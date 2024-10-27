Blink من كابيتال بنك يُفعّل الخدمة اللاتلامسية عبر أجهزة الصراف الآلي

الوكيل الإخباري- في إطار التزامه بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومريحة لعملائه، أعلن Blink من كابيتال بنك، الرائد في توفير الحلول المصرفية في الأردن، عن تفعيل الخدمات اللاتلامسية (NFC) لبطاقاته على جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة لكابيتال بنك.

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وستوفر هذه الخدمة إضافة جديدة للحلول المصرفية المبتكرة التي يوفرها Blink من كابيتال بنك لعملائه ليضمن تجربة أكثر أمناً وسلاسة وراحة، بدءاً من خدمة السحب والإيداع بدون بطاقة على أجهزة الصراف التي قدمها منذ انطلاقته. حيث ستسهم الخدمة الجديدة في تحسين مستوى الأمان بفضل تشفير الاتصالات بين البطاقة وجهاز الصراف الآلي، مما يضمن حماية بيانات العميل. كما أن الخدمة تساهم في تقليل الاحتكاك الجسدي بالأجهزة، مما يدعم بيئة مصرفية صحية وآمنة.



وقالت زين ملحس، الرئيس التنفيذي لـ Blink من كابيتال بنك: "نسعى دوماً لتعزيز التجارب المصرفية الرقمية كجزء من مسيرتنا في مجال التحول الرقمي من خلال تقديم أحدث الابتكارات والحلول المصرفية المتطورة في السوق الأردني ".