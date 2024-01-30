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الثلاثاء، 30-01-2024 03:12 م

253 ألف طفل مستفيد من خدمات عيادة زين المجانية

عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة زين الأردن وصول عدد الأطفال المستفيدين من خدمات عيادتها المجانية المتنقلة للأطفال إلى 253 ألف طفل وطفلة في مختلف أنحاء المملكة، بعد أن قدّمت خدماتها لأكثر من 3000 طفل العام الماضي خلال الزيارات الدورية التي أجرتها العيادة للقرى والمناطق الأقل حظاً على مدار العام.اضافة اعلان


وأكّدت زين استمرار تقديم خدمات العيادة من خلال جولاتها المستمرة التي يتم تنسيقها بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المحلي، لخدمة الأطفال في المناطق الأقل حظاً في مختلف محافظات المملكة، لتواصل عيادة زين أداء دورها الذي بدأته منذ إطلاقها في العام 2002 عبر تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية مجاناً لمستحقيها.

وتقدّم عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وخدمات الكشف عن الأمراض، ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، إلى جانب متابعة صحة الطفل السليم، وتحتوي العيادة على تجهيزات طبية متكاملة، ويديرها كادر مؤهّل مكوّن من طبيب أطفال مختص وطبيبة أسنان، حيث يشتمل إجراء الفحص الطبي الشامل للأطفال على الكشف السريري، وصحة الفم والأسنان، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، فيما يتم تحويل الحالات الطبية المزمنة التي يتعذّر علاجها على الفور، إلى أصحاب الاختصاص في القطاع الصحي الحكومي، ليتم استكمال علاجها.

وتعد عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال إحدى المبادرات المبتكرة والمستدامة التي أطلقتها الشركة في إطار دعمها للقطاع الصحي في المملكة كواحد من القطاعات الرئيسية التي تتضمنها استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، وبما يتماشى مع رؤية الشركة وتبنّيها لأهداف التنمية المستدامة التي تحرص على المساهمة في تحقيقها عبر برامجها ومبادراتها وشراكاتها الاستراتيجية المختلفة، ومنها الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

 




 

 


 

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