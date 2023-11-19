Chery تتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للمساهمة بشكل مشترك في حماية البيئة العالمية

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وقعت شركة Chery، لصناعة السيارات و الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في مدينة ووهو في الصين، مذكرة تعاون بحضور السيد نينغبو، أمين لجنة بلدية ووهو، والسيد يين تونغيو، رئيس مجموعة Chery القابضة، إلى جانب تشانغ يان، ممثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في الصين، وجوديتا أندريوس، المدير الأول لوحدة الشراكات الإستراتيجية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.وتمثل هذه الاتفاقية الإطلاق الرسمي العالمي لحملة "نعتز بالطبيعة"، حيث ستعمل Chery في المستقبل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على صياغة نماذج جديدة للحفاظ على البيئة وإعادة إحياء الغابات والأراضي الرطبة والمحيطات، من خلال المبادرة التي تهدف إلى المساهمة في جهود Chery لتحقيق الحياد الكربوني، والطبيعة الإيجابية، وتعزيز التنمية المستدامة العالمية.وبموجب الاتفاقية، سيتم تقسيم التعاون بين Chery والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى مرحلتين، تركز فيها Chery خلال المرحلة الأولى التي تمتد بين عامي 2023-2024، على الممارسات البيئية بهدف رئيسي هو "تعزيز الوعي والقدرات" في الصين، وبحيث يجتمعون "سفراء Chery في الطبيعة العالمية" لتبادل المعرفة والتعلم في مواقع تطبيق (الحلول القائمة على الطبيعة- NbS) الرائدة في الصين، وما يتضمنه ذلك من بناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي للحلول القائمة على الطبيعة، بالإضافة إلى الاستفادة من منصة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لبناء القدرات، في إنشاء أساس للمشاريع العالمية.وفي المرحلة الثانية التي تمتد في الفترة بين عامي 2025 و2028، ستطلق Chery بقوة مشاريع عالمية بالتعاون مع المناطق التي يغطيها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، لتعزيز تطبيق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة-NbS العالمية "نعتز بالطبيعة" في البلدان والمناطق التي يتم فيها تأسيس الشركات التابعة لـ Chery.ومن المقرر الكشف عن المبادرة العالمية لـ "نعتز بالطبيعة" في المؤتمر العالمي الثامن لحماية الطبيعة الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2025، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية العالمية.ويعتبر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أكبر وأقدم منظمة عالمية للحفاظ على البيئة، حيث يضم في عضويته أكثر من 1400 منظمة حكومية وغير حكومية، من أكثر من 170 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 18000 خبير في مجالات مثل بقاء الأنواع والقانون البيئي والمناطق المحمية.وعلى مدى السنوات الـ 75 الماضية، أطلق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ما يقرب من ألف مشروع ميداني إلى جانب أنشطة أخرى متنوعة عبر مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل الاتحاد باعتباره "مرجعية" عالمية لجهود الحفاظ على البيئة.ويتمتع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بتأثير كبير في الاتفاقيات والسياسات البيئية الدولية، ومن بين مبادرات الاتحاد الفعالة للغاية، اكتسبت مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة-Nbi اهتماما واسع النطاق في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.ويعرّف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هذه المبادرة، بأنها إجراءات لحماية النظم البيئية الطبيعية والمعدلة وإعادة إحيائها وإدارتها بشكل مستدام، لمعالجة التحديات المجتمعية والتكيّف معها بفعالية، وتوفير المنافع لصحة الإنسان والتنوع البيولوجي.وباعتبارها واحدة من أوائل شركات السيارات الصينية التي دخلت السوق العالمية، حرصت Chery على تحديد الابتكار التكنولوجي والقيادة بالجودة كأولويات لها، وتطورت لتصبح بمثابة "بطاقة تعريف أعمال صينية" مقدّرة، يتبناها المستخدمون في أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم، وينمو تأثيرها بشكل مطرد.وبعد توقيع مذكرة التعاون، ستلتزم Chery بالمبادئ الأساسية المتمثلة في "التركيز على الناس" و"التعايش بين البشر والطبيعة بشكل متناغم"، و"احترام الطبيعة والتكيف معها وحمايتها"، كما هي واردة في الدليل والمعيار العالمي لحماية الطبيعة الصادر عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وستركّز الشركة على تطبيق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعية-NbS في النظم البيئية الطبيعية والنظم البيئية الزراعية والنظم البيئية الحضرية ضمن النطاق الجغرافي للصين، سعيا منها لتحقيق رؤية "تبني الحلول الطبيعية والانتقال إلى عصر الطبيعة الإيجابية".من جهته، قال جيمس هاردكاسل، رئيس فريق المناطق المحمية والمحفوظة في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "إن الصين هي واحدة من الدول التي تقدم أكبر المساهمات في حماية الطبيعة على مستوى العالم، إن التزامها بالحفاظ على الطبيعة قوي، ويمكنني الإعلان عن فوز الصين بـ "كأس العالم" في هذا المجال".وعلى مدى الـ 26 عاما الماضية، التزمت Chery بشكل كبير بمفهوم التنمية المستدامة، وتحملت مسؤولية حماية البيئة الخضراء وترشيد استهلاك الطاقة، ومواءمة نفسها مع الاتجاه العالمي نحو الكهرباء والذكاء وعصر أهداف "الكربون المزدوج" خلال ثورة صناعة السيارات.ومع توقيع مذكرة التفاهم بين Chery والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، يتوقع أن تجذب "قمة مستخدمي Chery الدولية لعام 2023" الأولى الاهتمام العالمي، بهدف تشكيل نظام بيئي جديد أخضر قائم على التعاون مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.وستغتنم Chery فرصة الشراكة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للسعي نحو أن تصبح مشاركة و مساهمة و رائدة بشكل كبير في بناء البيئة المدنية العالمية، وتهدف Chery إلى تقديم حلول ذكية في مجال الحماية البيئية، والعمل جنبا إلى جنب مع العالم للمشاركة في خلق عالم جميل يتعايش فيه البشر والطبيعة بشكل منسجم، والحفاظ على التوازن البيئي لكوكبنا في نهاية المطاف.