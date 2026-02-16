GWM TANK 300 HEV تقود فريق موتري الأردن للمركز الأول في رالي وادي القمر 2026

الوكيل الإخباري- اختتم فريق موتري الأردن بدعم من شركة نهج المنار الوكيل الحصري لـ GWM في الأردن مشاركته في نسخة 2026 من رالي وادي القمر للملاحة بإنجاز لافت، بعدما تُوّج بالمركز الأول في فئة PTH-4 على متن GWM TANK 300 HEV، في فوز يؤكد حضور السيارة كواحدة من أقوى الخيارات المهيأة لتحديات الملاحة الصحراوية. وجاء هذا التتويج نتيجة أداء احترافي وروح تنافسية عالية، عكست جاهزية الفريق وكفاءة المركبة في التعامل مع أصعب التضاريس والمسارات بفضل تصميمها المخصص للقيادة في الظروف القاسية، وثباتها العالي وكفاءتها في التحكم والاستجابة، ما منح الفريق ثقة إضافية في مسارات الملاحة الدقيقة وتغيرات التضاريس المستمرة.

وقاد الفريق السائق المحترف معاذ رماضنة، إلى جانب علي أبو عيد، ملاح السائق في ثنائي جمع بين الخبرة ودقة قراءة المسارات. ومع دعم أداء TANK 300 HEV وقدرتها على الثبات والتعامل مع التحديات الصحراوية، تمكن الفريق من تقديم مستوى تنافسي قوي يعكس روح التحدي والطموح في هذا الحدث الاستثنائي.



فعاليات رالي وادي القمر 2026

اليوم الأول: مرحلة استعراضية تمهيداً للتحدّي

شهد اليوم الأول مرحلة استعراضية أُقيمت في منطقة وادي عربة لمسافة 12.78 كيلومتراً، أتاحت للفريق فرصة اختبار الجاهزية وضبط الإيقاع وتعزيز الانسجام بين السائق والملاح، إلى جانب تجربة أداء GWM TANK 300 HEV على طبيعة المسارات الصحراوية وتنوع المسالك قبل الانطلاق الرسمي.



اليوم الثاني: انطلاق المرحلة الفعلية

في 13 فبراير 2026، انطلقت المرحلة الفعلية لمسافة امتدت نحو 180.33 كيلومتراً، حيث دخل الفريق المنافسة الرسمية بكل تركيز وحماس. وفي مسارات تطلبت دقة عالية في الملاحة وسرعة في اتخاذ القرار، برزت TANK 300 HEV كعامل داعم للأداء بفضل ثباتها واستجابتها، ما ساهم في الحفاظ على إيقاع ثابت وسط التضاريس الصحراوية المختلفة.



اليوم الثالث: أداء ثابت حتى خط النهاية

وفي 14 فبراير 2026، واصل الفريق أداءه بثبات حتى النهاية، وتمكن برفقة GWM TANK 300 HEV من اجتياز التحديات الصحراوية بكفاءة عالية، لترجمة الإصرار والعمل الجماعي إلى إنجاز يُضاف لسجل الفريق ويؤكد جاهزية السيارة في أقسى ظروف القيادة.



مرحلة التتويج وإعلان النتائج

وفي أجواء احتفالية حماسية، تم إعلان النتائج النهائية لرالي وادي القمر، حيث تُوّج فريق موتري الأردن بالمركز الأول في فئة PTH-4 على متن GWM TANK 300 HEV، ضمن رالي امتدت تحدياته لمسافة تجاوزت 335 كيلومتراً. وجاء هذا الفوز تتويجاً للانسجام بين السائق معاذ رماضنة وملاحه علي أبو عيد، إلى جانب الأداء القوي للمركبة التي أثبتت كفاءتها في التعامل مع أصعب المسارات والتضاريس الصحراوية.

