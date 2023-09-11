5 نصائح مع Galaxy Tab S9 لتعزيز الإنتاجيّة تزامناً مع العودة إلى المدارس

الوكيل الإخباري - تبرز سلسلة سامسونج Galaxy Tab S9 لتشكّل حلّاً نموذجياً للمواءمة بين حياة الطلّاب الأكاديميّة وأنشطتهم اليوميّة خارج إطار الدراسة، لتجسّد السلسلة في آن واحد سهولة حمل الأجهزة اللوحيّة والقدرات الوظيفيّة للكمبيوتر المحمول، وتوفّر بذلك تجربة فريدة تُتيح للطلبة إطلاق العنان لمهاراتهم الإبداعيّة وإنجاز المهام المدرسيّة على اختلافها أثناء التنقّل ومن أي مكان كان، مدعوماً بتصميم فائق متعدد الاستخدامات وأدوات وتطبيقات توفّر أداءً مثالياً للإنتاجيّة أثناء العمل. ونستعرض هنا خمس طرق يُمكن من خلالها لجهاز Galaxy Tab S9 أن يكون رفيقك المفضّل لإنجاز المهام على مدار اليوم.



خطّط ليومك بكل سهولة

لا يحتاج الطالب وسط ازدحام مهامه المدرسيّة والحياتيّة أفضل من أداة تخطيط تتسم بالمرونة والتنوّع وقدرة التكيّف مع الجداول الزمنيّة والأولويات المتغيّرة. وهذا تماماً ما تقدّمه سلسلة Galaxy Tab S9، حيث تمكّنك من تنظيم يومك وإعداد قائمة "to-do" الخاصة بك. وسواء كنت تفضّل الوضع العمودي أو الأفقي؛ فإنّ غطاء "Smart Book Cover[1]" الذكي والقابل للطي يمنحك الجهوزيّة التامة للتخطيط ليومك بعناية. ويتميّز Galaxy Tab S9 بالتطبيق الإبداعي GoodNotes[2]المفضّل للمعجبين والذي تمّ إطلاقه حصرياً وللمرة الأولى على نظام Android، ليوفّر تجربة جديدة كلّياً لتدوين الملاحظات اليوميّة وتنظيم الجدول الزمني. كما يُمكن للطلاب الذين يستخدمون تطبيق GoodNotes الاستفادة من القوالب المصممة مسبقاً، والإصدار الحديث لقلم S Pen Creator Edition[3] لمواكبة نهجهم الإبداعي المنظّم بدقة وتحكّم فائقين. كلّ ذلك وأكثر في جهاز واحد محمول متكامل وخفيف الوزن.



إنجاز مهام متعدّدة بمهارة عالية

بينما تزدحم حياة الطالب اليوميّة ما بين الاستعداد للصفّ وجدولة الحصص الدراسيّة وتخصيص وقت للأصدقاء؛ تمّ تصميم جهاز Galaxy Tab S9 لتعزيز مواكبتك لكلّ ذلك على أكمل وجه. فخاصيّة Multi Window[4] تمنحك ميّزة إنجاز مهام كثيرة في وقت واحد لتضاعف إنتاجيّتك، بينما يُمكنك التعاون مع زميلك بسلاسة لإنشاء مشروع دراسي عبر برنامج Google Meet[5]، في حين تُواصل رسم وتدوين أفكارك الجديدة في مستند منفصل عبر تطبيق Samsung Notes. وباستخدام إشارات التمرير البسيطة تتنقّل بين التطبيقات لإنجاز مهام متعددة بسرعة وكفاءة عالية، وبإرفاق الغطاء الدفتري بلوحة المفاتيح Book Cover Keyboard يُمكنك تسهيل إنجاز مهامك بفضل لوحة تتبع الماوس.



ارتقي بتجربة تدوين الملاحظات إلى مستوى جديد

مع جهاز Galaxy Tab S9 فأنت تحظى بامتلاك مفكرة رقميّة تمزج بين أفضل مزايا الكمبيوتر المحمول وتدوين الملاحظات باليد، بل وتتجاوز ذلك إلى حدّ بعيد، فمن خلال شاشة ‎NotePaper Screenفإنّ تجربة الكتابة على الجهاز اللوحي تحاكي تماماً شعور الكتابة على الورق. ويُمكنك استخدام قلم S Pen لتدوين الأفكار والملاحظات الرئيسيّة في Samsung Notes أثناء الفصل الدراسي، ثمّ مزامنة جهاز Tab S9 مع موجز Microsoft OneNote لحفظ كل شيء في مكان واحد، لتتخطى هذه التجربة مجرّد سهولة العمل مع الآخرين في وقت واحد وعبر مستند مشترك من خلال الإنترنت، إلى إمكانيّة البحث عن المصطلحات والموضوعات المرتبطة بالمعلومات التي تسعى للحصول عليها.

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حوّل الجهاز اللوحي إلى كمبيوتر محمول متكامل

لا داعي اليوم لحمل جهاز كمبيوتر محمول طوال وقت وجودك في الجامعة أو المدرسة للحفاظ على إنتاجيّتك؛ فباستخدام جهاز Galaxy Tab S9 وملحقاته يُمكنك إعداد مهامك خلال جلوسك في المقهى، أو الدراسة في الحديقة، أو حتى القيام برحلة ممتعة في عطلة نهاية الأسبوع دون الحاجة لاصطحاب الكمبيوتر المحمول، فمن خلال توصيل الجهاز اللوحي Tab S9خفيف الوزن بلوحة المفاتيح Book Cover Keyboard Slim وتشغيل DeX Mode[6] لتتمتع بتجربة شبيهة بالكمبيوتر بضغطة واحدة ستتمكن من الوصول إلى مجموعتك الكاملة من تطبيقات Microsoft، مما يجعل من السهل إجراء تحديثات سريعة لمستند Word أو مجموعة PowerPoint أو جدول بيانات Excel أثناء التنقل. بينما تعمل شاشة الخصوصيّة على حمايتك من التطفل غير المرغوب فيه، وضمان أنك وحدك من يستطيع رؤية الشاشة أثناء عملك.



عزّز مساحة العمل الخاصة بك باستخدام شاشة ثانية سلسة

قد لا تكفي شاشة واحدة لإنجاز تطلعاتك خلال جلسة عمل مهمة في المنزل. يعمل جهاز Galaxy Tab S9 بسلاسة مع أنظمة التشغيل والتطبيقات المختلفة، مما يجعله أداة سريعة ومريحة عندما تحتاج إلى عرض ملفات ونوافذ متعددة في وقت واحد والعمل بكفاءة أكبر.

استخدم Second Screen[7] بضغطة واحدة لتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بجهازك اللوحي بسهولة وإنشاء تجربة شاشة مزدوجة إما في الوضع الموسع أو المزدوج. وباستخدام خاصية التحكم المتعدد[8] Multi Control يمكنك سحب ومشاركة النصوص والصور بين أجهزة Galaxy الخاصة بك، كما يمكنك تحديد صورة حديثة من تطبيق Gallery على هاتفك الذكي ومشاركتها في Samsung Notes على جهاز Tab S9، أو في عرض تقديمي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إنّ حرية استخدام منظومة Galaxy تتيح لك إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل.



يتوافق تصميم Galaxy Tab S9 مع الطلبة الذين لديهم أنماط حياة مزدحمة ومتنقلة باستمرار، وسواء كنت تدرس فنّ تصميم الجرافيك وتحتاج إلى القدرة على رسم الأفكار بشكل فوري، أو كنت مهندس إنشاءات طموح يحتاج للوصول إلى تفاصيل وأداء المشروع خلال الفصل الدراسي أو خارجه؛ فإنّ جهاز Galaxy Tab S9 هو رفيق دربك الأمثل وشريك النموذجي نحو إنتاجية أفضل.