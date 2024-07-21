Chery تعلن عن فخرها في التعاون مع شركة بدجت لتأجير السيارات – الأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة Chery، عن فخرها في التعاون مع شركة بدجت لتأجير السيارات - الأردن، إحدى أكبر العلامات التجارية لتأجير السيارات في العالم، بعد شراء الأخيرة 45 سيارة Chery من طرازي إريزو 6 برو وتيجو 7 برو.

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واعتبرت Chery أن هذا التعاون يمثل علامة فارقة هامة لكلتا الشركتين، نظرا لما تتمتع به الشركتان من سمعة عالمية عالية، وحرصهما على رضا عملائهما حول العالم، ويعكس العلاقة القوية بين Chery وبدجت، ويعزز التزامهما بتقديم سيارات وخدمات عالية الجودة، ويعزز من مساعي Chery في جعل علامتها التجارية الأكثر شعبية في الأردن.



وحسب التعاون، اشترت شركة بدجت لتأجير السيارات، التي تعتبر جزءاً من الشركة المركزية لتجارة المركبات "تويوتا ولكزس وهينو وياماها وكينج لونج" في الأردن، 45 سيارة من سيارات Chery، بواقع 25 سيارة إريزو 6 برو، و20 سيارة تيجو7 برو.

وفي هذا السياق، قال مدير عام شيري السيد أحمد خصاونة: "نحن فخورون بشراكتنا مع شركة بدجت لتأجير السيارات، ونعتبر هذا التعاون خطوة هامة نحو تعزيز وجودنا في السوق الأردني، مع الثقة العالية بأن تحظى سياراتنا بإعجاب عملاء بدجت، بفضل جودتها العالية وأدائها الممتاز".



وأضاف أننا نتطلع إلى مستقبل مليء بالنجاحات والتعاون المثمر مع بدجت، باعتبار أن الاتفاق ذو فائدة لكلا الطرفين، بسبب اقتران علامة Chery التجارية، مع شركة تحظى بمكانة مرموقة في الأسواق العالمية.



من جهتها، بينت السيدة دينا حداد مدير تنفيذي بدجت-الأردن: “أن اختيار بدجت لسيارات Chery جاء بسبب ريادتها في الابتكار، وسعيها المتواصل في تحسين تجربة المستخدمين حول العالم، والتزامها بمعايير السلامة والأمان على الطرقات، والقوة والمتانة في التصنيع، وتوفير درجات الرفاهية لركاب سياراتها".



وأكدت أن بدجت تحرص على عقد شراكات مع الشركات العالمية، وبما يحقق أعلى قيمة لعملائها في الأردن، سيما وأن المزايا التي تتوفر في سيارات شيري، هي المطلب الرئيسي للعملاء عند استئجار السيارات.



يذكر أن الشركة المركزية للوكالات التجارية هي الوكيل الحصري لسيارات Chery في الأردن، وهي واحدة من الشركات الرائدة في قطاع السيارات في المملكة، وتتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال تسويق المركبات، حيث يتم تصنيفها بين المراكز الثلاثة الأولى في السوق المحلي، وتتمتع بخبرة واسعة وبأداء ممتاز في تشغيل العلامات التجارية العالمية الرئيسية للسيارات، الأمر الذي يتيح لشركة Chery الاستفادة من خبرة المجموعة القوية في بناء علامة Chery التجارية، لجعلها واحدة من العلامات التجارية الصينية الأكثر شعبية في الأردن.

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