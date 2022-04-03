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الأحد، 03-04-2022 03:14 م

52.2 مليون دينار صافي أرباح شركة مصفاة البترول في 2021

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة السادس والستين بواسطة وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 27/4/2022.

وقالت الشركة في الإفصاح الذي أدرجته على بورصة عمان، ان مجلس الإدارة اوصى بتوزيع ما نسبته (25%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (250) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

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وأوصى مجلس الإدارة أيضا للمساهمين بالموافقة على اقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الاجباري وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية.


وادرجت الشركة أيضا على جدول اعمال الهيئة العامة التوصية بالاستمرار بوقف اقتطاع ما نسبته (10%) كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.


واوصت الشركة بتخصيص مبلغ نحو 12.9 مليون دينار لحساب الاحتياطي الاختياري، بالإضافة أيضا لتخصيص مبلغ 12.9 مليون دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع.


وأوصى مجلس الإدارة باستعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.


وكشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين، ان صافي أرباح الشركة عن عام 2021 بلغ نحو 52.2 مليون دينار وتعتبر هذه الأرباح الأعلى بتاريخ الشركة.


وقال المهندس العلاوين ان الربح تحصّل من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز بقيمة 20.6 مليون دينار، ومن مصنع الزيوت بقيمة 7 ملايين دينار ومن شركة تسويق المنتجات البترولية بقيمة 24.3 مليون دينار.


وحول مشروع التوسعة الرابع، ‎أوضح ان متعهد إدارة المشروع PMC شركة Technip فرع بريطانيا حالياً بدراسة حزم العروض الفنية، وارسال الاستفسارات لكافة الائتلافات.


وتوقع المهندس العلاوين، ‎أن يتم البدء بتنفيذ المشروع حال الانتهاء من الأعمال المرتبطة بالغلق المالي والمتوقع الوصول إليه مع نهاية العام الحالي.


 




 

 


 

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