26% نمو أرباح مجموعة البنك العربي للتسعة أشهر الأولى من العام 2021

الوكيل الاخباري - حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 271.7 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 30 ايلول 2021 مقارنة مع 215.2 مليون دولار أميركي للفترة المقابلة للعام 2020 وبنسبه نمو بلغت 26%.

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كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.4 مليار دولار أمريكي في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2021.



هذا وقد ارتفعت أصول المجموعة كما في 30 ايلول 2021 لتصل الى 63.7 مليار دولار أمريكي منها 8.4 مليار دولار امريكي تخص بنك عُمان العربي نتيجة لقيام مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك اسلامي متكامل، مقارنة بـــ 52.5 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 21% .

كما وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 24% لتصل الى 46.6 مليار دولار أمريكي منها 7 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 37.5 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 34.1 مليار دولار أمريكي كما في 30 ايلول 2021 منها 7.5 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 26.7 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت28 %.



وفي تعليقه على النتائج صرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس الادارة قائلا: إن النتائج المالية الايجابية للبنك تتماشى مع النهج الاستراتيجي الشامل الذي يتبعه البنك والذي يرتكز حول تحقيق مستقبل مستدام من خلال تعزيز الاداء الاقتصادي، بالاضافة الى ايلاء البنك اهمية كبيرة لدمج الرقمنة في عملياته الاساسية والتجارية لدورها في احداث تحول جذري في القطاع المالي.



ومن جهته أشار السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – الى أن نتائج البنك العربي خلال التسعة اشهر الاولى من العام 2021 تؤكد مضي البنك في العمل بشكل استراتيجي وفعّال، حيث بلغ صافي الارباح التشغيلية للبنك 856.9 مليون دولار أمريكي وبنمو 6% عن نفس الفترة من العام السابق، وحافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في ايلول 2021، بالإضافة الى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.1%، ونوه الى قيام البنك ببناء المخصصات وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك والتي تعكس التوقعات الائتمانية والاقتصادية المستقبلية، حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100% .



كما أضاف السيد صباغ بأن البنك العربي يتبني أحدث التكنولوجيا المالية على صعيد الصناعة المصرفية ليقدم تجربة مصرفية متطورة وحلولاً مصرفية رقمية متكاملة تتمتع بأعلى مستويات الأمان والمرونة لتلبية احتياجات عملائه المتجدّدة، حيث قام البنك بإطلاق )ريفلكت) أولNeobankفي الاردن والذي يحاكي أسلوب حياة العصر الرقمي الجديد ويمنح المستخدم تجربة مصرفية بسيطة ومتكاملة.



وفي الختام أكد السيد صبيح المصري على مواصلة البنك العربي التغلب على التحديات بنجاح وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات على مختلف الأصعدة مشيدا بالنهج المؤسسي الذي تتبناه مجموعة البنك العربي وسعيها لتلبية احتياجات عملائها ومساهميها.

