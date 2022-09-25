6 مزايا رائعة يمكنك تجربتها مع هاتف HUAWEI nova Y90 الجديد المصمم لإلهامك

الوكيل الإخباري - ميزات عديدة في هاتف واحد، لأن العالم يستحق الإبداع! هذا ما أتقنته هواوي في هاتف HUAWEI nova Y90 الجديد لعام 2022، والذي يمتاز بأحدث المزايا والمواصفات الحديثة، وبأسعار منافسة ومناسبة ستجعلك تندهش من قدراته الخارقة.

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تصميم قوي وعصري

تصميم لا يمكن تصديقه، ومتانة تعلو على أي شيء آخر! يتوفر هاتف HUAWEI nova Y90 بشاشة عرض كاملة بدون حواف مقاس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس يبلغ 270 هرتز. ويبلغ قياس الحواف فائقة النحافة للشاشة 1.05 مم فقط، ما يجعل نسبة الشاشة إلى الحجم الكلي تصل إلى 94% لتوفّر تجربة بصرية غير مسبوقة.

وتدعم الشاشة ميزة التحكم السلس في تعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني لتوفير تجربة قراءة مريحة للعين وتحسين تجربة المستخدم من النواحي كافة. يتوفر الهاتف الجديد بألوان ترضي مختلف الأذواق هي: أخضر زمردي Emerald Green، وأسود منتصف الليل Midnight Black، وأزرق كريستالي Crystal Blue.



بطارية لا مثيل لها

تأتي بطارية هاتف HUAWEI nova Y90 بقدرة 5000 ميللي أمبير، وعمر بطارية طويل نسبيًا، وتُعدّ الأقوى في الساحة حاليًا، لتلبية احتياجات المستخدمين حول العالم، والذين يستخدمون الهاتف للقيام بمختلف أعمالهم الشخصية والعملية والاجتماعية.



شحن سريع لإيقاع حياتك المتسارع

مشاكل شحن الهاتف أصبحت من الماضي البعيد مع هاتف

HUAWEI nova Y90 الذي يتيح للمستخدمين شحن البطارية خلال دقائق بفضل خاصية الشحن فائق السرعة المستقر والآمن بقوة 40 واط، كما تمنحك بطاريته المميزة ميزة استخدام الهاتف واللعب لمدة 2.3 ساعة بعد شحنه لمدة 10 دقائق فقط. ويحتوي الهاتف أيضًا على تقنية مساعدة للحفاظ على صحة البطارية وتحديد حالتها، وتذكير المستخدم باتخاذ الإجراءات السريعة في الوقت المناسب وقبل حدوث أي مشاكل. ويمتاز الهاتف بثماني طبقات من الحماية خلال الشحن السريع وثلاث عشرة طبقة من الحماية خلال الشحن العادي، وطبقة حماية من السخونة الزائدة لمنفذ USB.

قدرة تخزين غير مسبوقة

خزّن ملفاتك بكل ثقة! يمتاز هذا هاتف HUAWEI nova Y90 بسعة تخزين 128 جيجابايت، لتستطيع وبكل سهولة تخزين ما يصل إلى 170 حلقة من المسلسلات الدرامية و12000 أغنية بجودة عالية. وباستطاعة هذا الهاتف الذكي تخزين 60 فيلم عالي الدقة وبكل سهولة.

وبإمكانك تحميل جميع تطبيقاتك المفضلة وألعابك التي تحبها أو أي برامج أخرى تحتاجها للعمل والدراسة بكل سلاسة. يتوفر الهاتف بنسختيْن هما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي.



كاميرا تفوق التوقعات

يحتوي هاتف HUAWEI nova Y90 على كاميرا رئيسية بدقة عالية تبلغ 50 ميجابكسل للسماح للمستخدمين بالتقاط أدق الصور، كما يحتوي على كاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل. ويمتاز بقدرات تصوير ليلي ممتازة بفضل الأداء القوي للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل. وتساعد هذه التقنية على التقاط صور ليلية ساطعة وواضحة وعالية الدقة، كما لو أن عينك التقطتها. بالإضافة إلى ذلك، ستستمتع بخاصية AI Snapshot للتصوير الفوتوغرافي المدعم بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها تحليل المشهد بذكاء وتحديد بُعد الأهداف والأشياء المتحركة أمام الكاميرا في الوقت الفعلي.

وتقوم الخوارزمية المتقدمة بضبط سرعة غالق العدسة بشكل تكيّفي وتلتقط لقطات سريعة الحركة على الفور. ويتميز الهاتف بتقنية تصوير الفيديو الأمامي/ الخلفي المستمر والتبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية، ومجموعة متنوعة من قوالب الفيديو المضمنة لتتمكن من إنشاء الفيديو بنقرة واحدة وبكل بساطة.

متجر تطبيقات AppGallery

بالتأكيد مع هاتف HUAWEI nova Y90 ستستطيع الاستفادة من جميع ميزات متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام، حيث ستتمكّن من التنقل بسهولة والاختيار بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة والفائدة لتنزيلها وتثبيتها على هاتفك.



يتوفر الهاتف الجديد في الأردن حاليًا بسعر يبدأ من 169 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن 6 أشهر ضمان هواوي لحماية الشاشة في حال ضرر الجهاز الذكي، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.