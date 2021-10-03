8 أسئلة تكرر كثيراً تقنية 8K واعتمادها وانتشارها

الوكيل الاخباري - اقترب عصر 8K الذي طالما انتظرناه جميعاً، حيث نشهد الآن ثورة في عالم الترفيه المنزلي من خلال إطلاق الأجهزة التي توفر تجارب مشاهدة أكثر ثراءً ومتعة بدقة تبلغ 8K.

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لكن يظل السؤال القائم: ما مدى اقتراب الصناعة من توفير تلك التجارب لتصل إلى بيوت المستخدمين حول العالم؟



وللإجابة على ثمانية أسئلة تتكرر كثيراً حول 8K، تواصلت غرفة أخبار سامسونج مع بيل ماندل، رئيس جمعية 8K ونائب الرئيس في إدارة أبحاث سامسونج بالولايات المتحدة، وكريس تشينوك، المدير التنفيذي لجمعية 8K.

ولمعرفة المزيد حول مواضيع تتعلق بمنظومة 8K، وآفاق السوق، والجهات الفاعلة الرائدة في الصناعة، وطرق إنتاج محتوى بمستوى 8K، وما يمكن أن يتوقعه المستخدمون لمستقبل التكنولوجيا، يرجى منك مواصلة قراءة هذه الأسئلة.



السؤال الأول: أي الجهات تتولى تطوير منظومة 8K؟



في العام 2018، خططت سامسونج وعدد من الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون واللوحات الآخرين لتنظيم مجموعة تجارية تركز على تطوير منظومة 8K.

وتواصلوا مع كريس تشينوك من "إنسايت ميديا" Insight Media لمناقشة التطوير المستقبلي للمنتجات والمحتوى.

واتخذوا أيضاً خطوات ملموسة لإنشاء جمعية 8K (8KA) من خلال تطوير شعار معتمد لهذه الجمعية لأجهزة التلفزيون المتوافقة مع التقنية، ووضع مواد تعليمية للمستهلكين والصناعات.



وكانت هذه هي الطريقة التي تم من خلالها إنشاء جمعية 8K في العام 2019 بما يعود بالنفع على المستخدمين ومطوري المحتوى والتقنيات على حدٍ سواء.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت تلك الجمعية مجموعة متنوعة من المواد التعليمية للناس حول تقنية 8K، بما في ذلك تقرير مفصل عن "حالة المنظومة"، والندوات التعليمية وعبر الإنترنت، إضافة إلى خدمة إخبارية أسبوعية تحت اسم The 8K Monitor.

ويندرج تحت الجمعية أيضاً عدد من اللجان المشاركة في تطوير مواصفات وطرق اختبار الأجهزة التلفزيونية التي تدعم تقنية8K الجديدة، إلى جانب أنشطة التشفير وفك التشفير وإنشاء المحتوى والتسويق والترويج والمزيد غيرها، بهدف توسيع النظام البيئي 8K.

وعلاوة على ذلك، تواصل الجمعية ذاتها العمل مع العديد من الجهات لتطوير المعايير، للمساعدة في إنشاء مواصفات 8K وآليات دعم اعتماد التكنولوجيا.



السؤال الثاني: ما هي أنواع الشركات التي انضمت إلى جمعية 8K (8KA)؟

عندما تم إنشاء الجمعية في العام 2019، كانت تضم خمس شركات أعضاء فقط.

وبعد أن ركزت جهودها على توسيع منظومتها على مدى السنوات الثلاث الماضية، أصبحت تضم الآن 30 عضواً، والتي لا تشمل فقط العلامات التجارية التلفزيونية، ولكن انضم إليها أيضاً صانعو اللوحات والشرائح ومطورو المحتوى ومقدمو خدمات البث وجهات توريد التجهيزات والمعدات فضلاً عن أطراف أخرى.

وتعد الشركات العالمية مثل Google و IMAX و Intel من العلامات التجارية الرائدة التي انضمت إلى الجمعية، كما تساعد في تقديم أفضل تجارب للمستهلكين من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الأجهزة.



السؤال الثالث: ما الذي يميز الأجهزة التي تدعم 8K عن الأجهزة الأخرى؟



إضافة إلى الإعلان عن مواصفات الاختبار في IFA 2019 و CES 2020، وضعت جمعية 8K معايير صناعية مشتركة، بما في ذلك برنامج شهادة 8K، لتمكين المستهلكين من الاستمتاع بتجارب 8K على درجة عالية من التناغم الجودة.



وتخضع برنامج الشهادات للتحسين كل عام من خلال إضافة معايير محددة، كما يتم إجراء تقييمات صارمة بناءً على متطلبات مختلفة. ويتكون البرنامج من عناصر تهدف إلى تزويد المستخدمين بتجارب ثلاثية الأبعاد وممتعة للغاية.

ويتضمن ذلك فك تشفير الفيديو والصوت المحيطي متعدد القنوات الذي يدعم مجموعة متنوعة من محتوى تدفق 8K، إضافة إلى معايير الدقة والسطوع واللون والاتصال، الأمر الذي يضمن الأداء العالي على الشاشات الكبيرة.



السؤال الرابع: كم عدد الأجهزة التي تدعم 8K المتوفرة حالياً في السوق؟



يتزايد عدد التلفزيونية المعتمدة من جمعية 8K كل عام. ومع إطلاق شاشات QLED 8K في العام 2019، أصبحت سامسونج أول شركة مصنعة تضم مجموعة كاملة من الأجهزة التلفزيونية المعتمدة من الجمعية.

واعتباراً من أغسطس 2021، حصل 47 تلفزيوناً من سامسونج على شعارها المعتمد. وطرحت سامسونج و Hisense و TCL أكثر من 70 جهاز في السوق بعد حصولها على الاعتماد من الجمعية.



السؤال الخامس: كيف يتم إنتاج محتوى 8K وتوزيعه في العادة؟



يتم إنتاج عدد كبير من محتوى 8K باستخدام كاميرات من نوع 8K HDR بمستوى الجودة السينمائية.

ولكن، يتم تحرير معظم هذا المحتوى بدقة 8K أو HDR قبل توزيعه على المستهلكين.



ومع ذلك، يبدو واضحاً أن مقدار محتوى 8K المتاح يواصل التوسع. وتتميز منصات المحتوى على يوتيوب و "فيميو" أيضاً بقدر كبير من محتوى 8K القصير، والذي يركز في الغالب على الطبيعة والسفر. ويشبه هذا تماماً الطريقة التي تم من خلالها تقديم محتوى 4K إلى السوق.

وتعمل جمعية 8K على ترتيب هذه الأمور لتوفير المزيد من الأفلام والعروض المتوافقة مع تقنية 8K لتصبح متاحة للمستهلكين.



السؤال السادس: هل سيتمكن مستخدمو الأجهزة التلفزيونية من الاستمتاع بالفيديو عالي الجودة بحرية حتى إذا لم يكن محتوى 8K الأصلي متاحاً على نطاق واسع حتى الآن؟



إن تقنية الترقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأجهزة 8K تتيح للمستخدمين التغلب على مشكلة عدم وجود محتوى أصلي كافٍ بدقة 8K. وتتمتع أجهزة التلفزيون من سامسونج المدعومة بتقنية 8K على وجه الخصوص، بالقدرة على تحسين الدقة وجودة الصورة باستخدام تقنية التعلم العميق بالذكاء الاصطناعي.

وتعمل هذه التقنية على تحليل العناصر المختلفة لكل إطار محتوى بدقة متناهية، بما في ذلك الخطوط والتفاصيل ومستويات الضوضاء، من أجل ترقية الصور منخفضة الجودة إلى 8K.



السؤال السابع: هل سنتمكن من ممارسة الألعاب بدقة 8K؟



من المتوقع أن تكون وحدات التحكم في الألعاب الرئيسية قادرة على دعم نسق التشغيل 8K من خلال واجهة HDMI 2.1، كما يمكن ممارسة ألعاب 8K أيضاً مع تقنية ترقية الأجهزة التلفزيونية 8K.

أما الجانب المتعلق بألعاب الكمبيوتر الشخصي، فقد تتضمن بطاقات الرسومات المتطورة من الشركات المصنعة مثل Nvidia و AMD دعماً لمخرج 8K، مع تمكين ميزات مثل تتبع الأشعة والترقية على وحدة معالجة الرسومات.

ومع أن جمعية 8KA لم تقدم حتى الآن برنامج اعتماد 8K للألعاب، إلا أنها تراقب الأمر عن كثب، وتعمل على استكشاف الخيارات المختلفة.



السؤال الثامن: ما هي التوقعات لاعتماد تقنية 8K وتوسعة نطاق انتشارها؟

يتمحور توسع انتشار تقنية 8K حول المستخدمين الذين يتطلعون لاختبار أحدث تقنيات العرض واعتمادها. وإذا استمر هذا الاتجاه بين هؤلاء المستخدمين الذين قادوا تبني التقنيات الجديدة واعتمادها على نطاق واسع بمرور الوقت، سيؤدي ذلك حتماً إلى خفض التكلفة، وإنشاء منظومة أكبر لتجربة المحتوى.

وكان هذا هو الطريق ذاته لاعتماد تقنية HD، كما اتبعت آلية اعتماد تقنية 4K مساراً مشابهاً. ونشهد الآن نمطاً مشابهاً عندما يتعلق الأمر بتبني 8K، الأمر الذي ساعد الجمعيات مثل جمعية 8K على أداء عملها.



للمزيد من المعلومات حول جمعية 8K، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني: https://8Kassociation.com.