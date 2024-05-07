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الثلاثاء، 07-05-2024 10:19 ص

Concentrix + Webhelp تنتقل للعمل تحت العلامة التجارية Concentrix

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات، تعمل تحت الاسم التجاري Concentrix + Webhelp، انتقالها إلى اسم Concentrix في خطوة تشير للتطور المستمر لعلامتها التجارية.

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ويعتمد اسم Concentrix على مفهوم الدوائر متحدة المركز، مما يعكس تركيز الشركة على إبقاء موظفيها وعملائها دائمًا في المركز، وهو مفهوم لا يزال مناسبًا حتى اليوم كما كان عندما تم إنشاء الاسم. وتمثل الهوية المرئية المصممة حديثًا التكنولوجيا والحلول التحويلية التي تقدمهاConcentrix لدعم العلامات التجارية في المستقبل.


ويعزز هذا التغيير في العلامة التجارية التزام الشركة المستمر بالجمع بين مجموعة شاملة لا مثيل لها من القدرات. ومع اتساع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية، والقدرات الرقمية، والخدمات عالية القيمة، تعتقد الشركة أنها لم تكن في وضع أفضل من أي وقت مضى لتقديم حلول متكاملة وشاملة عبر المؤسسة بأكملها، بسرعة وعلى نطاق واسع.


وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة Concentrix، كريس كالدويل: "من خلال تغيير العلامة التجارية هذه، فإننا نعزز مكانتنا كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات التي تركز على الإنسان وتدعمها التكنولوجيا ويغذيها الذكاء. سواءً كان الأمر يتعلق بتصميم تجارب العلامة التجارية التي تغير قواعد اللعبة، أو بناء وتوسيع نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي الآمنة، أو تشغيل العمليات الرقمية، فإننا نجمع بين الحلول المتكاملة، والتي تحل أصعب تحديات الأعمال التي يواجهها عملاؤنا."


واليوم، يستفيد أكثر من 2000 عميل لدى شركة Concentrix من تجربة مميزة ومتوازنة، معتمدة على توفير خدمة عالمية متسقة وفهم دقيق للاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القدرات العالمية المتكاملة مع تصميم وتطوير وتشغيل الحلول الابتكارية التي تُقدمها الشركة.

 

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