3 أسباب تجعلنا نحب الحاسوب المحمول الجديد فائق النحافة 2 في 1 - HUAWEI MateBook E المتوفر حاليًا للطلب المسبق في الأردن

الوكيل الإخباري-هل تبحث عن حاسوب محمول جديد تمامًا يساعدك في إدارة عملك في المكتب وأثناء التنقل؟ سواء كنت تقدم عرضًا تقديميًا أو تستمتع بوقتك أو تعمل أو تُجري مكالمات الفيديو الجماعية أو تتصفح الإنترنت ببساطة، فستحتاج إلى جهاز حاسوب محمول لتعزيز كفاءتك إذا كنت تعمل دائمًا أثناء التنقل! رحّب بالحاسوب المحمول فائق النحافة 2 في 1 الذي تم إطلاقه مؤخرًا من هواوي - HUAWEI MateBook E، والمتوفر حاليًا للطلب المسبق في الأردن.

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إنه أول حاسوب محمول 3 شاشات في 1 يتميز بأول شاشة OLED ذات ألوان حقيقية من هواوي - OLED Real Color HUAWEI FullView Display، وميزات الجهاز الفائق المستقبلية، وغير ذلك الكثير.



فيما يلي ثلاثة أسباب تجعلنا نحب حاسوب HUAWEI MateBook E:



السبب الأول: إنجاز العمل في أي وقت وفي أي مكان مع أول حاسوب محمول 3 شاشات في 1

هل تريد إنجاز العمل أثناء التنقل، ولكنك لا تريد حمل ثلاثة أجهزة مختلفة؟ كل ما تحتاجه هو الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook E. ثلاث شاشات في جهاز حاسوب محمول واحد يصور التجربة الكاملة للحاسوب المحمول والجهاز اللوحي والهاتف الذكي في جهاز واحد. جميعنا يريد حاسوبًا محمولًا يناسب شخصيتنا وذوقنا، وجهازًا لا يكون ثقيلًا في الحمل، خاصةً إذا كنا سنستخدمه بشكل أساسي عند العمل أثناء التنقل. يحقق أحدث حاسوب محمول من هواوي جميع المتطلبات لأنه خفيف الوزن ورفيع الجسم. توفر الشاشة مقاس 12.6 بوصة، والإطار النحيف 5.6 مم، ونسبة شاشة إلى هيكل عالية تبلغ 90% تجربة مشاهدة غامرة.



من خلال ثلاثة أوضاع، يمكنك التبديل بسلاسة بين (وضع الحاسوب المحمول، ووضع الجهاز اللوحي، ووضع الهاتف الذكي) لمعالجة العديد من سيناريوهات المكاتب المتنقلة مثل تطوير مقترح عمل، أو صياغة المستندات، أو وضع التعليقات التوضيحية على المستندات.

يمكن أيضًا فصل شاشة الحاسوب المحمول واستخدامها كجهاز لوحي. يُعدّ هذا الوضع مثاليًا للتواصل مع العملاء للحصول على أمثلة وتقديم العروض التقديمية، كما أنه مفيد للترفيه عن نفسك بأحدث الأفلام الرائجة بفضل جودة الصورة الرائعة وشاشة HUAWEI OLED Real Color FullView Display لتجربة سينمائية غامرة وصوت مذهل.

غامرة وصوت مذهل.

يوفر هذا الحاسوب المحمول أيضًا وضع الهاتف الذكي؛ حيث يمكنك التحكم الكامل في هاتفك الذكي من خلال الحاسوب المحمول، مما يتيح لك سحب الملفات وإفلاتها من أي جهاز أو عرض الملفات المخزنة على هاتفك الذكي مباشرة من حاسوب HUAWEI MateBook E. هذا الوضع يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص عند العمل على المحتوى الرقمي لتتم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، يمكنك استخدام الحاسوب المحمول لتحرير مدونة فيديو قمت بتسجيلها، وبعد التحرير يمكنك ببساطة سحب الملف وإفلاته على هاتفك الذكي، مباشرةً من الحاسوب المحمول.



هذا الحاسوب المحمول هو أيضًا أول جهاز MateBook يتم تشغيله على نظام التشغيل Windows 11، والذي تم تحسينه لإيماءات شاشة اللمس، كما أنه يتكيف تلقائيًا مع سيناريوهات الاستخدام المختلفة، وهو مثالي لإدخال الماوس أو التحكم باللمس؛ حيث يضمن لك Windows 11 إنتاجية وكفاءة عالية.



السبب الثاني: تجربة مشاهدة غامرة مع شاشة OLED Real Color HUAWEI FullView Display

يُعدّ HUAWEI MateBook E أول حاسوب محمول من هواوي يستخدم شاشة OLED ذات التدرج اللوني الواسع من الدرجة السينمائية P3 ودقة الألوان العالية الاحترافية. توفر نسبة الشاشة إلى الجسم البالغة 90% مساحة كبيرة للكتابة والإبداع والقراءة، وأيضًا لمشاهدة الأفلام أو العمل. ويتم ضبط سطوع وشدّة اللون للشاشة تلقائيًا وفقًا للإضاءة المحيطة. سواء كنت في بيئة خارجية بها ضوء ساطع أو في الداخل مع مصابيح متوهجة مضاءة، أو أثناء رحلة عمل، تظل الشاشة ساطعة.



السبب الثالث: تجربة مكتب ذكي مع ميزات الجهاز الفائق - Super Device

يتوسع الحاسوب المحمول الجديد في إمكانات الجهاز الفائق - Super Device من خلال ميزات الاتصال المبتكرة متعددة الأجهزة. يمكن لهذا الحاسوب المحمول الاتصال لاسلكيًا بالهواتف الذكية المتوافقة مثل هاتف HUAWEI P50 Pro الذي تم إطلاقه حديثًا ومع شاشات مثل HUAWEI MateView عبر كابل USB-C أو لاسلكيًا بالتعاون المستقبلي متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بعملية سحب وإفلات بسيطة.



استنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزة العرض بين الشاشات – Multi-Screen Collaboration بين أجهزة الحواسيب والهاتف الذكي على سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows وAndroid، مما يتيح التعاون

استنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزة العرض بين الشاشات – Multi-Screen Collaboration بين أجهزة الحواسيب والهاتف الذكي على سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows وAndroid، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم متعدد الشاشات. ضمن ميزة العرض بين الشاشات، يمكن توصيل هاتف HUAWEI P50 Pro الذي تم إطلاقه مؤخرًا بحاسوب HUAWEI MateBook E لتشكيل جهاز فائق قوي. وبمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاث نوافذ لتطبيقات الهاتف المحمول، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز الإبهام للحاسوب المحمول، مما يتيح تنظيم المجلدات الموزعة ويجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.



علاوة على ذلك، يمكنك توصيل الحاسوب المحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل أو لاسلكيًا للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة.



بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة، أصبح الحاسوب المحمول من هواوي متوافقًا مع قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني). عند إقرانه بالحاسوب المحمول 2 في 1 فائق النحافة، يظل القلم مستجيبًا كما كان دائمًا، ويدعم 4096 مستوى من حساسية الضغط لسهولة الكتابة والرسم والتخطيط. وعلاوة على ذلك، فإن مكالمات الفيديو على حاسوب HUAWEI MateBook E ذات جودة عالية. ويأتي الحاسوب المحمول مجهزًا أيضًا بأربعة ميكروفونات من أجل تحسين جودة المكالمة لجهاز الاستقبال، بالإضافة إلى تقنية تحسين إلغاء الضوضاء المطورة ذاتيًا بالذكاء الاصطناعي والتي تساعد في تقليل الضوضاء المحيطة لمكالمات الفيديو فائقة الوضوح.



هل اقتنعت بعد؟ نعتقد أن الحاسوب المحمول الجديد HUAWEI MateBook E هو ما يناسب احتياجاتك! يتوفر الجهاز للطلب المسبق في الأردن حاليًا لغاية 17 نيسان 2022 بسعر يبدأ من 642 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن HUAWEI Backpack وHUAWEI MateDock2 بقيمة 69 دينارًا؛ فلا تتردد بحجز نسختك منه اليوم من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh.

