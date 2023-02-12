Galaxy S23 Ultra: قوة مطلقة، كاميرا مذهلة

الوكيل الإخباري - يستهل Galaxy S23 Ultra حقبة جديدة من Galaxy، ويتحدى ما هو ممكن في هاتف ذكي متميز ويعيد تعريف معيار ما يجب أن يقدمه الابتكار.

يعدّ هاتف Galaxy S23 Ultra فئة جديدة بحدّ ذاته.

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ومن خلال دمج ذروة الأداء والإنتاجية لسلسلة Note مع إمكانات التصوير الفوتوغرافي الرائدة لسلسلة S ، يتيح Galaxy S23 Ultra تجربة متصلة لا مثيل لها.



بفضل الإمكانات والوظائف التي تمت ترقيتها، لم يكن التقاط صور نابضة بالحياة أسهل من أي وقت مضى مع Galaxy S23 .

التقط صورًا للحظات مهمة ونابضة وصور سيلفي ظاهرة ومقاطع فيديو سينمائية أكثر وضوحاً حتى في مختلف ظروف الإضاءة باستخدام التصوير الليلي. بالإضافة إلى ذلك، يتيح مجسّ Adaptive Pixel الجديد بدقة 200 ميجابكسل التصوير الفوتوغرافي للحظات المهمة بدقة عالية، مع تفاصيل متميّزة في فئته للحصول على صور في منتهى الدقة ونابضة بالحياة.



يوفر Galaxy S23 Ultra أيضًا تجربة ألعاب مُطلقة أثناء التنقل، مع رسومات الهاتف المحمول السريعة والسلسة. تعمل الألعاب ذات الحجم الكبير بسهولة بفضل منصة Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile الحصرية لجهاز Galaxy بالتعاون مع Qualcomm.



تعمّق في المزيد من المحتوى المفضل لديك مع Galaxy S23 Ultra.

يتم تشغيل شاشة QHD+ الساطعة والكبيرة بمقاس 6.8 بوصة ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر أداءً فعالاً وطويل الأمد.

تحقق من مخطط المعلومات البياني (الانفوجرافيك) أدناه لإلقاء نظرة دقيقة على كيفية مساعدة Galaxy S23 Ultra للمستخدمين في تحفيز شغفهم.







