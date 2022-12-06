ATFX Drift Team الاول في سباق دريفت 2022

الوكيل الإخباري -
أصدر الأردن لرياضة السيارات الترتيب العام الرسمي للبطولة
الأردنية لسباق الدريفت 2022 ، حيث أعلن فوز المتسابق أحمد دحام بلقب البطولة.اضافة اعلان
تضمنت البطولة أربع جولات ، ولأول مرة ، سباقين "تاندوم". أقيمت
جميع الجولات في ساحة الصيانة بالبحر الميت ، وشارك في سباقات عام 2022 متنافسون
من الأردن وفلسطين والإمارات وسوريا وعمان ولبنان والسعودية وباكستان
وقطر.
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