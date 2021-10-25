38.3 مليون دينار بعد الضريبة أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية في 9 شهور 2021

الوكيل الاخباري - كشفت البيانات المالية الأولية الصادرة عن شركة مصفاة البترول الأردنية، عن بلوغ أرباحها لفترة الشهور التسعة الأولى من عام 2021 بعد الضريبة نحو 38.3 مليون دينار، مقارنة مع صافي خسارة كاملة بقيمة 31.7 مليون دينار لذات الفترة من عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا وما شهدته المملكة من إجراءات إغلاق كامل.

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وجاءت الأرباح-بحسب البيانات المالية لنهاية شهر أيلول 2021- موزعة على: 17 مليون دينار لنشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز، و5.5 مليون دينار لنشاط مصنع الزيوت ونحو 15.7 مليون دينار لنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية وهي الشركة المملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.



وقالت الشركة في البيان الذي أصدرته، إجمالي الموجودات من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز ومصنع الزيوت وشركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية يصل بنهاية شهر أيلول من 2021 إلى نحو 1.1 مليار دينار.



وأكدت الشركة على أن النتائج المالية الإيجابية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري تظهر مدى قدرة الشركة على تعويض خسائرها التي تحققت في عام 2020، بالرغم من أن مبيعات بعض المواد مازالت متأثرة بالجائحة من حيث الكمية والقيمة.



وحول مشروع التوسعة الرابع، كشفت أنه يتم حالياً الرد على الاستفسارات الواردة من المتعهدين المهتمين بتنفيذ وتمويل مشروع التوسعة الرابع تمهيداً لإعداد عروضهم المتوقع استلامها خلال اليومين القادمين، خاصة وأنه تم تمديد موعد استلام العروض ثلاث مرات متتالية وذلك بناءً على طلب المتعهدين.



وأضافت ان التنافس ينحصر بين المتعهدين الذي تم تأهيلهم من قبل شركة Technip- فرع بريطانيا وهي متعهدة أدارة المشروع، وذلك بعد قيام خمسين خبيرا من متعهدي EPCF بإجراء زيارات ميدانية لمعاينة موقع المشروع والمصفاة القائمة، لافتة الى انه تم الرد على استفسارات 83 خبيرا من المتعهدين وكافة المستشارين.



وأعلنت الشركة عن الانتهاء من إعداد الوثائق التي يطلبها المستثمرون، حيث شرع المستشار المالي بنك ستاندرد تشارترد بالاتصال مع كبار المساهمين والمستثمرين الراغبين بتمويل المشروع، منوهة الى أن الشركة تلقت رسائل اهتمام بالتمويل من المستثمرين، حيث سيتم الشروع بمرحلة دراسات التحقق.

وبموازاة ذلك، تواصل شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية الاستمرار في مسار التطوير والتوسع بافتتاح وإدارة محطات جديدة، بالإضافة لتطوير أنظمة العملاء وتفعيل البطاقات الذكية وخدمة الدفع الإلكتروني وإعادة شحن الرصيد من خلال نظام أي فواتيركم.



وبالإضافة لذلك، تقوم شركة مصفاة البترول الاردنية حالياً بالعمل على تحسين البنية التحتيةلمصنع الزيوت، واستكمال تحديث خطوط الإنتاج وإعادة تأهيل بعض الخطوط وشراء خطوط جديدة وتحسين السعة التخزينية للزيوت الجاهزة، وتحديث مجموعة من مضخات الخزانات.



وفضلاً عن ذلك، يجري العمل حالياً على الاستمرار في تحديث مختبر الزيوت المعدنية بشراء أجهزة فحص جديدة وحديثة وذلك للارتقاء بمستوى الموثوقية وتأهيله لفحص الزيوت المعدنية المستعملة لرفع مستوى خدمة ما بعد البيع، علماً بأن مختبر الزيوت المعدنية حاصل على اعتماد عالمي من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس.



وبالنسبة للتصدير، أعلنت الشركة أنه من ضمن خطة المصنع التوسع في التصدير ليشمل السودان واليمن وجميع مناطق تشاط، إضافة إلى الدول المجاورة لها مثل ليبيا والكاميرون، جنباً الى جنب مع الاستمرار في التصدير الى لبنان، وليبيريا، وفلسطين، وجورجيا.