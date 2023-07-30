401 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2023 وبنسبة نمو 59%

الوكيل الإخباري - حققت مجموعة البنك العربي نتائج قوية خلال النصف الاول من العام 2023 مدفوعا بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 401 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 252 مليون دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2022 محققة نموا بنسبة 59%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.6 مليار دولار امريكي.

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هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.1 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 35.7 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 48.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 47.1 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 2% و5% على التوالي.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: " ان النتائج القوية التي حققها البنك في النصف الأول من العام 2023 تعكس استمرار البنك باستراتيجيته الناجحة في مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية والمرتكزة على تنوع اعمال البنك والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال والنهج الحكيم في إدارة المخاطر " وأكد المصري على أن البنك يواصل التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتميز في جميع الخدمات التي يقدمها، مع الاستمرار في ريادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، مؤكدا ثقته بقدرة البنك على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية.



من جهتها أوضحت الأنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – ان مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيليا جيدا على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات مسجلة ارتفاعا بنسبة 50% في مختلف قطاعات اعمالها مما يعكس نجاح استراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة الى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط المصاريف مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحول الرقمي والتوسع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف اعمال البنك. وأشارت الصادق الى أن النمو بالأرباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.7%، واضافت الصادق أن المجموعة واصلت تعزيز جودة محفظتها الائتمانية تماشيا مع النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة حيث حافظت على نسبة تغطية القروض غير العاملة تفوق 100%. وبينت الصادق أن المجموعة حافظت على قاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 16.8% معظمها ضمن رأس المال الاساسي وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.



واستمراراً للدور المؤسسي الذي ينتهجه البنك ضمن أعماله وأنشطته في إطار الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، قام البنك العربي مؤخرا بإصدار تقريره السنوي للاستدامة وذلك للعام الثالث عشر على التوالي. كما وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك استمر بحصد الجوائز العالمية تجسيدا لمكانته المرموقة في القطاع المصرفي إقليميا وعالميا، حيث حصل البنك مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023"، والمقدمة من قبل مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام الثامن على التوالي، هذا بالإضافة الى حصوله على جائزة "أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية" في الأردن للعام 2022 من قبل اتحاد أسواق المال العربية بالتعاون مع مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس The Global Economics العالمية.