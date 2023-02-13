+Galaxy S23 / S23: الهاتف الذكي الأساسي، المصمم خصيصًا لك

الوكيل الإخباري - يتميز كل من Galaxy S23 وS23+بإعادة تعريف العناصر الأساسية لتجربة الهاتف المحمول المتميزة.

ويوفر Galaxy S23 وS23+حرية اختيار الجهاز المناسب لحياتك لزيادة شغفك اليومي، حيث أعيد تصورهما ليناسبا المشاعر وأنماط الحياة المختلفة، من المبدعين والشركاء.

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يتمتع كل من Galaxy S23 وS23 + بتصميم فريد للكاميرا الخلفية، مع عدسات كاميرا نظيفة وخطيّة وعائمة مما يخلق مزيداً من الانسجام عبر سلسلةS.

التقط الجمال في عالمك بدقة متناهيّة من خلال الكاميرا الرئيسية الجديدة متعددة الاستخدامات بدقة 50 ميجابكسل والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، معززة بتقنية Super HDR لالتقاط ألوان أكثر واقعية.

التقط صورًا ومقاطع فيديو مذهلة حتى في الظلام باستخدام إمكانات التصوير الليلي المحسّنة، والتي توفر وضوحًا أكثر.



يؤدي كلا الطرازين المهام اليومية بسلاسة أكبر بفضل منصة "Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile" لأجهزةGalaxy،النظام الأساسي الأقوى والأكثر كفاءة على الإطلاق في جهاز سامسونج Galaxy.

استمتع بعمر بطارية طويل الأمد مع بطارية بسعة 3900 مللي أمبير و4700 مللي أمبير في هاتفيGalaxy S23 و S23 + على التوالي، بزيادة بمقدار 200 مللي أمبير لكل منهما عن الجيل السابق.



ألقِ نظرة على مخطط المعلومات البياني (الانفوجرافيك) أدناه وشاهد كيف يعيد Galaxy S23 وS23+تعريف تجربة الهاتف المحمول الأساسية المتميزة، بالإضافة إلى كونهما مصممين وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.







