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الثلاثاء، 25-06-2024 12:58 م

Codebase تكرّم كابيتال بنك لتميّز خدماته الرقمية

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الوكيل الاخباري - كرّمت شركة Codebase، المختصة بتقديم حلول التطبيقات المصرفية (Banking App Solutions)، كابيتال بنك لتميّز الخدمات الرقمية التي يقدمها لعملائه.اضافة اعلان


وجاء هذا التكريم، جزءاً من تقدير Codebase Technologies لشركائها وعملائها الذين يتبنون الحلول الرقمية، حيث استطاع كابيتال بنك من خلال تبينه حلول Codebase Technologies تطوير النظام المالي الرقمي ودعم الابتكار، وتطبيق الاستدامة المالية.

وكرّمت شركة Codebase Technologies الموظفين المشاركين في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية على جهودهم لإنجاز مشاريع التحول الرقمي في كابيتال بنك، حيث كرّمت الشركة كلا من: هناء البكري، ونجود سوداني، ونور غزاله، ولبيانا عماري، وأحمد أبو هنطش، ومراد شاهين، ومالك شطناوي وبشار أبو عطا.

ويقدم كابيتال بنك جملة من الخدمات الرقمية الذكية كجزء من استراتيجيته في مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع المصرفي حول العالم، والتوجه إلى العصر الرقمي، نتيجة ازدياد اعتماد العملاء على الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية.

 




 

 


 

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