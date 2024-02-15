3.5 مليون مسافر يختارون الملكية الأردنية للسفر خلال 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان صحفي اليوم ان بيانات الشركة المالية الأولية غير المدققة التي نُشرت لغايات الإفصاح الأولي للعام 2023 شهدت تحسناً ونمواً في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية، حيث نقل أسطول طائرات الملكية الأردنية 3.5 مليون مسافر مقابل 3 مليون مسافر في العام 2022 وبتحسن بلغ 18%.



كما إرتفع معدل إمتلاء الطائرات إلى 78% مقارنة 77% للعام السابق، وارتفعت إيرادات الشركة من 612.8 مليون دينار للعام 2022 إلى 733.5 مليون دينار للعام 2023 وبنسبة 20%، كما ارتفعت عدد ساعات الطيران بنسبة 17% وعدد مرات الإقلاع بنسبة 14%.



نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال أنه وبالرغم من التحسن في النتائج التشغيلية خلال العام 2023 وتحقيق أرباح صافية بقيمة 10.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مقابل خسائر بلغت 71.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، إلا أن نتائج الربع الرابع من العام 2023 تأثرت بشكل كبير بالحرب على غزة وأدت إلى إنخفاض في حركة السفر الى الأردن وبالتالي انخفاض إيرادات الشركة في هذا الربع بحوالي 40 مليون دينار عن ما هو متوقع، والذي أدى الى خسارة صافية في عام 2023 بلغت 8.5 مليون مقارنة مع خسارة صافية بلغت 78.9 في عام 2022.



وفيما يتعلق بنتائج الربع الأخير، أوضح المجالي أنه عادة ما يكون الأضعف من حيث النتائج المتوقعة في الموازنة إلا ان الحرب على غزة وما تبعها من آثار سلبية على حركة السفر وانخفاض حاد في أعداد المسافرين من السوق الفلسطيني سيما أن الأردن هو نقطة وصول إلى منطقة بلاد الشام، وتأثر السياحة في المملكة والمنطقة بالكامل والانخفاض الكبير في حجوزات المسافرين على طائرات الشركة باعتبار الملكية الأردنية ناقل أساسي للسياحة الوافدة إلى الأردن وللمسافرين إليه لأسباب أخرى، كل ذلك كان لهُ تأثير مباشر سلبي على النتائج المالية، وبالرغم من جهود الشركة لتقليل التكاليف وضبط النفقات في مختلف المجالات للحفاظ على النتائج الإيجابية والأداء القياسي الذي قد تم انجازهم، ولكننا لم نستطع استيعاب الأضرار في فترة الربع الأخير وجاءت الأرقام بخلاف النتائج المرجو تحقيقها. موضحًا ان وضع الشركة الحالي إيجابي وهي على الطريق الصحيح سيما مع بدءها بتنفيذ خطة النمو والتطور من حيث تحديث الأسطول وزيادة عدد المحطات وتحسين مجمل خدمات المسافرين.



وبين المجالي أن الملكية الاردنية قامت باستكمال إجراءات إعادة هيكلة رأس المال خلال الربع الرابع من العام 2023 تماشيًا مع متطلبات المادة (266) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وذلك من خلال إطفاء 201 مليون دينار من الخسائر المتراكمة وإطفاء الإحتياطي الإجباري وزيادة رأس المال بمبلغ 240 مليون دينار (170 مليون دينار من خلال تملك 90% من أسهم شركة المطارات الأردنية، بالإضافة الى 70 مليون دفعات على حساب رأس المال).

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