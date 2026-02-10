Blue Design Studio تسجّل حضورها في معرض الدفاع العالمي (World Defense Show) عبر حلولها الرقمية المتقدمة لعرض مشروع واحة الرابغ اللوجستية

ويُعد معرض الدفاع العالمي أحد أكبر وأهم المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الدفاع والأمن، إذ يجمع نخبة من الجهات الحكومية، والشركات العالمية، وصنّاع القرار، والمستثمرين من مختلف دول العالم، ويشكّل منصة دولية لعرض أحدث التقنيات والحلول المتقدمة والمشاريع الاستراتيجية ذات التأثير الإقليمي والدولي.
ويتم استعراض مشروع واحة الرابغ اللوجستية في المعرض باستخدام حلول Blue Design الرقمية، التي تمكّن الزوّار من استكشاف المشروع وفهم مكوناته ونطاقه التطويري من خلال محاكاة تفاعلية ثلاثية الأبعاد، وجولات افتراضية، وتجارب واقع افتراضي، إلى جانب فيديوهات عقارية سينمائية قائمة على السرد البصري، صُممت خصيصًا لعرض المشروع بأسلوب احترافي يعكس حجمه وطموحه.
كما تشمل الحلول المعروضة تصميم المخطط العام والتصميم الحضري المدعوم بتصوير ثلاثي الأبعاد عالي الدقة، ودمج المحيط العمراني، واستعراض المرافق والخدمات، وإتاحة البحث عن الوحدات والمقارنة بينها، وعرض المقاطع الفنية، إضافة إلى نموذج تفاعلي ثلاثي الأبعاد للمخطط العام، ما يوفّر تجربة متكاملة للزوّار داخل جناح المشروع.
ويعكس هذا الحضور دور Blue Design Studio في تمكين المشاريع اللوجستية والحضرية من الظهور على المنصات الدولية عبر حلول رقمية متقدمة ومحتوى سينمائي عقاري، يُستخدم في المعارض العالمية، والاجتماعات التنفيذية، ومنصات اتخاذ القرار.
نبذة عن Blue Design Studio
تُعد Blue Design Studio شركة أردنية متخصصة في حلول التصميم الغامر والتجارب الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تحويل المشاريع العقارية والحضرية من مفاهيم إلى تجارب بصرية تفاعلية واضحة وجاهزة لاتخاذ القرار.
تقدم الشركة منظومة متكاملة تشمل المحاكاة ثلاثية الأبعاد، التوأم الرقمي، النماذج الرقمية التفاعلية، وتجارب الواقع المعزز والافتراضي والممتد (AR, VR, XR)، إلى جانب السرد البصري السينمائي عالي الجودة.
وقد أنجزت Blue Design Studio أكثر من 260 مشروعًا في الأردن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، وأسهمت في تطوير وتسويق مشاريع كبرى تمتد على مساحات تطويرية واسعة، ما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي في تسويق وتفعيل المشاريع العقارية والاستثمارية على مستوى المنطقة.
Email: [email protected]
Contact: Jordan +962797097099 | KSA +966539588199
Website: Bluedesignstudio.com
-
-
-
-
-
-
-
-
-
