24 سائقًا من 12 بلدًا يحجزون مقاعدهم في نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

الوكيل الإخباري - حجز أمهر 24 سائقًا في قيادة أجهزة المحاكاة مقاعدهم للنهائيات المرتقبة لـ "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لموسم 2023، والذي يقام برعاية رسمية من شركة "تويوتا موتور كوربوريشن"- ممثلة بفريق "تويوتا جازو للسباقات"، تحت إشراف الأردنية لرياضة السيارات مُمَثِّلةً الاتحاد الدولي للسيارات، وبتنظيم "ديزيرت فوكس رايسينج".

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استمرت مرحلة التصفيات المحلية لأكثر من شهرين، خاض خلالها نخبة من السائقين في 16 بلدًا منافسات حماسية بين بعضهم بعضًا، أسفرت عن تأهل سائقَين اثنين من كل بلد، ليكون بذلك المجموع 32 سائقًا تأهبوا جميعًا لنزال أولي أسفر عن إقصاء 12 منهم، وبالتالي انتقل 24 منهم من 12 بلدًا إلى نهائيات البطولة الأقوى على صعيد السباقات الرقمية في المنطقة، والمقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان يوميْ 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر2023.



وسيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المُقبلة عن المكان الذي ستُقام فيه النهائيات، في حين يعمل المنظمون على تقديم مفاجآت عديدة سواء على الصعيد التنظيمي،أوالنقل المباشر، أو التعليق على الفعالية التي ستعقد خلالها عدة منافسات للهواة وأخرى بين البُلدان المشاركة، على أن يُتوّج في نهايتها بطل جديد يتربع على عرش السباقات الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وبهذه المناسبة، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية" للتجارة المركبات تويوتا الأردن: "أود أن أشكر جميع من وضعوا ثقتهم بنا لتنظيم النهائيات للعام الثالث على التوالي؛ بداية من شركة "تويوتا موتور كوربوريشن"، والمسؤولين في الاتحاد الدولي للسيارات، وجميع المعنيين والرعاة. ونسعى في كل عام إلى تقديم الأفضل للمشاركين والمتابعين لرفع المستوى التنافسي والتنظيمي أكثر فأكثر. وهذا العام ستكون نهائيات البطولة مزودة بالمولدات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية ضمن مساعينا الدائمة للابتكار والاستدامة".



وأضاف: "في كل مرة يكون التحدي أصعب، ولكن بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها جميع أعضاء الفريق، عززنا مكانتنا اليوم لنكون من بين الأفضل على مستوى العالم، خاصة أن هذا النوع من الرياضات بات لا يقل شأنًا عن أي رياضات أخرى، وخير دليل على ذلك مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية "الأسياد" في الصين، وربما نراها في الأولمبياد في القريب العاجل".



وختم حداد حديثه قائلًا: "أتمنى التوفيق للجميع، ونتطلع للترحيب بكم خلال أقل من أسبوعين في بلدكم الثاني الأردن".

المتأهلون إلى النهائيات:

السعودية: نايف الفالح ووسام خليل

الأردن: غيث أبو طاعة ورامي عزام

الكويت: خالد دشتيو مهدي بو عليان

عُمان: واصف الخروصي وعبد الرحمن الوهيبي

البحرين: حسن خليل إبراهيم وحسين السكران

قطر: خالد المراغي وفيصل اليافعي

مصر: حازم زكي وأحمد علام

تونس: محمد بن يحيى ومحمد ياسين عباسي

الإمارات: سالم المسماري وسلطان خليفة

قبرص: بانايوتيس بيستاس وقسطنطينوس تسيماس

لبنان: كارل إيتيميزيان ووسيم أبو خليل

المغرب: رضى حسين وحمزة منان



ستنقل نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:على قناة "تويوتا جازو للسباقات" على يوتيوب عبر الرابط التالي:

https://www.youtube.com/@TOYOTAGAZOORacingJPchannel. وبإمكان المهتمين معرفة المزيد من التفاصيل ومواعيد السباقات من خلال زيارة صفحة البطولة على منصتيْ فيسبوك وانستغرام.