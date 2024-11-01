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748.6 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث من العام 2024

مجموعة البنك العربي
مجموعة البنك العربي
الجمعة، 01-11-2024 01:53 م
الوكيل الإخباري-   واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية بنهاية الربع الثالث من العام 2024 مدعومة بنمو ملحوظ في الإيرادات من الأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة حيث ارتفع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 12% ليصل الى 1.5 مليار دولار أمريكي كما في 30 أيلول 2024، في حين بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 748.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 630.3 مليون دولار أمريكي كما في 30 أيلول 2023 محققة نمواً بنسبة 19%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11.9 مليار دولار امريكي.اضافة اعلان


هذا وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى70.5 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، في حين بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 38.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 36.3 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، كما وبلغت ودائع العملاء 51.9 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 49 مليار
 
gnews

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