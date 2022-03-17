5 مزايا أعجبتنا بجهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 المتوفّر الآن في الأردن

الوكيل الاخباري - أصبح جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 متوفرًا الآن في السوق الأردني بمزايا ستلقى إعجابكم؛ إذ يأتي الجهاز اللوحي الجديد مزودًا بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K وأربع مكبرات صوت قوية.

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ويدعم الجهاز أيضًا قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني) ومزاياه الذكية المتعددة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من تطبيقات تدوين الملاحظات. علاوةً على ذلك، يتيح لكم الجهاز أيضًا الاستفادة من منظومة شاملة وغنية من التقنيات، مما يجعله خيارًا متميزًا ومناسبًا لأي شخص يبحث عن جهاز لوحي ميسور التكلفة.



شاشة العرض الكاملة والصوت الغني والغامر

يأتي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 بشاشة عرض كاملة بمقاس 10.4 بوصة وبدقة 2K، وتشكل الشاشة نسبة 84% من حجم الهيكل الكلي. ويتميز الجهاز بتصميم سلس؛ فلا يُظهر نقاط الهوائي على الحواف أو عبر الغطاء الخلفي، مما يمنح الجهاز مظهرًا أنيقًا ونحيفًا، غير أنّ حوافه الرفيعة تضمن لكم أن لا يتشتت انتباهكم عن الأشياء المهمة على الشاشة.



تعرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 المرئيات بصورة مذهلة، والرسومات بتفاصيل دقيقة وجودة ممتازة. ويُحقّق تصميم الجهاز مزايا وظيفية؛ إذ يجعل الإطار المنحني الصغير الجهاز يبدو أنحف ويزن 450 غرام فقط، مما يوفّر لكم الراحة في إمساكه. وإضافة إلى ذلك، فإنّ الجهاز حاصل على شهاة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland وشهادة الخلوّ من الوميض، مما يجعل الشاشة أقل تأثيرًا على العين.

ورُغم نحافة هذا الجهاز اللوحي، إلا أنه لن يخذلكم من حيث جودة الصوت؛ فهو مُدعَّم بنظام صوت يضم أربعة مكبرات تم ضبطها بواسطة Harman Kardon®.



أطلقوا العنان لإبداعكم



يوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 بعض الطرق الذكية للتفاعل واستخدام الجهاز اللوحي. ويأتي مزودًا بقلم HUAWEI M-Pencil من الجيل الثاني ليمنحكم تجربة كتابة واقعية، وليكون أداة فاعلة للتعلّم والإنتاجية. ويوفر القلم أيضًا إمكانات على مستوى النظام؛ تشمل HUAWEI FreeScript، وAnnotate، وTake Snippet، مما يجعل الكتابة اليدوية أكثر كفاءةً وراحة.



أمّا لوحة مفاتيح هواوي الذكية، فتتميز بمسافة انتقال للمفاتيح بقياس 1.3 ملم، وخاصية اتصال البلوتوث لتجربة طباعة ممتعة. تعمل لوحة المفاتيح هذه على تسهيل العمل باليدين لفترة طويلة. وقد اعتمد الجهاز أيضًا تحسين نقطة الماوس على نطاق واسع، مما يتيح لنقطة المؤشر الحصول على الوضع المناسب لها. يضم الجهاز أيضًا مزايا أخرى مفيدة مثل خاصية النوافذ والتطبيقات المتعددة.

تتيح خاصية النوافذ المتعددة عرض المزيد من نوافذ المهام للتطبيقات المتعددة في وقت واحد، مما يجعل أداء المهام المتعددة عبر التطبيقات أسهل بكثير. ومن ناحية أخرى، تضيف خاصية التطبيقات المتعددة مزيدًا من المرونة والراحة إلى تجربة تطبيق المناظر الطبيعية.



تخلصوا من الحواجز بين الأجهزة المختلفة

يدعم جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 خاصية العرض على عدة شاشات بثلاثة أوضاع هي: وضع المرآة، ووضع التوسيع، ووضع التعاون. في وضع المرآة، تنعكس شاشة الحاسوب المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، مما يسمح للمستخدمين بتحرير الملفات والمستندات مباشرةً، أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني)، تمامًا كما يفعل المصممون المحترفون.

وأمّا وضع التوسيع، فيحوّل الجهاز اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو رائع للتسوق عبر الإنترنت أو عند تصفح الإنترنت وعرض الكثير من العناصر في الوقت ذاته!



بالإضافة إلى ذلك، يتيح ابتكار العرض على عدة شاشات إمكانية التفاعل عبر مختلف الأجهزة، مما يتيح للمستخدمين نقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بالسحب والإفلات بكل بساطة! فتتخطى هذه الخاصية الحدود التي تفصل بين الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، وتُثري تجربة المستخدمين عبر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 والأجهزة المتصلة الأخرى، مما يرفع إنتاجيتهم وحدود إبداعهم أكثر من أي وقت مضى.



يدعم الجهاز اللوحي الشامل أيضًا الاتصال السلس بين الجهاز اللوحي والهاتف الذكي، مما يتيح نقل الملفات بالسحب والإفلات بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي. وتسمح ميزة المشاركة الطرفية للمستخدمين بالكتابة على الهاتف الذكي باستخدام لوحة المفاتيح وشاشة الجهاز اللوحي، وتشغيل الموسيقى المحفوظة على الهاتف الذكي باستخدام مكبرات الصوت في الجهاز اللوحي، وغير ذلك الكثير. ويتيح هذا الحل أيضًا للمستخدمين إمكانية الرد على المكالمات أو الرسائل النصية مباشرةً من الجهاز اللوحي، مما يسهل تجربة الأجهزة المتعددة.



البطارية القوية

كونه جهازًا نحيفًا وخفيفًا، فلا يعني ذلك أن جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 يفتقر إلى عمر البطارية الطويل، بل إنّ من الممكن لبطاريته بسعة 7250 ميللي أمبير أن تظل في وضع الاستعداد حتى 28 يومًا، ويمكنها تشغيل الفيديوهات المحلية المستمرة بدقة 1080 بكسل حتّى 12 ساعة. ويُعدّ شحن الجهاز اللوحي أمرًا سهلًا أيضًا بفضل تقنية الشحن السريعHUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط، والتي تسمح لكم بشحن الجهاز اللوحي بالكامل خلال 2.5 ساعة فقط.



صوت واضح وقوي ومثالي للاجتماعات والدروس عبر الإنترنت

لحسن الحظ، يتميز جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 أيضًا بأنه جهاز لوحي ترفيهي ذو تجربة صوتية رائعة؛ إذ يضم الجهاز خصائص ممتازة لالتقاط الصوت والحد من الضوضاء المحيطة؛ بفضل مجموعة تشمل ثلاثة ميكروفونات وتقنية إلغاء الضوضاء التي طورتها هواوي، مما يجعل حضور مؤتمرات الفيديو والدروس عبر الإنترنت تجربة ممتعة.



ويتوفر على جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 أيضًا متجر التطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن؛ ليُمكّن المستخدمين من تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



يوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 مع شاشة العرض الكاملة مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K ونظام الصوت الرباعي الذي تم ضبطه بشكل احترافي من قبل Harman Kardon® تجربة سينمائية فريدة. إضافةً إلى ذلك، سيجعل دعمه لقلم HUAWEI M-Pencil ولوحة المفاتيح الذكية من هواوي والمزايا الإبداعية مثل النوافذ والتطبيقات المتعددة العمل على عدة مهام في الوقت ذاته أكثر متعة وسهولة. وتعدّ فرصة العمل على عدة أجهزة كجهاز واحد فائق أمر سيُذهل المستخدمون من دون شك.



يتوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 حاليًا في الأردن بسعر 250 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم: غطاء حماية من هواوي، واشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Music، واشتراك لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى اشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Video، واشتراك لمدة شهر واحد في Starzplay VIP. وبإمكانكم اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.



فإذا كنتم تبحثون عن الوضوح والدقة، والمزايا الذكية الثورية ضمن تجربة سلسة، والتصميم الأنيق والنحيف لكن ببطارية فائقة، فهذا الجهاز الجديد الرائد هو خياركم المناسب!



