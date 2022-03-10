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الخميس، 10-03-2022 03:58 م

4 أسباب تجعلنا نحب هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد الذي سيتوفر قريبًا في الأردن

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الوكيل الاخباري - أطلقت هواوي مؤخرًا هاتف HUAWEI P50 Pro - أفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا بتصميم جمالي - والذي سيتوفر قريبًا في الأردن. وفيما يلي أربعة أسباب تجعلنا نحب هذا الهاتف الرائد الرائع من هواوي.

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السبب الأول: جمال المظهر في كل التفاصيل!
يتميز الهاتف بتصميم مذهل؛ إذ ينفرد تصميم الكاميرا المزدوجة المصفوفة لهاتف HUAWEI P50 Pro بهيكل الحلقة المزدوجة الذي يجعل التعرف عليه ممكنًا بمجرد النظر إليه. وفي واجهته الأمامية، يتميز الهاتف بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد واسعة بحجم 6.6 بوصة مع كاميرا ذات ثقب واحد، والتي تتمتع بدقة وضوح عالية - HDR ودعم التدرج اللوني P3 الكامل، مما يجعل من تجربة اللعب ومشاهدة مقاطع الفيديو باستخدام الهاتف أمرًا ممتعًا. غير أنّ شاشة الهاتف من نوع True-Chroma، وتأتي بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هيرتز مع معدل أخذ عينات باللمس 300 هيرتز ليستمتع المستخدم بتجربة سلسة. علاوة على ذلك، فإنّك لن تقلق بشأن سلامة هاتفك بعد اليوم بفضل مقاومة الماء والغبار IP68.


السبب الثاني: الكاميرات!
يوفر نظام الكاميرا المزدوجة المصفوفة في هاتف HUAWEI P50 Pro صورًا واقعية فائقة الوضوح. وتسمح تقنية HUAWEI XD للمستخدمين بالتقاط صور مذهلة وإعادة إنتاج التفاصيل الدقيقة. يأتي الهاتف أيضًا بميزة XD Fusion Pro، وهو حل محسّن يشتمل على نظام Super Color Filter الجديد، ومحرك True-Chroma Image، وتقنية Super HDR؛ لتحسين التفاصيل واللون والنطاق الديناميكي بشكل كبير. ويدعم الهاتف أيضًا نطاق تكبير غير مسبوق بمقدار 200 مرة، مما يساعد المستخدمين على التقاط الصور لأي شيء بغض النظر عن بُعده.


يوفر محرك صور True-Chroma أعلى دقة ممكنة للألوان، مما يمنحك صورًا تشبه في وضوحها ما تراه بعينك. يستخدم نظام استشعار الضوء المحيط مستشعرًا متعدد الطيف من 10 قنوات، مقترنًا بمعايرة الألوان لأكثر من 2000 لون عبر التدرج اللوني العريض P3، لتعزيز قدرة الهاتف على اكتشاف الضوء المحيط وتوفير متوسط دقة تدرج الألوان بنسبة 50% و20% على التوالي. وأمّا في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة، فتظهر الصور أكثر إشراقًا وتفصيلًا؛ إذ تلتقط تقنيةSuper HDR الضوء بنسبة 28%، أي أكثر من النطاق الديناميكي؛ لتمنحك أداءً أفضل في الإضاءة الخلفية المنخفضة.

 

يدعم هاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا تسجيل الفيديو بدقة 4K عبر النطاق البؤري الكامل. وتساعد تقنية AIS PRO الجديدة كليًا على تثبيت الصورة، مما يمكّن المستخدمين من التقاط مقاطع فيديو محمولة ثابتة بسهولة، بينما تُعدّ تقنية AI cinemagraph رائعة للقطات الإبداعية التي تعرض حركات بسيطة.


السبب الثالث: عمر بطارية طويل وسرعات شحن فائقة
يتميّز هاتف HUAWEI P50 Pro ببطارية كبيرة بسعة 4360 ميللي أمبير، علاوةً على دعمه لتقنية الشحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط سلكيًا وشحن HUAWEI SuperCharge بقدرة 50 واط لاسلكيًا. وما يذهل العقل هو أنه حتى مع بطارية بهذه السعة، يبلغ سمك الهاتف 8.5 ملم فقط.


السبب الرابع: ميزات الجهاز الفائق هي سبب آخر لحب هذا الهاتف
يعمل هاتف HUAWEI P50 Pro بنظام EMUI 12 المبتكر، والذي يتميز بمظهره السلس والأنيق. ويدعم الهاتف أيضًا التحكم بالأجهزة المتعددة في وقت واحد وبسهولة تشبه استخدام الجهاز الواحد؛ وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device، بالإضافة إلى نظام الملفات الموزعة، الذي يمكن أن يجعل من الهاتف وحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنّه أصبح بإمكانك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.


سيتوفر هاتف HUAWEI P50 Pro في الأردن يوم 15 آذار الجاري باللونيْن Cocoa Gold و Golden Black بسعر769 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro؛ وسعرها الأصلي 159، بالإضافة إلى خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.


إذن ما رأيك في الهاتف الرائد الجديد من هواوي؟ لا شك أنّنا نُحبّه! لا تتردد باقتناء هذا الهاتف الرائع فور طرحه في السوق الأردني.


 




 

 


 

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