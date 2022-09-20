5 أسباب لاقتناء الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D16 للعمل أو الدراسة

الوكيل الإخباري - مع زيادة التوجّه العالمي نحو العمل والدراسة عن بُعد، يرتفع الطلب على أجهزة الحاسوب المحمولة ذات الشاشة الكبيرة وعالية الأداء وخفيفة الوزن.

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وهنا، يأتي دور أجهزة الحواسيب المحمولة مقاس 16 بوصة، وهذا ما تبرع هواوي في تلبيته؛ حيث طرحت مؤخرًا HUAWEI MateBook D16؛ أحدث عضو في عائلة منتجات المكتب الذكي من هواوي -Huawei Smart Office، الذي يجلب عناصر الجماليات والابتكار والتجارب الذكية التي تتميز بها سلسلة حواسيب HUAWEI MateBook، بما في ذلك شاشة Eye Comfort HUAWEI FullView Display المريحة للعين مقاس 16 بوصة، والهيكل المعدني الأنيق، ومعالج Intel® Core™ H-Series من الجيل الثاني عشر عالي الأداء، بالإضافة إلى تجارب الجهاز الفائق المستقبلية؛ ليتحوّل هذا الحاسوب الجديد إلى رفيق موثوق به للعمل أو الدراسة.



راحة كبيرة مع شاشة Eye Comfort HUAWEI FullView

يأتي حاسوب HUAWEI MateBook D 16 بشاشة Eye Comfort HUAWEI FullView Display الغامرة، مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90%. وبالمقارنة مع نسبة العرض إلى الارتفاع التقليدية 16:9، يوفر الحاسوب الجديد عرضًا أوسع مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، مما يسمح للمستخدمين بزيادة الإنتاجية عند العمل أو الدراسة.



يتميز الحاسوب المحمول بحمايته لعيون المستخدمين بفضل خاصية الحماية ضد التوهج الحاصلة على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light (حلول الأجهزة)، والتيتؤدي إلى إعادة إنتاج ألوان الصور بدقة دون التسبب في ظهور اللون الأصفر.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشاشة أيضًا تقنية تعتيم DC لمساعدة المستخدمين على تخفيف إجهاد العين، خاصة عند استخدام الحاسوب لفترات طويلة سواء للعمل أو الدراسة. ويدعم الحاسوب المحمول أيضًا نطاقًا لونيًا sRGB بنسبة 100%بتفاصيل أكثر ثراءً وألوانًا أكثر حيوية لمتعة بصرية أكبر وتجربة مشاهدة غامرة أكثر.



أداء قوي مع معالجات Intel Core H من الجيل الثاني عشر

يعمل الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 16 بواسطة الجيل الثاني عشر من معالجات Intel® CoreTM H- Series،ويمكن تهيئته حتى i7-12700H. ويوفر الحاسوب TDP يصل إلى 40 واط، وذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة، ومحرك أقراص الحالة الصلبة عالي السرعة. بعبارات بسيطة، هذا الحاسوب المحمول هو كل ما يحتاجه المستخدمون للتعامل مع مهامهم بكل كفاءة.



تجربة ذكية مع ميزات الجهاز الفائق

بفضل ميزات الجهاز الفائق–Super Device، يرتقي الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 16 بالتعاون متعدد الأجهزة إلى مستوى جديد تمامًا؛ حيث يقدم إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة تتيح للمستخدمين الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها جميعًا. لا يحتاج المستخدمونإلالوضع سماعات هواوي، والماوس، ولوحات المفاتيح، ومكبرات الصوت، والطابعات بالقرب من الحاسوب المحمول، وسيكتشفها تلقائيًا ويطلب إقرانها بشكلٍ سريع وسهل.

توفّرالهواتف الذكية مثل هاتف Pro HUAWEI P50 والأجهزة اللوحية مثل جهازHUAWEI MatePad Pro فائدة أكبر.

بمجرد توصيل الهاتف لاسلكيًا، سيرى المستخدمون واجهة المستخدم الخاصة بهم تظهر على شاشة الحاسوب المحمول، بحيث يمكنهم تشغيله كما لو كان الهاتف الذكي والحاسوب المحمول جهازًا واحدًا، ويمكنهم الوصول إلى ملفاتهم وتعديلها، واستخدام ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيق الهاتف في آنٍ واحد وإدارتها، وإجراء مكالمات فيديو أو صوت من الهاتف من خلال الحاسوب المحمول، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في الهاتف الذكي.

يمكن أيضًا توصيل الحاسوب المحمول بشاشة HUAWEI MateView، حتى يتمكن المستخدمون من رؤية عملهم على شاشة أكبر، كما يدعم الحاسوب المحمول إدارة الملفات متعددة الأجهزة والبحث بالذكاء الاصطناعي؛ إذ تتيح الأولى للمستخدمين البحث بسهولة عبر أجهزتهم المتصلة، من خلالتوفر تجربة تعاونية بين أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة الأخرى المتصلة، بينما يدعم الأخير البحث السريع عن الملفات والصور على جهاز الحاسوب والإنترنت والأجهزة الأخرى المترابطة لمزيد من المرونة.

اجتماعات مريحة عبر الإنترنت مع حل المؤتمر الذكي

تم تخصيص حاسوبHUAWEI MateBook D 16المحمول لبناء مساحة اجتماعات في أي وقت ومن أي مكان من خلال حل المؤتمر الذكي الذي يتميز بالذكاء الاصطناعي والكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي. تجعل الكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 1080 بكسل مكالماتومؤتمرات الفيديو أمرًا ممتعًا، وذلك بفضل جودة الصورة وميزات الذكاء الاصطناعي الذكية.



أثناء مكالمة فيديو، تضبط الكاميرا وظيفة FollowCam المدعمة بالذكاء الاصطناعي الشاشة في الوقت الفعلي لإبقاء السماعة في منتصف اللقطة؛ لذلك حتى أثناء الحركة، فلن يتشتت انتباهك.

تستخدم وظيفة Eye Contact الذكاء الاصطناعي للتكيف مع خط رؤية المستخدم؛ فبدلًا من الظهور وكأنهم ينظرون إلى الكاميرا، ستبدو وكأن أعينهم تنظر إلى عينيك على الشاشة لإجراء محادثة أكثر طبيعية وراحة.



يتميز الحاسوب المحمول بإعداد رباعي الميكروفون تم وضعه على طول حواف الحاسوب المحمول.

يدعم هذا النظام التقاط الصوت من مصادر تبعد حتّى خمسة أمتار من الجهاز. ويمكن أن تقلل خوارزميات الحد من الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي أيضًا ضوضاء الخلفية في المكالمة؛ بينما تساعد ميزة تحسين الصوت الشخصي فيالتركيز على السماعة.



شبكات لاسلكية مستقرة مع هوائي ميتالين

أصبح بإمكان المستخدمين الاستمتاع بشبكات لاسلكية مستقرة مع حاسوب HUAWEI MateBook D 16 بفضل تقنية HUAWEI Metaline Antennaالمبتكرة، وهي عبارة عن هيكل هوائي جديد تمامًا يتمتع بكفاءة تحويل إشارة أفضل بنسبة 56% بالمقارنة مع الهوائيات المتوسطة.

وفي بيئة الشبكة نفسها، توفر هذه التقنيةإشارات تحميل وتنزيل أفضل بمقدار 2 ديسيبل و2.6 ديسيبل، على التوالي. حتى في ظل إشارات Wi-Fiالضعيفة، تزداد سرعة التنزيل بنسبة 55%، بينما ينخفض التأخر في الألعاب ومؤتمر الفيديو بنسبة 57%و67% على التوالي.



يتوفر Core i7 12th GenHUAWEI MateBook D 16 بسعر 1079 دينارًا، وCore i5 12th GenHUAWEI MateBook D 16 بسعر 779 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 211 دينارًا تضم HUAWEI Mateview SE، وHUAWEI MateDock 2، وHUAWEI Mouse، وHUAWEI Backpack. ويمكن اقتناء حاسوبك المحمول المفضل من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابط التالي:t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.