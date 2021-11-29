5 أسباب لاقتناء ساعة HUAWEI WATCH FIT mini الجديدة اليوم

الوكيل الإخباري - مع كل منتج جديد تطرحه هواوي في الأسواق، يترقب محبّو هذه العلامة التجارية المميزة بشغف أبرز مواصفات منتجاتها الفريدة وآخر الابتكارات التي تتضمنها. ومع إطلاق أحدث ساعة من سلسلة HUAWEI WATCH FIT الشهيرة؛ HUAWEI WATCH FIT mini في السوق الأردني مؤخرًا، إليكَ أهم خمسة أسباب ستدفعك لاقتناء هذه الساعة الذكية اليوم.

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أناقة حقيقية في التصميم



تتميز ساعة HUAWEI WATCH FIT mini بتصميمها المستطيل الكلاسيكي المناسب لمنحنيات معصمك، وهيكلها خفيف الوزن البالغ حوالي 20 جرامًاوالمصنوع من سبائك الألومنيوم، مع زوايا دائرية أنيقة، وحواف غلاف معدنية باللون الذهبي الفاتح.صُمّم كل عنصر مع مراعاة الذوق والوظيفة؛ إذ تُعطي العروات النحيفة والمتينة في الوقت نفسه مظهرًا انسيابيًا بشكل طبيعي، بينما يتوافق التاج المُصمّم بدقة هندسية مع الشكل العام للتحكم بالساعة بكل سهولة وسلاسة.أما سوار الساعة الجديدة، فهو مصنوع من الجلدويأتي باللونين الرائعين Frosty White و Mocha Brown.



رؤية واسعة تنبض بالحياة



تغمرالشاشة اللمسية AMOLED FullView حواسك في ساعة HUAWEI WATCH FIT mini؛ إذ تأتي بقياس 1.47 بوصة ودقة 368×194 بيكسل وكثافة 282 بيكسل، كما تدعم إيماءات الانزلاق واللمس لتقدّم لك تجربة نابضة بالحياة. بإمكانك انتقاء واجهة الساعة ذات الأرقام الكلاسيكية، أو الاختيار من بين 5 واجهات أخرى مثبتة مسبقًا تتوافق معأسلوب حياتك اليومي المتنوع. يمكنك أيضًا زيارة متجر واجهات الساعة منHUAWEI2 للاختيار من بين أكثر من 300 واجهة أخرى مميزة.

مراقبة يومية لأبرز المؤشرات الصحية



تمنحك ساعة HUAWEI WATCH FIT mini الجديدة الفرصةلتتبُّع أبرز المؤشرات الصحيةمثل مراقبةتشبع الأكسجين في الدم(SpO2)، الذي قد يؤدي انخفاضه إلىالشعور الإرهاق وفقدان الذاكرة وحتى تلف الدماغ والقلب. تضم أحدث ساعة من هواوي نظامًا مضمّنًا لكشف تشبع الدم بالأكسجين على مدار الساعة طوال اليوم. إذا هبط إلى مستوى منخفض جدًا، فستهتزّ الساعة بحيث يمكنك أخذ وقت للتنفّس واستعادة توازنك.وبفضل تقنية HUAWEITruSeen™ 4.0ومعالجة البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ستتمكَّن من الحصول على قراءة دقيقة لمعدل نبض قلبك على مدار الساعة، وسيتم تنبيهك على الفور إذا تجاوز المستويات الآمنة أو قل عنهالأكثر من 10 دقائق.



مع الضغوط اليومية التي تواجهها، بات من الضروري مراقبة الإجهاد و الضغط دائمًا. لذا تتيح لك تقنية™HUAWEITruRelax الموجودة فيساعة HUAWEI WATCH FIT mini قياس مستوى إجهادك، واستخدام دليل التدريب على التنفس المضمّن لخفض مستويات إجهادك.ولأن النوم الجيد يضمن لك يومًا أكثر نشاطًا وحيوية،تأتي هذه الساعة الذكيةبتقنية HUAWEITruSleep™ 2.0، والتي يمكنها تعقّب 4 حالات نوم مختلفة - النوم العميق والنوم الخفيف وحركة العين السريعة والقيلولة - بدقة محسنة بنسبة 96%، كما يمكنك الحصول على أكثر من 200 اقتراح لتحسين 6 مشاكل رئيسية في النوم.



حياة أكثرنشاطًا و حيوية



تساعدك ساعة HUAWEI WATCH FIT mini في الحفاظ على لياقتك البدنية؛ إذ يمكنك الاختيار من بين ما يصل إلى 96 وضعًا مختلفًا للتمرين في الأماكن الداخلية والهواء الطلقمثل المشي، والجري، وركوب الدراجة، ومجموعة متنوعة منالتمارين القوية، والترفيه، والألعاب المائية، واللياقة البدنية، وألعاب الكرة، والرياضات الشتوية وغيرها الكثير، كماتمتاز بقدرتها على مقاومة الماء وفق معيار "5 ATM"لمراقبة تدريبات السباحة و تتبعها بكلّ دقة.وبالإضافة إلى ذلك، تستطيعمراقبة مستويات نشاطك من خلال ثلاثة أهداف نشاط يومية هي:

الخطوات، وساعات النشاط، والنشاط المتوسط إلى عالي الكثافة.



بإمكانك تتبُّع معدل نبضات قلبك والسعرات الحرارية المحروقة وغير ذلك أثناء ممارسة التمرينات، بما في ذلك تمرين القفز بالحبل الجديد. ويمكنك استعراض كل بياناتك المخزنة والقابلة للتحليل في تمثيلات بيانية سهلة القراءة، بحيث يمكنك تخطيط رحلة لياقتك البدنية ووضع أهداف تمنحك حياة أكثر نشاطًا وحيوية.



بطارية مميزة تدوم طويلًا



لا تكتمل مزايا ساعة HUAWEI WATCH FIT mini الفريدة إلا ببطارية قوية طويلة الأمد. لذا حرصت هواوي على تزويد الساعة ببطارية تدوم 14 يومًا عند الاستخدام العادي و10 أيام عند الاستخدام المكثّف. وعندما ينفد شحنها، لن تواجه أيّ متاعب؛ إذ يمكنك استخدامها ليومين من خلال شحنها لمدة 5 دقائق عبر قاعدة الشاحن المغناطيسي لتنطلق بحياتك بكل أريحية ومتعة.



وإلى جانب هذه المزايا الرائعة، تعدّساعة HUAWEI WATCH FIT mini بمثابة المساعد الشخصي لك؛ حيث توفر لك بعض الميزات الذكية مثل الحصول على إشعار عند تلقي مكالمة واردة لمعرفة هوية المتصل بسهولة من معصمك، واستخدام ميزة التصوير عن بُعد لالتقاط الصور من خلال كاميرا هاتفك. أما إذا كنت مشغولًا ولا تستطيع الرد على المكالمة،فيمكنك الرد فورًا برسالة آلية أو رفض المكالمة ببساطة دون الحاجة إلى الإمساك بهاتفك، وبإمكانك أيضًا التحكّم في الموسيقى التي يتم تشغيلها على هاتفك بكل سهولة.



كل هذه الأسباب وأكثر ستدفعك لاقتناء هذه الساعة الذكية المتوفرة حاليًا في الأردن بسعر 89دينارًامن خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://store.reach-tele.com/ar/wearables/huawei-watch-fit-mini ، أو متجر هواوي CellAvenue الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-watch-fit-mini-ar/ ، أو يمكنك زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة، وستحصل على هدية مجانية.

