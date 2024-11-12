CFI تحقق إنجازًا جديدًا بتجاوز حجم التداول حاجز التريليون دولار في الربع الثالث من العام 2024

الوكيل الإخباري- تواصل شركة CFI، مزود التداول عبر الإنترنت الرائد في المنطقة، تعزيز زخمها القوي الذي بدأ في الربع الثاني من العام 2024، حيث حققت إنجازات استثنائية وأرقامًا قياسية جديدة خلال الربع الثالث من نفس العام. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي التزام CFI الدائم بالابتكار والتميّز في عالم التداول عبر الإنترنت المتطور باستمرار.



أداء حطّم الأرقام القياسية:



في الربع الثالث من العام 2024، حققت CFI حجم تداول استثنائي بلغ 1.03 تريليون دولار، مسجلةً بذلك نموًا لافتًا بنسبة 34.47٪ مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام، وزيادة كبيرة بنسبة 129.4٪ مقارنةً بالربع الثالث من العام 2023. ويعكس هذا الأداء غير المسبوق نجاح المبادرات الإستراتيجية للشركة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد في السوق، مع مواصلة تقديم حلول تداول استثنائية لعملائها.



وشهدت المجموعة توسعًا سريعًا في قاعدة عملائها، حيث ارتفعت نسبة الحسابات الممولة 45.93٪ منذ الربع الثاني من العام 2024، وبنسبة 128.75٪ مقارنةً بالربع الثالث من العام 2023. كما زادت الحسابات النشطة بنسبة 28٪ خلال هذا الربع، وبنسبة 110٪ على أساس سنوي، مما يعكس جهود CFI المستمرة في التركيز على استقطاب العملاء والحفاظ عليهم، مدعومة بمبادرات مبتكرة لتعزيز مشاركة العملاء.



توسيع الحضور العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية



في الربع الثالث من العام 2024، عززت CFI حضورها العالمي من خلال شراكات إستراتيجية دعمت ريادتها وأبرزت رؤية علامتها التجارية:



●الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يأتي هذا التعاون لدعم الفعاليات في الإمارة، مما يعزز مكانة CFI كشركة رائدة محليًا ويؤكد التزامها بدعم الثقافة المحلية.

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●مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أبوظبي: في إطار شراكتها المستمرة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، كانت CFI الشريك الرسمي لمباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة التي أقيمت في يوليو، مما يعزز حضورها ودعمها للفعاليات العالمية في الإمارات.



●لويس هاميلتون كسفير عالمي للعلامة التجارية: الإعلان عن انضمام لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات، كسفير عالمي للعلامة التجارية يمثل إنجازًا بارزًا لـ CFI. ومن خلال التعاون مع أيقونة في رياضة سباق السيارات، تعزز CFI ارتباط علامتها التجارية بقيم التميز والدقة والمرونة.



●رعاية UFC FIGHT NIGHT: في إطار شراكتها مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ساهمت مشاركة CFI في UFC Fight Night خلال الربع الثالث، في انتشارها عالميًا وعززت حضورها في رياضات النخبة.