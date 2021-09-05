BCI الأردن تطلق هاتف 10 Redmi من شاومي

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة BCI الأردن عن إطلاق هاتفها الجديد Redmi 10 من Xiaomi وطرحه في السوق المحلي في الثاني من أيلول الجاري.

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و10 Redmi هو النسخة المحدّثة والمطورة من Redmi9، حيث يحتوي على شاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل، ويأتي بألوان مشرقة وبراقة حيث يمكن للمستهلك الاختيار بين درجتين أنيقتين من اللون الرمادي الكربوني أو الأبيض الحُبيبي أو اللون الأزرق البحري النابض بالحياة.



كما يأتي الهاتف الذي يمتاز بتصميمه الأنيق ووزنه الخفيف،بمعالج من شركة MediaTek من نوع MediaTek Helio G88 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2 والذي يتم استخدامه للمرة الأولى في هاتف ذكي.



وتمتاز كاميرا هاتف Redmi 10 بدقة 13 ميجابكسل، لالتقاط الصور باحترافية عالية، كما يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة، أما بطارية الهاتففتأتي بسعة 5000 مللي امبير مع شحن سريع بقوة 18 واط وشحن عكسي بقوة 9 واط.



وقال المدير التجاري في شركة BCI الأردن، جمال الحوراني:" يسرنا اليوم أن نعلن عن إطلاق هاتفنا الجديد Redmi 10 من شاومي لتوسيع الخيارات المتاحة للعملاء، وتقديم أحدث الهواتف الذكية لهم من قبل الشركة الصينية الأسرع نمواً وإحدى العلامات التجارية الأكثر قيمة في مجال التكنولوجيا في العالم"، مشيراً إلى أن الهاتف الجديد والذي تم طرحه للبيع في السوق المحلي اعتباراً من الثاني من أيلول الجاري يتمتع بأسعار اقتصادية ومنافسة.



وكانت شركة BCI قد أعلنت في شهر نيسان من العام الجاري 2021 عن شراكتها الرسمية مع عملاق الاتصالات العالمي Xiaomi “شاومي” بحيث تصبح بموجبها الشركة وكيلاً رسميا ” لمنتجات Xiaomi في الأردن في خطوة تظهر سعي BCI الدؤوب لتوسيع نطاق المنتجات والأجهزة الذكية التي توفرها إرضاءً لشغف العملاء وتزويدهم بكل جديد ومميز، وتمكينهم من الوصول إلى نمط الحياة المتطور من خلال التكنولوجيا المبتكرة والأسعار التنافسية التي تقدمها Xiaomi وتتواجد منتجاتها في أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم ولها موطئ قدم رائد في العديد من الأسواق.



وطرحت شركة BCI هاتف Redmi 10 في السوق الأردني بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، فيما سيتوفر في المستقبل القريب الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، و بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا.