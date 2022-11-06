ATFX افضل وسيط تداول خلال مؤتمر الاردن الاقتصادي 2022

الوكيل الإخباري - تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، "مؤتمر الأردن الاقتصادي الواحد والعشرونJFEX 2022 حيث كانت ATFX الوسيط الأجنبي لشركة الأسواق الناشئة أحد الرعاة الرسميين للمؤتمر للمرة الثانية هذا وقد حازت ATFX الوسيط الأجنبي لشركة الأسواق الناشئة على جائزة أفضل وسيط تداول خلال مؤتمر الاردن الاقتصادي ٢٠٢٢



وسعت ATFX اليوم من نشاطها بالمملكة الأردنية الهاشمية من خلال وسيطها المعرف المرخص من هيئة الأوراق المالية شركة الأسواق الناشئةبالإضافة الىافرع مرخصة منتشرة في أهم عواصم العالم.

ATFX هي علامة تجارية لشركة AT Global Markets INTL LTD وهي شركة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية في جمهورية موريشيوس رقم الرخصة C118023331 وتقدم جميع الخدمات المالية في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال وسيطها المعرف شركة الأسواق الناشئة.

شركة الأسواق الناشئة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية رخصة وسيط مُعرّف رقم الرخصة 643 وهي الشركة المرخصة في المملكة الأردنية الهاشمية.



انتقلت ATFX خلال العامين الماضيين من كونها وسيط ناجح في أسواق التجزئة، عبر علامة تجارية مُعترف بها عالميًا، إلى شركة وساطة متعددة الأصول تقدم خدماتها أيضًا لقطاع المؤسسات. أبرمت الشركة مؤخرًا شراكة مع كبار مزودي التكنولوجيا والمجموعات الاستثمارية بهدف توسيع نطاق عملياتها على المستوى الدولي.

وتناول المؤتمر الذي حمل عنوان فرعيًا "المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتكنولوجيا المالية"، على مدار يومي انعقاده، التحول الرقمي محليًا وعربيًا ودوليًا واقع وتحديات، والتمويل في ظل تحديات رفع أسعار الفائدة والخدمات المالية، والتحول الرقمي في المؤسسات المصرفية والتمويل بتعزيز عناصر الاقتصاد والاستثمار، وكذلك البورصات المحلية والعربية والأجنبية في ظل التحول الرقمي والعولمة، وحرب العملات ومستقبلها بين التقليدية والمشفرة "صراع أم نظام جديد"، بالإضافة الاقتصاديات المحلية والعربية في ظل الظروف الراهنة وخارطة الطريق في ظل التحول الرقمي.

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