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الإثنين، 03-10-2022 02:34 م

Fresh Del Monte و Decapolis يوقعون شراكة لتوفير حلول تتبع للقطاع الإنتاجي باستخدام نظام Blockchain

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة FreshDel Monte Produce، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وتوزيع وتسويق الفواكه والخضروات الطازجة عن استثمار 39٪ من أسهم شركة Decapolis الأردنية ، والتي هي شركة أردنية ناشئة مقرها الأردن والمملكة المتحدة وتوفر تقنية التتبع الغذائي باعتماد تقنيه blockchain ويعد هذا الاستثمار جزءًمن رؤية Fresh Del Monte الموجهة تقنيًا لتقديم أفضل الحلول المبتكرة في فئتها لمنتجاتها وخدماتها، وبالتالي ابتكار وتوفير حلولًا مستدامة يمكن أن تستفيد منها الشركات والصناعات الأخرى.

تخطط الشركتان لطرح Decapolis Food Guard (DFG)™، وهو حل التتبع القائم على تقنيهblockchain، وسيشمل جميع منتجات Fresh Del Monte، ابتداءً بعمليات Fresh Del Monte للأناناس في كوستاريكا.
يوفر Decapolis Food Guard حلولًا متكاملة للتتبع من خلال سلسلة سجلات DFG التي تسجل التقييمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، بدءاً بالزراعة إلى التوزيع من خلال استخدام رمزQR.
يضمن نشر تقنية blockchain على بقاء البيانات غير قابلة للتغيير، كما أن رموز QR الموجودة على ملصقات المنتجات تصادق على إمكانية التتبع من طرف إلى طرف.
 سيتمكن أي شخص يقوم بمسح رمز QR من رؤية سجل كامل لمعلومات المنتج من المزرعة إلى المنضدة. حيث تسمح عملية التتبع هذه بحفظ السجلات الموثوقة في سلسلة التوريد، سواء كان ذلك سيؤثر على معلومات المستهلك أو له علاقة بسلامة الأغذية أو حتى تحاليل الجودة.

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وستقوم Fresh Del Monte وDecapolis بتوفير Decapolis Food Guard (DFG)™ للشركات المهتمة الأخرى.

وقد اوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركه Fresh Del Monte السيد محمد ابو غزاله قائلا:
"الآن و أكثر من أي وقت مضى ، أصبح المستهلكون مدركين تماما لما يدخل في طعامهم. باستخدام تقنية blockchain، سيعرفون ما تم إدخاله في المنتج، وأين انتقل من لحظة شرائه للاستهلاك.


نحن متحمسون لبدء طرح حل التتبع هذا لجميع منتجاتFresh Del Monte".
نجحت Decapolis في تطوير ونشر هذا الحل في القطاعين الخاص والعام، عبر أربع قارات.

واليوم، Decapolis متفائلة بشراكتها الواعدةمع Fresh Del Monte.
بدوره قال السيد عبد الرحمن العويسات (الحباشنة)، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركةDecapolis:
"نحن في مجال عمل الخير. نبدأ في هذا المسعى بثقة تامة في شركتنا، وعروضنا، وخدماتنا، والأشخاص الذين نخدمهم.

فهو مشروعًا واعدا ومثمرا، ومضاعفا للعمل الذي يؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات والأسر ومستقبل الحياة الصحية من خلال التكنولوجيا من أجل الخير.

سنبقى ثابتين في المضي قدما نحو رؤيتنا والمتمثلة في أن نصبح المنصة المرجعية العالمية الرائدة للامتثال والاعتماد لتجارة المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم".

 


 




 

 


 

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