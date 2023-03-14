Blink يوفر خدمة Apple Pay لعملائه في الأردن

الوكيل الإخباري -
أعلن Blink، البنك الرقمي الرائد في توفير الحلول المصرفية في الأردن، اليوم
عن توفير خدمات Apple Pay ، والتي تعتبر طريقة الدفع الأكثر أماناً والأعلى خصوصية بين طرق
الدفع الأخرى، ضمن باقة الخدمات العصرية التي يقدمها لعملائه.اضافة اعلان
وتتيح الخدمة لعملاء Blink القيام بعمليات الدفع دون تلامس
أو استخدام بطاقة الائتمان أو تبادل النقد، بحيث يكتفي مستخدمو خدمة Apple Pay بتمرير ساعتهم أو جهازهم على أجهزة الدفع في البقالات والصيدليات وسيارات الأجرة و
المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة وغيرها من نقاط البيع، لإتمام مشترياتهم
بأمان، حيث تتم عملية المصادقة على العملية باستخدام تقنيات التعرّف على الوجه (Face ID)، أو البصمة (Touch
ID)، أو عن طريق إدخال رمز
الدخول الخاص بالمستخدم، بالإضافةلإدخال رمز الأمان المرسل إلى الجهاز مرة واحدة،
لضمان أعلى درجات الأمان.
كما يمكن لعملاء البنك استخدام خدمة Apple
Pay عبر أجهزة الـ iPad وMAC، لإجراء عمليات شراء بطريقة سريعة وسلسة، سواء على التطبيقات
أو على الويب باستخدام متصفح سفاري (safari)، دون الحاجة لإنشاء حسابات أو
التعبئة المتكررة لمعلومات الشحن والفوترة، في العمليات المختلفة.
ولضمان أعلى درجات الخصوصية والأمان في خدمة Apple
Pay،
فإنه وعند استخدام العملاء لبطاقات الائتمان والخصم، لا يتم تخزين أرقام البطاقات
الفعلية على الجهاز المستخدم أو على خوادم شركة Apple، بل يتم تحديد رقم فريد لحساب
الجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في Secure Element، التي تعتبر شريحة معتمدة مصممة
وفق أعلى المعايير لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.
ولا
تتطلب إعدادات خدمة Apple Pay إجراءات معقدة، حيث يتعين على العميل فتح تطبيق Wallet على جهاز iPhone، والنقر على إشارة (+)، ومن ثم اتباع
الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم الصادرة عن Blink، ليبدأ بعدها استخدام الخدمة على الجهاز سواء كان iPhone أو Apple
Watch، أو iPad، أوMac، فورا، والاستمتاع بالحصول على برامج المكافآت
والمزايا التي يوفرها البنك لحملة البطاقات الصادرة عنه.
لمزيد من المعلومات حول خدمة Apple Pay، انقر على الرابط: http://www.apple.com/jo/apple-pay/
ولمزيد من المعلومات حول Blink، انقر على الرابط: theblink.com