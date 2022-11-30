3 نصائح من سامسونج لضمان الاستفادة القصوى من كل حدث رياضي مع Galaxy Z Flip4 و Z Fold4 وBuds2 Pro

الوكيل الإخباري - سواء كنت تشاهد أي حدث رياضي في المنزل أو على الطريق أو في موقع العمل، تساعدك أجهزة Galaxy Z Fold4 وZ Flip4 وBuds2 Pro على الاستمتاع بالإثارة والحماسة.



صوّر تجاربك اليومية مع الأحداث الرياضية بشكل أفضل ومن كل زاوية

صوّر وشارك إبداعاتك لكافة المباريات، مع إظهار التفاصيل الحية بالاعتماد على هاتف Galaxy Z Flip4. وبفضل وجود خاصية FlexCam في هذا الجهاز، يمكنك الاستمتاع بالتقاط الصور حتى من دون استخدام يديك، وذلك عن طريق طي جهازك ليكون شبيهاً بالحامل ثلاثي القوائم.

لكن ماذا لو ظهرت لحظة غير متوقعة في أثناء المباراة؟ عندها يمكنك التقاط صورة سيلفي عالية الدقة من دون الحاجة إلى فتح جهازك، باستخدام خاصية Quick Shot التي تساعدك على التقاط كل لحظة والتعبير بجودة عالية.



انغمس تماماً في الحدث مع الشاشة القوية

عندما تستخدم هاتف Galaxy Z Fold4، سيتيح لك اكتشاف عالم جديد تماماً من تجارب المشاهدة، وستستطيع فعل المزيد معه عند مشاهدة لعبة من خلاله.

ومن أهم ما يتصف به هذا الجهاز أنه يبرز كافة التفاصيل من خلال شاشة العرض الرئيسية Dynamic AMOLED 2x بمقاسها البالغ 7.6 بوصة، وهذا يعني ضمان عدم تفويت أي لحظة من الحدث الذي تتابعه، وفي الوقت ذاته توفر الشاشة العريضة تجارب مشاهدة غامرة من دون أي انقطاع.

ويمكنك أيضاً استخدام الشاشة القابلة للطي للتواصل مع المشجعين الآخرين في أثناء مشاهدة المباراة، مع مواصلة المشاهدة، لأنه يمكنك متابعة اللعبة على نصف شاشتك، وتخصيص النصف الآخر للدردشة مع الأصدقاء، أو لمطالعة التحديثات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال بشخص ما للتحدث عن آخر مجريات المباراة.



إضافة أحدث تقنيات الاستماع إلى تجربة المشاهدة

لا تكتمل أي مباراة بدون الأصوات المصاحبة لها، بما في ذلك هتافات الجماهير والإثارة المصاحبة من المعلقين الرياضيين.

وعند متابعتها على جهازك، يمكن أن تساعدك سماعات Galaxy Buds2 Pro المزودة بتقنية Hi-Fi 24bit Audio3 على بث الأجواء الحقيقية في يوم المباراة، لتشعر وكأنك وسط الزحام وفي قلب الحدث.

وتوفر سماعات Galaxy Buds2 Pro أيضاً تجارب غامرة تتناسب مع حركة رأسك بفضل تعزيزها بتقنية Intelligent 360 Audio4 والقنوات المتعددة المباشرة، كما يمكنها التخلص من أي عوامل قد تشتت الانتباه من خلال الخاصية المحسنة النشطة لإلغاء الضجيج، حتى تتمكن من التركيز على الأصوات الأساسية للحدث.

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