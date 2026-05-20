CFI Financial Group الأردن تسجّل أداءً قويًا وتتصدّر نشاط التداول في Amman Stock Exchange في أبريل 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت CFI Financial Group، الرائدة عالميًا في خدمات التداول الإلكتروني، اليوم أنّ شركتها في الأردن، Credit Financial Invest for Financial Brokerage LTD، قد سجّلت نشاطًا قويًا في تداولات Amman Stock Exchange خلال الأشهر الأولى من عام 2026، معززةً بذلك مكانتها بين أبرز شركات الوساطة في السوق الأردني.





وخلال الفترة الممتدة من يناير حتى أبريل 2026، عززت CFI Financial Group موقعها بين شركات الوساطة الأكثر نشاطًا على Amman Stock Exchange، بعد أن حلّت في المرتبة الرابعة في التداول الإلكتروني، إلى جانب تسجيلها مراكز متقدمة ضمن قائمة العشرة الأوائل عبر فئات أحجام تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة.



وشهد شهر أبريل أعلى مستويات نشاط التداول لـ CFI Financial Group الأردن منذ مطلع العام، مع تسجيل أحجام تداول بلغت نحو 39.065 مليون دينار، وارتفاع الحصة السوقية إلى ما يقارب 11% خلال الشهر. كما بلغ إجمالي أحجام التداول التراكمية بين يناير وأبريل نحو 90.367 مليون دينار، بحصة سوقية تراكمية قاربت 9% خلال الفترة.



وفي تعليق له على هذه النتائج، قال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لـ CFI Financial Group:



"تعكس هذه النتائج قوة عملياتنا في الأردن وثقة العملاء المستمرة في CFI Financial Group الأردن.



وبفضل التزامنا بتقديم تجربة تداول موثوقة وسلسة، وتركيزنا على بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، نشهد نشاطًا قويًا من المتداولين والمستثمرين في السوق."



وجاء هذا الأداء مدعومًا بارتفاع أحجام التداول، والنشاط اللافت في التداول بالهامش، إلى جانب زيادة مشاركة العملاء. كما شهدت محفظة الهامش نموًا ملحوظًا، مع زيادة الحدود المستخدمة، وارتفاع حقوق العملاء، ونمو القيمة السوقية، ما يعكس تفاعلًا أكبر من العملاء وتوسعًا في نشاطهم الاستثماري. وفي الوقت نفسه، واصلت عمليات فتح الحسابات الجديدة ارتفاعها التدريجي طوال الفترة.



من جهته، قال لؤي عازار، الرئيس التنفيذي لشركة CFI Financial Group الأردن:



"شكّل أبريل شهرًا قويًا بالنسبة لـ CFI Financial Group الأردن، ليعكس الزخم الذي نواصل تحقيقه في السوق. كما نرى مؤشرات إيجابية للفترة المقبلة، مع استمرار نشاط العملاء، وتطور استخدام تسهيلات الهامش، واستمرار نمو المحافظ الاستثمارية. نواصل العمل على تطوير خدماتنا وتسهيل الوصول إليها، إلى جانب دعم العملاء بالأدوات والمعرفة والفرص التي تساعدهم على التداول والنمو بثقة."



وتعمل CFI Financial Group الأردن بترخيص من Jordan Securities Commission. وبصفتها جزءًا من CFI Financial Group، الحائزة على 15 ترخيصًا حول العالم، تواصل الشركة أعمالها بالتركيز على الحوكمة والشفافية وحماية العملاء عبر مختلف الأسواق.



ولا يقتصر دور الشركة على خدمات التداول فحسب، بل يمتد إلى الإسهام الفعلي في دعم المجتمع المحلي من خلال شراكات ومبادرات استراتيجية تجمع بين التمكين المجتمعي ونشر المعرفة وتعزيز الثقافة المالية. وفي هذا الإطار، تواصل CFI Financial Group الأردن تعاونها مع Jordan Basketball Federation وJordan Football Association، إلى جانب إطلاق ودعم مبادرات وطنية للتوعية والتثقيف المالي، كان أحدثها برنامج “بوصلتك المالية” الذي أُطلق مؤخرًا بالشراكة مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، بهدف تعزيز الوعي الاقتصادي وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب والنساء، في مختلف محافظات المملكة، ضمن رؤية طويلة الأمد ترتكز على تمكين الأفراد معرفيًا وتعزيز بيئة استثمارية أكثر وعيًا واستقرارًا.



تأسست CFI Financial Group في عام 1998، وهي اليوم من أبرز مزودي خدمات التداول والاستثمار الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة تتجاوز 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان، القاهرة، وبوغوتا، وتوفر وصولًا سهلًا إلى الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.



وتقدم CFI Financial Group خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول استثنائية تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذًا سريعًا للغاية.



ومن خلال تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام للمتداولين على اختلاف مستوياتهم، تساهم CFI Financial Group في تعزيز الوعي المالي عبر محتوى تعليمي متعدد اللغات، كما تسعى إلى تحقيق التميز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية ومحلية رائدة مثل AC Milan، وFIBA، وMI Cape Town، بالإضافة إلى Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi. وبتعاونها مع Lewis Hamilton، بطل العالم لسبع مرات في سباقات الفورمولا 1، وأسطورة التنس Maria Sharapova، كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تؤكد CFI Financial Group التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.