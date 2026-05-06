20 فائزًا إلى كأس العالم… والحلم مستمر مع ماكدونالدز الأردن

من داخل الفروع، وبين تفاعل الحضور، جاءت لحظة الإعلان عن الأسماء كواحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا، حيث لم تكن مجرد سحوبات، بل قصص حقيقية لأشخاص اقتربوا خطوة من حلم حضور أكبر حدث كروي في العالم.
الحملة، التي جاءت تزامنًا مع احتفال ماكدونالدز الأردن بمرور ثلاثة عقود على وجودها في المملكة، عكست رؤية شركة عرموش للاستثمارات السياحية في تقديم تجارب تتجاوز المنتج، حيث تواصل الشركة من خلال إدارتها لماكدونالدز الأردن دورها في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل للشباب، إلى جانب التزامها المستمر بمبادرات مجتمعية تلامس حياة الأفراد والعائلات.
الرابحون سيخوضون تجربة استثنائية، تبدأ من لحظة السفر، مرورًا بالإقامة، وصولًا إلى حضور مباريات من بطولة كأس العالم، في أجواء عالمية تجمع بين الشغف الكروي والتجربة المتكاملة التي طالما حلم بها عشاق اللعبة.
وشهدت السحوبات تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث جرت ضمن أجواء تملؤها الشفافية وتحت إشراف الجهات الرسمية المختصة، ممّا عزز ثقة المشاركين ومصداقية الحملة، في وقت لا تزال فيه الفرصة متاحة أمام المزيد من الزبائن للفوز ضمن السحوبات القادمة.
