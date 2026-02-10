Blue Design Studio الشريك الاستراتيجي الرقمي لمشروع الدمام الجديد لمحاكاة حضرية لمدينة تمتد على مساحة 32 مليون متر مربع وباستثمارات مباشرة بقيمة 98 مليار ريال سعودي

ويُعد مشروع الدمام الجديد أحد أضخم المشاريع الحضرية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد على مساحة تطويرية تتجاوز 32 مليون متر مربع، وباستثمارات مباشرة تُقدَّر بنحو 98 مليار ريال سعودي. ويُطوَّر المشروع من قبل شركة عدل العقارية، فيما تُدار استثماراته من قبل شركة الإنماء المالية، ليقدّم نموذجًا لمدينة ساحلية متكاملة متعددة الاستخدامات تجمع بين السكن، والأعمال، والترفيه، ضمن تخطيط حضري متقدم يركّز على جودة الحياة والاستدامة.
ويتميّز المشروع بواجهة بحرية واسعة مدعومة بقناة مائية رئيسية بطول يقارب 7.5 كيلومتر، تضم معالم حضرية نوعية مثل خور الدمام ومارينا الشرق، إلى جانب وجهات عامة نابضة بالحياة مثل بوليفارد الشرق. كما يشكّل محور ولي العهد عنصرًا استراتيجيًا رئيسيًا في المشروع، إذ يربط مدينة الدمام بمختلف مناطق المنطقة الشرقية، ويعزز التكامل اللوجستي والحركي على مستوى المدينة والإقليم، إلى جانب منظومة متكاملة من العناصر والمعالم الحضرية التي تعكس هوية المشروع وطموحه طويل المدى.
وفي إطار دورها كشريك استراتيجي رقمي، تولّت Blue Design Studio تحويل المخطط العام ثنائي الأبعاد (2D Master Plan) إلى منظومة حضرية رقمية متكاملة، شملت تطوير كامل التصاميم المعمارية للمشروع، وبناء منصة محاكاة حضرية ثلاثية الأبعاد على مستوى المدينة (City-Scale 3D Simulation)، تم تنفيذها باستخدام Unreal Engine، إلى جانب إنتاج فيديوهات سينمائية عالية الجودة تعكس الهوية العمرانية للمشروع ورؤيته المستقبلية. وقد أتاح هذا النموذج الرقمي محاكاة شاملة للأحياء والمناطق المختلفة، وتوزيع استخدامات الأراضي، والمحاور الحضرية، والمساحات المفتوحة، بما في ذلك أكثر من 500 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، ما مكّن الجهات المالكة والمستثمرين من استيعاب حجم المشروع وتأثيره الاقتصادي والعمراني بوضوح قبل التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وبهذه المناسبة، قال يزن أبو ريال، الرئيس التنفيذي لشركة Blue Design Studio:
“إن العمل على مشروع حضري بهذا الحجم الاستثماري والعمراني يتطلب شريكًا رقميًا استراتيجيًا قادرًا على تحويل المخططات والبيانات المعقدة إلى رؤية حضرية واضحة وقابلة للاستخدام في اتخاذ القرار. إن استكمال تحويل المخطط العام، وتطوير التصاميم المعمارية، وبناء المحاكاة الحضرية باستخدام Unreal Engine، ثم المشاركة في حفل الإطلاق تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية، يؤكد دورنا كشريك استراتيجي في مشاريع حضرية ذات تأثير إقليمي واسع، ويعكس الثقة المتزايدة بالكفاءات الأردنية في المملكة العربية السعودية.”
ويؤكد هذا الإنجاز الدور المتنامي لـ Blue Design Studio في تصدير الخبرات الرقمية الأردنية إلى المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في تطوير مدن تُصمَّم بالبيانات، وتُدار بالرؤية، وتُقدَّم بثقة للمستثمرين وصنّاع القرار على مستوى المنطقة.
نبذة عن Blue Design Studio
تُعد Blue Design Studio شركة أردنية متخصصة في حلول التصميم الغامر والتجارب الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تحويل المشاريع العقارية والحضرية من مفاهيم إلى تجارب بصرية تفاعلية واضحة وجاهزة لاتخاذ القرار.
تقدم الشركة منظومة متكاملة تشمل المحاكاة ثلاثية الأبعاد، التوأم الرقمي، النماذج الرقمية التفاعلية، وتجارب الواقع المعزز والافتراضي والممتد (AR, VR, XR)، إلى جانب السرد البصري السينمائي عالي الجودة.
وقد أنجزت Blue Design Studio أكثر من 260 مشروعًا في الأردن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، وأسهمت في تطوير وتسويق مشاريع كبرى تمتد على مساحات تطويرية واسعة، ما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي في تسويق وتفعيل المشاريع العقارية والاستثمارية على مستوى المنطقة.
Email: [email protected]
Contact: Jordan +962797097099 | KSA +966539588199
Website: Bluedesignstudio.com
Blue Design Studio الشريك الاستراتيجي الرقمي لمشروع الدمام الجديد لمحاكاة حضرية لمدينة تمتد على مساحة 32 مليون متر مربع وباستثمارات مباشرة بقيمة 98 مليار ريال سعودي#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/qV7jODac4c— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 10, 2026
