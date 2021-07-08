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الخميس، 08-07-2021 03:57 م

AppGallery رفيق عشّاق الموسيقى.. وهذه أشهر التطبيقات الموجودة فيه

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الوكيل الاخباري - لا شيء يضاهي سماع أغنيتك المفضلة! نتفق جميعًا على أن الموسيقى تلعب دورًا أساسيًا في حياتنا، ويمكن أن يكون لها الكثير من المنافع؛ حيث يمكنها تحسين مزاجنا، واسترجاع ذكرياتنا القديمة الرائعة، وتعزيز الإبداع لدينا، كما تساعدنا على الاسترخاء، وغير ذلكالكثير.

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اكتشف أشهر خمسة تطبيقات موسيقية تتيح لك الاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل في أي مكان، إلى جانب إنشاء قوائم تشغيل لأغانيك المفضلة، واكتشاف فنانينمحليين جدد، وأغانٍ تناسب ذوقك، والعديد من الميزات الأخرى مع متجر تطبيقات AppGallery - منصة توزيع التطبيقات الرسمية لدى شركة هواوي -وهو واحد من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات على مستوى العالم، مع أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهريًا في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم.


 Anghami


يعدّ Anghami أحد أكبر تطبيقات بث الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحتوي على كل ما تحتاجه.

 

اكتشف واستمع وقم بتنزيل الأغاني من مكتبة تحتوي على ملايين الأغاني العربية والعالمية مجانًا، وقم بإنشاء قوائم لتشغيل الأغاني لكل دقيقة في يومك، وشاركها مع الجميع واستمتع بإذاعات بودكاست من جميع أنحاء العالم.


Deezer


Deezer هو خدمة للاستماع للأغاني عبر الإنترنت، يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى محتوى موسيقي من أحدث الألبومات وإذاعات البودكاست على أجهزة متنوعة عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت.

 

استمع لقوائم تشغيل تحتوي على أشهر الأغاني لأبرز الفنانين،ونزّل أي ملف صوتي بصيغةMP3 ، وقم بالغناء على أنغامك المفضلة باستخدام كلمات الأغاني التي تظهر على الشاشة.


Mazzika


Mazzika هو تطبيق للاستماع للأغاني والموسيقى بصيغة mp3 مجانًا دون توقف، يسمح للمستخدمين بالاستماع للموسيقى وحفظها على الهواتف والأجهزة اللوحية أينما ومتى يحلو لهم.

 

يتميز التطبيق بإمكانية التشغيل المجاني للموسيقى وتنزيلها وتشغيلها في الخلفية، ويحتوي على خدمة الراديو عبر الإنترنت.


HUAWEI Music


HUAWEI Music هو تطبيق للموسيقى يتم تثبيته مسبقًا في هواتف هواوي أو تنزيله من AppGallery يسمح لك بالاستماع للأغاني من قاعدة البيانات الواسعة الموجودة فيه.  


Free Music for Soundcloud®


Free Music هو مشغّل موسيقى مجاني لـ SoundCloud® يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى الأغاني بحريّة دون حد للاشتراك.


لاكتشاف المزيد من تطبيقات الموسيقى علىAppGallery، اضغط هنا.

 




 

 


 

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