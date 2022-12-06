ATFX Drift Team الاول في سباق دريفت 2022

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أصدر الأردن لرياضة السيارات الترتيب العام الرسمي للبطولة الأردنية لسباق الدريفت 2022 ، حيث أعلن فوز المتسابق أحمد دحام بلقب البطولة.تضمنت البطولة أربع جولات ، ولأول مرة ، سباقين "تاندوم". أقيمت جميع الجولات في ساحة الصيانة بالبحر الميت ، وشارك في سباقات عام 2022 متنافسون من الأردن وفلسطين والإمارات وسوريا وعمان ولبنان والسعودية وباكستان وقطر.شركة ATFX هي علامة تجارية لشركة AT Global Markets INTL LTD وهي شركة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية في جمهورية موريشيوس رقم الرخصة C118023331 وتقدم جميع الخدمات المالية في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال وسيطها المعرف شركة الأسواق الناشئة.