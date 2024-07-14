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الأحد، 14-07-2024 10:27 ص

Chery ترعى مؤتمر الروتاري الحادي عشر

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الوكيل الاخباري - رعت شركة Chery ، التابعة  لشركة المركزية للوكالات التجارية في الأردن، مؤتمر الروتاري الحادي عشر، الذي عقد في العاصمة عمّان تحت شعار “حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة”.

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وجاءت رعاية Chery لهذا المؤتمر، بسبب انسجام الأهداف التي يقوم عليها، مع استراتيجية الشركة الصينية الرائدة في صناعة السيارات، بإنتاج السيارات الصديقة للبيئة، حيث عرضت خلال رعايتها للمؤتمر سيارة  تنوي اطلاقها في السوق الأردني خلال شهر اوغسطس.


وافتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، المؤتمر، الذي شهد مشاركة 355 شخصاً من الأردن وفلسطين والإمارات ولبنان وقبرص وجورجيا وأرمينيا، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة لكبار الشخصيات الدبلوماسية في المملكة، مؤكدة ضرورة التصدي للتحديات البيئية والعمل المشترك للحفاظ على البيئة من خلال استراتيجيات مبتكرة وفعالة.
من جهته، قال مدير عام لسيارات Chery الاردن، أحمد الخصاونة: "إن الشركة تولي اهتمامها الكبير بمواضيع البيئة، حيث تتبنى شعار الطاقة النظيفة الخضراء والتكنولوجيا والأسرة في عملها، كمساهمة منها في رسم مستقبل آمن لقطاع صناعة السيارات والتنمية المستدامة".


وأكد الخصاونة أن حماية البيئة وابتكار حلول التكنولوجيا الخضراء واجب جماعي، يستوجب على الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الالتزام بها، للتكيف مع التغير المناخي، والحد من تأثيراته.


وساهمت Chery في رعاية المؤتمر من خلالتوفير سياراتها الرفيقة بالبيئة خلال أيام المؤتمر لنقل المشاركين.


يذكر أن الشركة المركزية للوكالات التجارية هي الوكيل الحصري لسيارات  Chery في الأردن، وهي واحدة من الشركات الرائدة في قطاع السيارات في المملكة، وتتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال تسويق المركبات، حيث يتم تصنيفها بين المراكز الثلاثة الأولى في السوق المحلي، وتتمتع بخبرة واسعة وبأداء ممتاز في تشغيل العلامات التجارية العالمية الرئيسية للسيارات، الأمر الذي يتيح لشركة Chery الاستفادة من خبرة المجموعة القوية في بناء علامة Chery التجارية، لجعلها واحدة من العلامات التجارية الصينية الأكثر شعبية في الأردن.

 

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