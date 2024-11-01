748.6 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث من العام 2024

هذا وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى70.5 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، في حين بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 38.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 36.3 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، كما وبلغت ودائع العملاء 51.9 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 49 مليار
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