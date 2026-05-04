GWM تكشف عن منصة GWM ONE S (Gui Yuan) الجديدة ومحرّك 4.0T V8 والمزيد في معرض بكين للسيارات 2026

الوكيل الإخباري- بكين، 24 أبريل 2026: كشفت شركة جريت وول موتور (GWM) رسمياً عن أحدث مجموعة من منتجاتها وتقنياتها خلال معرض بكين الدولي للسيارات 2026، تتصدرها الانطلاقة العالمية لمنصة GWM ONE S، أول منصة سيارات فاخرة في العالم تدعم جميع أنظمة الدفع ببنية مدمجة أصلياً مع الذكاء الاصطناعي. وفي سوق الشرق الأوسط، تسلّط الأضواء على علامتين رائدتين تقودان مسيرة النمو الإقليمي للشركة، HAVAL وTANK، في حين تستعد علامتا ORA وWEY للإطلاق قريباً في المنطقة بوصفهما الفصل التالي من فصول توسّع GWM.



التقنية خلف القصة: منصة GWM ONE S







تستند علامات HAVAL وTANK والتشكيلة المستقبلية لـ WEY وORA جميعها إلى منظومة منصة GWM ONE S (Gui Yuan) الواسعة، التي أُطلقت في يناير 2026 بوصفها التطور الأكثر تقدّماً في بنية GWM المعيارية المتحوّلة. وتقوم فلسفة المنصة الجوهرية "سيارة واحدة، أنظمة دفع متعدّدة" على مقاربة مرنة وذكية، تعتبرها GWM الحل الأمثل لنجاح العلامات الصينية على المستوى العالمي، إذ لا يوجد نظام دفع واحد قادر على تلبية كل السيناريوهات بصورة مثالية.



ترتكز المنصة على ثلاثة ابتكارات جوهرية (العتاد المُجزّأ، والبرمجيات الموسومة، والبنية المدمجة أصلياً مع الذكاء الاصطناعي)، وتدعم خمسة أنواع من أنظمة الدفع من قاعدة واحدة: الهجين القابل للشحن، والهجين، والكهربائي الخالص، والهيدروجيني، والاحتراق الداخلي.



تتضمّن أبرز مؤشرات الأداء تسارعاً من 0 إلى 100 كم/س خلال 4 ثوانٍ في إصدار الهجين القابل للشحن، إلى جانب مدى إجمالي يبلغ 1377 كم. أمّا الإصدار الكهربائي المعتمد على بنية 900V، فيوفّر شحناً بنسبة 80% في 10 دقائق فقط، ومدى يتجاوز 660 كم. وتعود هذه الإنجازات بالفائدة المباشرة على تشكيلة الشرق الأوسط، من خلال توفير مدى أطول، وشحن أسرع، وموثوقية أعلى في ظروف الحرارة المتطرفة.



لحظة فارقة لـ GWM الشرق الأوسط



وتعليقاً على أهمية معرض بكين للسيارات 2026، صرّح السيد صني بهات، مدير المبيعات والتسويق في GWM الشرق الأوسط، قائلاً:



"إنّ ما نعرضه في بكين يمثّل مستقبل التنقل في الشرق الأوسط. فالإطلاقات الجديدة للطرازات، إلى جانب التقنيات الريادية مثل منصة GWM ONE S وأنظمتنا الهجينة الذكية رباعية الدفع Hi4-T وHi4-Z، تلبّي مباشرةً ما يحرص عليه عملاؤنا في المنطقة: الأداء، والمتانة، والكفاءة، والذكاء. لقد تمّ تصميم كل سيارة كشفنا عنها في معرض بكين 2026 بطموح عالمي وبالمرونة اللازمة لأداء متميّز في بيئتنا الفريدة. ونحن نعتبر هذه لحظةً فارقة سترسم مسار نمو GWM في الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة".



ناقل الحركة 9DCT



ناقل الحركة 9DCT هو ناقل حركة مدمج بتسع سرعات أمامية وسرعة معاكسة واحدة، وسعة عزم دوران تبلغ 400 نيوتن متر، مصمّم لتوفير كفاءة وأداء عاليين. ويشمل تصميمه الموفر للمساحة وحدة إلكترونية تختصر الأجزاء الخارجية، ووحدة هيدروليكية كاملة الوظائف أرق بـ 40 ملم، ومزامن جديد عالي التحمّل بعمر افتراضي أطول، ومضخة ميكانيكية صغيرة الإزاحة تقلّل فقد عزم الدوران وترفع الكفاءة بنسبة 2%. ويوفّر النظام تبديل سرعات سريعاً وسلساً، ويدعم توليفات هجينة متعدّدة، ويعمل بموثوقية عالية في ظلّ التوقّف والتشغيل المتكرّر.



محرّك 4.0T V8







يعتمد المحرّك على تصميم تقليدي بزاوية V بمقدار 90 درجة لتحقيق توازن طبيعي، وحركة أكثر سلاسة، وتقليل ملحوظ في الاهتزاز. ودُمج شاحنان توربو توأمان ومبرّد بيني أمامي يعمل بالماء داخل زاوية V للحصول على توزيع بالغ الادماج، في حين تضمن أنابيب الضغط العابرة بين الأسطوانات توليد قوّة ثابتة وقوية.



وتخصّصت مساحة في مقدّمة زاوية V لتركيب مولّد كهرباء، ممّا يعزّز القدرة على خوض المياه والمسطّحات الوحلية، في حين تدعم مضخة الماء الأمامية مروحة زيت سيليكونية اختيارية لتعزيز الأداء في الطرق الوعرة. ويرث المحرّك تقنيات V6 المثبتة فعلاً، بما في ذلك نظام حقن مزدوج يجمع بين ضغط 350 بار وضغط بائع PFI عند 5.5 بار، ومضخة زيت بخريطة كاملة، ودورة ميلر التي تحسّن الكفاءة وبدء التشغيل في الأجواء الباردة، والمتانة على المدى البعيد. ويساهم نظام الحقن المزدوج النادر في تقليل تراكم الكربون، في حين تقلّل مضخة الزيت بخريطة كاملة الفواقد الميكانيكية. ويحلّ مخمّد الزيت السيليكوني محلّ بكرات المطّاط التقليدية لتقليل الاهتزاز، فيما توفّر عمليات المعايرة المكثّفة صوتاً غنياً ومميّزاً لعادم المحرّك V8.



منظومة ذكية متكاملة: الذكاء الاصطناعي والسلامة والاتصال







إلى جانب أنظمة الدفع، يستعرض جناح GWM في معرض بكين 2026 عمق منظومة التقنيات الحصرية التي تملكها العلامة، بما في ذلك ناقل الحركة 9DCT، وخلايا البطاريات المطوّرة داخلياً عبر تركيبات ثلاثية، وLFP، وشبه صلبة، ونظام خلايا وقود هيدروجيني بقدرة 100 كيلوواط وكفاءة تصل إلى 61%، ومحرّك هجين عالي الكفاءة سعة 2.0 لتر.



وعلى صعيد الذكاء، يوفّر نظام القيادة المساعد Coffee Pilot 3 ونظام مقصورة Coffee OS 3 تجربة قيادة ذاتية مبنية على السيناريوهات، وتجربة اتصال غامرة داخل طرازات موجّهة للأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط. ويمكن للزوّار أيضاً خوض تجربة مسار الطرق الوعرة القاسية بطول 110 أمتار، والاطلاع على معروضات أكبر مختبر تصادم متعدّد الزوايا في آسيا، ممّا يؤكّد التزام العلامة بالسلامة والمتانة في الظروف الواقعية.

















استراتيجية عالمية والتزام إقليمي



تخدم GWM اليوم أكثر من 16 مليون عميل حول العالم، مدعومةً بشبكة مبيعات دولية تضم أكثر من 1500 منفذ، وبإجمالي مبيعات خارجية تتجاوز مليوني وحدة. ويبقى الشرق الأوسط واحداً من أسواق GWM ذات الأولوية، حيث تقود علامات HAVAL وTANK وPOER الزخم الحالي، في حين تَعِد WEY وORA بإضافة بُعد جديد مستوحى من أسلوب الحياة إلى محفظة العلامات.



ويُؤكّد السيد وي جيانججون (جاك وي)، رئيس مجلس إدارة GWM، على فلسفة الشركة القائمة على تقديم الثقة عبر الجودة، وإيصالها عبر الالتزام بالمعايير، وبنائها من خلال العمل الفعلي.

وبالنسبة لعملاء الشرق الأوسط، يعدّ معرض بكين 2026 إشارةً واضحة إلى أنّ GWM تقود أفضل ما لديها من تقنيات وتصميمات واستراتيجية عالمية إلى أسواقهم عبر HAVAL وTANK وPOER، وقريباً عبر WEY وORA.



جوائز معرض بكين الدولي 2026 – مجموعة شركات نهج العراق



وبالتزامن مع فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات 2026، وخلال المؤتمر الرسمي لشركة GWM، حقّقت مجموعة شركات نهج العراق – الشريك الرسمي لـ GWM في السوقين العراقي والأردني – إنجازاً بارزاً بحصولها على ثلاث جوائز متميّزة، تعكس مستوى الخدمة والتميّز التشغيلي الذي تقدّمه المجموعة عبر ذراعَيها: مجموعة شركات نهج العراق في العراق، وشركة نهج المنار في الأردن. وتُعزّز هذه الجوائز حضور المجموعة بوصفها شريكاً استراتيجياً موثوقاً لـ GWM في المنطقة.



⦁Best Service Award – جائزة أفضل خدمة

⦁President’s Nominated Award – جائزة ترشيح الرئيس

⦁Resilience & Solidarity Award – جائزة الصمود والتضامن





