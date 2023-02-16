3 مليون مسافر يختارون الملكية الأردنية للسفر خلال 2022

الوكيل الإخباري -

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قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان صحفي اليوم الخميس ان بيانات الشركة المالية الأولية غير المدققة لعام 2022 التي نشرت لغايات الإفصاح شهدت تحسناً كبيراً في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية، حيث نقل أسطول طائرات الشركة 3 ملايين مسافر مقابل 1,6 مليون مسافر في العام 2021 وبتحسن بلغ 91%، كما ارتفع معدل امتلاء الطائرات إلى 77% مقارنة بـ 68% للعام الماضي.كما أظهرت البيانات ارتفاع إيرادات الشركة من 357 مليون دينار للعام 2021 إلى 611.8 مليون دينار للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 71% وارتفع عدد ساعات الطيران وعدد مرات الإقلاع بنسبة 60%، حيث تم إعادة التشغيل إلى معظم المحطات التي تم إيقاف التشغيل إليها خلال جائحة كورونا إضافة إلى تشغيل محطات جديدة حيوية، حيث بلغ عدد المحطات 48 محطة خلال العام 2022 مقارنة بـ 32 محطة خلال العام 2021.واضافت الملكية الأردنية ان الشركة سجلت خسارة صافية بلغت قيمة 79.1 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع خسائر العام 2021 المقدرة بقرابة 74.3 مليون دينار، مبينةً أن ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 69% خلال عام 2022 أدى إلى ارتفاع الفاتورة النفطية بمبلغ 97.8 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي، حيث شكلت كلف الوقود 50% من الكلف التشغيلية المتغيرة للعام 2022 مقارنة بنسبة 37% للعام 2021.نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أعرب عن تفاؤله بهذا النمو المضطرد بأعداد المسافرين واقبالهم على السفر مع الملكية الأردنية سواء للركاب القادمين او المغادرين او مسافري الترانزيت وهذا يُعزى الى التحسن الكبير الذي بدأ يلمسه المسافر في الخدمات الجوية والارضية المقدمة وبمختلف مراحل السفر، ومرونة الشبكة وفتح محطات جديدة وزيادة وتيرة الرحلات على مختلف وجهات الشركة ما يوفر خيارات كبيرة امام المسافرين، مشيراً الى ان الشركة ماضية في برنامج تحديث الاسطول للخطوط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وسيتم إدخال أوائل الطائرات الجديدة قبل نهاية هذا العام.