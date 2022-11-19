 "Entro Gate" تشارك في فعاليات أسبوع الريادة العالمي 14

الوكيل الإخباري - شاركت شركة Entro Gate في فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2022، حرصاً على دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار في الوطن العربي، بالتعاون مع مركز الملكة رانيا لريادة الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وعدد من شركاء النجاح من مختلف المؤسسات التعليمية والثقافية ،والشركات المحلية والعالمية.

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وعلى هامش الأسبوع، اطلق بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد مبادرة "اكتب للريادة"، وهي مبادرة تهدف لتشجيع الكتاب في مجال ريادة الأعمال والابتكار باللغة العربية، من قبل متخصصين، وقد وصلت مشاركات قيمة من مختلف الدول العربية، ليتم نشرها خلال أسبوع الريادة العالمي على مدونة جيل، في منصة لنبتكر؛ وهي المنصة الرئيسية للشركة.

وأكدت المدير التنفيذي لشركة Entro Gate سمر عبيدات، بأن ما يميز الشركة هو تمحور فعالياتها في دعم القطاع التعليمي ودمجها بقطاع ريادة الأعمال، حيث أنها تنظم أكثر من 17 فعالية خلال الأسبوع في مختلف الدول العربية، تصب جميعها في تمكين طلبة المدارس بمهارات ريادة الأعمال والابتكار، ورفع الوعي عند المعلمين والتربويين بأهمية توظيف ريادة الأعمال في التعليم، وتعليم ريادة الأعمال.

وتخللت فعاليات الاسبوع ، عدد من الانشطة التي عقدت بالشراكة مع 12 مدرسة من داخل الأردن وخارجها؛ حيث نظمت مجموعة فعاليات وأنشطة في 9 مدارس داخل الاردن تتنوع بين حصص نموذجية على هامش الدروس التي تقدم كمناهج لريادة الأعمال والابتكار في مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بمختلف فروعها، وفعاليات تفاعلية لدى الشركاء من المدراس العريقة مثل مدارس الكلية العلمية الاسلامية-الجبيهة، ومدارس العمرية، ومدارس الشوف الدولية، تتضمن الفعاليات وجود متحدثين ملهمين يروون قصص نجاحهم للطلبة، بالإضافة إلى ورش العمل المتنوعة.

وعقد في عدد من الدول العربية الشقيقة مختلف الفعاليات، في فلسطين وبالشراكة مع شركة Purpose ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية للوصول للطلبة اليافعين في فلسطين وتعريفهم بمهارات ريادة الأعمال والابتكار، ودورهم في حل المشكلات لمجتمعاتهم .



بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل للطلبة في السعودية بالتعاون مع معارف للتعليم والتي تتبعها سلسلة من المدارس عقدت ورش عمل لطلابها ومنها، مدارس منارات الدمام، منارات جدة، مدارس الفيصلية الإسلامية.

وتأكيدًا على دور المعلم في تحقيق هذه الأهداف، نظمت ورشة تدريبية مفتوحة للمعلمين في الوطن العربي، أطلقت بالتعاون مع Eduminds Consulting وهم الشركاء في مصر، شركة Purpose في فلسطين، حيث تناولت الورشة موضوع "ريادة الأعمال كمهارة لمعلم القرن"، وقد سجل أكثر من 157 معلم لحضور الجلسة من مختلف الدول العربية .



كما نظمت جولة للدفعة الثالثة من الطلبة في حاضنة ريادي الأعمال الصغير، و جولة ريادية ثرية في مجمع الحسين للأعمال، ومقابلة العديد من الملهمين والمؤثرين وقصص النجاح، وحضور عدد من ورش العمل .