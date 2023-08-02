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الأربعاء، 02-08-2023 12:30 م

"GAC" الأردن تطرح سيارة AION Y الكهربائية بالكامل في السوق الأردنية

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة القدرة العربية للتجارة العامة، والتي تعتبر إحدى شركات مجموعة عليان، وكلاء علامة "GAC MOTOR" في الأردن، عن وصول سيارة AION Y  الكروس أوفر الفاخرة والكهربائية بالكامل، بتصميم عصري ومواصفات عالية، مع إمكانات تكنولوجية متقدمة، ووسائل أمان وراحة متطورة، وتجهيزات داخلية وخارجية حديثة، معززة بقدرة كبيرة على التوفير في الاستهلاك والصيانة.

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ويأتي إطلاق سيارة AION Y التي تعد إحدى سيارات عائلة AION، إثر النجاحات التي حققتها الأجيال السابقة من هذا الموديل، والتي سجلت مبيعات قياسية في السوق الصينية، كما صنفت من أفضل موديلات السيارات الصينية الكهربائية الصديقة للبيئة؛ لمواصفاتها العالية التي تمكن علامة "GAC" من الحفاظ على مكانتها باعتبارها رمز الجودة الصينية.


هذا وتتميز سيارة AION Y الجديدة بأدائها الكفؤ الذي يمكنها من قطع مسافة تصل إلى 500 كم في الشحنة الواحدة دون توقف، بفضل المحرك الكهربائي الذي يقدم قوة أداء تبلغ 135 كيلو واط (181) حصاناً وعزم دوران 225 نيوتن/متر، فضلاً عن البطارية المتطورة ذات السعة والقوة العالية (Mgazine Battery)، التي تبلغ 64 كيلو واط في الساعة، والتي توفر أداء وعمراً أطول مع خاصية متطورة للحماية من الحريق، والمعززة ببطارية متطورة إضافية.
وتتسم سيارة AION Y بمقصورتها الداخلية الواسعة والعصرية المصممة لراحة الركاب، والمجهزة بمقاعد فاخرة محتوية على نظام تبريد وتدفئة، كما أنها تحتوي على شاشة مبهرة قياس 14.6 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة وأنظمة الملاحة، وشاحن لاسلكي، وأنظمة صوت وترفيه، وغيرها الكثير بما يشمل الصندوق الخلفي الواسع للأمتعة، ما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات وللرحلات الطويلة.


ومع تجهيزات وأنظمة السلامة والأمان كنظام تثبيت السرعة المدمج، ونظام تحذير تغيير المسار، ونظام الكبح التلقائي في حالة الطوارئ، ونظام كاميرا المراقبة بزاوية 360 درجة، مع مجموعة متنوعة من أنظمة المساعدة، فإن سيارة AION Y تقدم تجربة قيادة سلسة وممتعة وآمنة في مختلف الظروف.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة القدرة العربية للتجارة العامة – "GAC" الأردن، محمد عليّان: "سعداء جداً بطرح أحدث موديل من AION، AION Y، والتي حرصنا على رفد سوقنا المحلية وزبائننا الكرام بها، وذلك لما تقدمه من مميزات كفاءة وأداء واستدامة تشكل تجسيداً حقيقياً لاستراتيجية GAC الرامية لتقديم منتجات تعبر عن الجودة وتطور صناعة السيارات الصينية، كما تلبي الاحتياجات من مواصفات في سيارات الأحلام، وترضي الأذواق، في الوقت الذي تخدم فيه البيئة من خلال السيارات الكهربائية بالكامل، والتي تعتمد على تقنيات من شأنها ترشيد الاستهلاك وتخفيف التأثير على البيئة."


وإثراء منها لتجربة سيارة AION Y، تقدم "GAC" الأردن السيارة للمستهلكين مع كفالة تمتد لـ5 سنوات عليها، و8 سنوات على البطارية. هذا وتحرص "GAC" الأردن على تقديم أفضل وأحدث السيارات لزبائنها، إلى جانب تقديم باقة من الخدمات الاستثنائية والراقية من خدمات ما قبل وأثناء البيع، التي تقدمها عبر معارضها التي يحتضنها مبنى 214 الكائن في شارع مكة في العاصمة عمّان، إلى جانب خدمات ما بعد البيع بما في ذلك خدمات الصيانة التي تقدمها في مركز الصيانة الكائن في منطقة البيادر.


وكانت علامة "GAC MOTOR" قد انطلقت في الأردن عام 2015، فيما تعود جذورها التي تملكها مجموعة "GAC" Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. للعام 1997؛ حيث تأسست آنذاك في جوانزو في الصين. ومنذ ذلك الوقت، تمكنت "GAC" من التفرد عن معظم الصناعات الصينية الأخرى في مجال صناعة السيارات التي سعت لإنتاجها من خلال استفادتها من سنوات الخبرة التي تمتلكها في إنتاج كميات كبيرة من السيارات لغيرها من العلامات التجارية العالمية المرموقة بما فيها تويوتا، وهوندا، وميتسوبيشي، وإيسوزو، وفيات، ما دفعها لإطلاق علامتها الخاصة المتقدمة "GAC MOTOR" في العام 8200.

 




 

 


 

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