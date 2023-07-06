ERIDE Jo تعزز النقل المستدام في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة E-Ride Jo إلى أنها تعتزم تطوير مجال النقل المستدام في المملكة الأردنية الهاشمية عبر حلول النقل الصغيرة والآمنة، والتي تمتاز بكونها قليلة التكلفة وصديقة للبيئة في ذات الوقت، حيث تمتلك شركة E-Ride Jo الأردنية أسطول من الدراجات والسكوترات الكهربائية المصممة وفقًا لأحدث التقنيات، وضمن أعلى درجات الأمان والراحة، إذ من المقرر طرحها قريبًا للإيجار من خلال تطبيق E-Ride Jo المثبت على الهواتف الذكية، إذ سيمكّن المستخدمين من تحديد موقع المركبة واستئجارها بسهولة، إلى جانب تتبع ركوبهم ومراقبة بصمتهم الكربونية.



حيث أصبح النقل المستدام أحد التحديات الكبرى التي تواجهها المجتمعات في الوقت الحاضر، ويعد الأردن واحدًا من البلدان التي تسعى جاهدة لتحقيق نقل مستدام وصديق للبيئة.

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على الجانب الآخر تلتزم شركة E-Ride Jo بدعم جهود الحكومة الأردنية في هذا الصدد من خلال تقديم حلول تكنولوجية متطورة لتعزيز التنقل الذكي والمستدام في المدن، وتحسين تجربة النقل للمواطنين والزوار في الأردن، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل ازدحام المرور وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء والبيئة العامة.



وفي سياق متصل، أكد السيد حسام داود المؤسس والمدير العام لشركة E-Ride Jo مدى التزام شركته ERIDE Jo بتوفير نظام نقل مستدام وفعال في الأردن، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. حيث ستغطي خدمات E-Ride Jo ثلاث مراكز رئيسية في المملكة في المرحلة الأولى، وهي: عمّان، والعقبة، وإربد ثم سيتم التوسع لتشمل جميع محافظات المملكة.



هذا وتدعو E-Ride Jo مواطني وزوار المملكة للاستفادة من خدماتها واستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية؛ للمساهمة في جعل المستقبل أكثر صحة واستدامة من خلال اعتماد وسائل النقل المستدامة.



ومن الجدير ذكره أن E-Ride Jo تعد الخيار الأمثل للباحثين عن شريك متخصص في تطوير النقل المستدام؛ فهي تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة المتخصصة في مجال النقل والتنقل؛ كالبحث والتطوير، وصيانة الأسطول، وإدارة الأسطول، والتسويق والإعلان، بالإضافة إلى حلول التنقل الفردية الصغيرة.