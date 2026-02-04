Blue Design Studio تواصل توسيع شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية المستقبلية

03:12 م

الوكيل الإخباري- في إطار استراتيجيتها التوسعية الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة الاستثمار، كانت Blue Design Studio قد وقّعت سابقًا اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، وذلك لتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية، من خلال توظيف حلول متقدمة في المحاكاة ثلاثية الأبعاد، والحلول العقارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإنتاج البصري السينمائي.





وتأتي هذه الشراكة ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون التي أبرمتها Blue Design Studio مع عدد من الجهات والمؤسسات الاستراتيجية، في إطار رؤيتها الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تدعم المشاريع الاستثمارية منذ مراحلها الأولى، على أن يتم الإعلان عن مزيد من هذه الشراكات خلال المرحلة المقبلة.



وتهدف الشراكة مع شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير إلى الاستفادة من خبرات Blue Design Studio المتخصصة في المحاكاة ثلاثية الأبعاد (3D Simulation)، وتطوير حلول عقارية ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنتاج محتوى بصري سينمائي عالي الجودة، بما يمكّن المستثمرين وصنّاع القرار من تصوّر المشاريع الاستثمارية بصورة أشمل وأكثر دقة، وتحويل البيانات والمخططات إلى تجارب بصرية تفاعلية داعمة لاتخاذ القرار، وتسريع عمليات التقييم والتطوير والتسويق.



وبموجب هذا التعاون، تضطلع Blue Design Studio بدور الشريك الاستراتيجي الداعم لـ رؤية عمّان، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول الابتكارية التي تسهم في رفع الجاهزية الفنية والتسويقية للمشاريع الاستثمارية، وتعزيز قدرتها التنافسية وجاذبيتها للمستثمرين على المستويين المحلي والإقليمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.



وأكد المهندس يزن أبو ريال، الرئيس التنفيذي لـ Blue Design Studio، أن هذه الشراكات تعكس التزام الشركة بدعم مستقبل الاستثمار عبر التكنولوجيا والابتكار، قائلًا:



“نحرص في Blue Design Studio على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تمكين المشاريع الاستثمارية من الانطلاق برؤية واضحة وأدوات متقدمة، تجمع بين المحاكاة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي، والسرد البصري السينمائي، بما يدعم اتخاذ القرار بثقة وكفاءة.”



من جهتها، أكدت رؤية عمّان أن هذا التعاون ينسجم مع توجهها في تبنّي أدوات مبتكرة تعزّز من جاهزية المشاريع الاستثمارية وترتقي بأسلوب تقديمها للمستثمرين، مشيرة إلى أهمية توظيف الحلول التقنية المتقدمة في دعم بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.



تُعد Blue Design Studio من الشركات الرائدة إقليميًا في مجال الابتكار والتصميم الغامر، حيث تعمل مع أكثر من 40 عميلًا من كبار المطورين والجهات في المملكة العربية السعودية، والأردن، ودول مجلس التعاون الخليجي.



وتقدّم الشركة حلولًا متقدمة في المحاكاة ثلاثية الأبعاد، والحلول العقارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنتاج الفيديوهات السينمائية عالية الجودة، وتطوير التوأم الرقمي، والتجارب التفاعلية للمشاريع العقارية والحضرية والاستثمارية.



وتمكّن Blue Design Studio المطورين والمستثمرين من تحويل الرؤى والبيانات المعقّدة إلى أدوات بصرية دقيقة تُستخدم في التخطيط، والتسويق، ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.



