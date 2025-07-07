‘Galaxy Watch’... لأن العناية بصحتك تبدأ من النوم

الوكيل الإخباري- عندما يتعلّق الأمر بصحتك، يمكن للتغييرات الصغيرة أن تُحدث فرقاً كبيراً. فكل تحسّن بسيط في عاداتك اليومية يُسهم في تعزيز صحتك العامة. ومع الميزات الجديدة كلياً التي ستقدّمها ساعة ‘Galaxy’ القادمة، ستصبح هذه العادات الصحية أسهل وأكثر فاعلية، بدءًا من النوم وصحة القلب، ووصولًا إلى اللياقة البدنية والتغذية.

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ما هي أحدث الميزات؟

•تتضمّن الميزات الجديدة إرشادات وقت النوم لتحسين جودة النوم، ومؤشراً لمتابعة الضغط الوعائي خلال الليل، ومدرّب الجري الذي يساعدك على تخطيط تمارينك بذكاء، إلى جانب مؤشر مضادات الأكسدة لقياس مستويات الكاروتينات في الجسم، وتعزيز الصحة أثناء التقدم في العمر للحصول على صحة أفضل.

•تأتي هذه الميزات ضمن واجهة ‘One UI 8 Watch’، والتي ستتوفر مع سلسلة ‘Galaxy Watch’ الجديدة. وابتداءً من هذا الشهر، ستتاح تجربة هذه الميزات عبر برنامج تجريبي لعدد محدود من مستخدمي ‘Galaxy Watch’.



ما الذي يجعل هذه الميزات مهمة؟

تهدف هذه الميزات الجديدة إلى مساعدتك على تبنّي عادات يومية صحية. ورغم أن تأثيرها لا يظهر مباشرة لأنها تتطلب وقتاً واستمرارية، إلا أنها تُسهم تدريجياً في تحسين نمط حياتك وتُحدث فرقاً ملموساً مع مرور الوقت.



•فعلى سبيل المثال، قد لا يظهر تأثير تناول الأطعمة غير الصحية على صحتك فوراً، لكنه مع الوقت قد يترك آثاراً كبيرة.

•وفي المقابل، قد لا تظهر نتائج تبنّي العادات الصحية مباشرة، لكنها تؤدي مع مرور الوقت إلى تغييرات إيجابية على مستوى الجسم والعقل.

•وتهدف الميزات الجديدة في ‘Samsung Health’ إلى دعمك في تطوير هذه العادات من خلال تحفيزك بتغذية راجعة فورية عن حالتك الصحية. كما تساعدك على الاستمرار في هذه العادات عبر تقديم إشعارات تنبيهية أو مكافآت رمزية تُظهر التأثير المباشر على سلوكك اليومي.



وقال الدكتور هون باك، نائب الرئيس الأول ورئيس فريق الصحة الرقمية في قطاع التجربة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: "ما زال النوم يشكّل ركيزة أساسية في نهجنا تجاه الصحة، لما له من تأثير مباشر على الصحة الجسدية والنفسية، والعلاقات الاجتماعية، وحتى الأداء في العمل. ونحن نطمح اليوم إلى أن تقدم ساعة ‘Galaxy’ رؤى شاملة تتركز حول النوم وتُسهم في إحداث تغييرات فعّالة في نمط الحياة اليومي. ونؤمن بأن هذا ينسجم مع رؤيتنا الهادفة إلى تمكين المستخدمين من عيش حياة صحية أكثر من خلال رعاية استباقية وإدارة متكاملة للصحة."



اكتشف ميزات الصحة الجديدة

تهدف الميزات الجديدة في تطبيق ‘Samsung Health’ إلى مساعدة المستخدمين على تبنّي عادات صحية، من خلال تقديم تغذية راجعة فورية عن حالتهم الصحية كأداة تحفيزية.





إرشادات وقت النوم

ليلة واحدة من النوم الجيّد كفيلة بإحداث فرق حقيقي في صحتك، وتحفيزك على تبنّي تغييرات سلوكية أكثر وعياً، تمهيداً لبدء حياة أكثر توازناً وصحة، وكل ذلك يبدأ من الالتزام بموعد نوم منتظم ومناسب.

•تواصل سامسونج تطوير أدواتها الخاصة بتحسين جودة النوم، والتي تشمل تحليل أنماط النوم، والتدريب على عادات نوم أفضل، وتحسين بيئة النوم. وتشمل أيضاً ميزة رصد مؤشرات انقطاع النفس النومي " أحد اضطرابات النوم"، ومساعدتك على اتخاذ خطوات استباقية للتعامل معها.

•والآن، تقدم سامسونج أدوات إضافية لتحسين النوم من خلال اقتراح وقت نوم مثالي بناءً على نمط حياتك وسلوكك الليلي، مع إرسال تذكيرات لمساعدتك على الالتزام به.

•وتعتمد هذه الميزة على تحليل بيانات النوم لآخر ثلاثة أيام، لتقييم مستوى حاجتك للنوم بناءً على الإيقاع البيولوجي لجسمك، بهدف تحديد وقت نوم مثالي يساعدك على الاستيقاظ وأنت بكامل نشاطك في اليوم التالي.

•هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يسعون إلى تحسين نومهم بعد فترات من اضطراب مواعيد النوم. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تخلد إلى النوم في وقت متأخر لعدة أيام، أو تختلف مواعيد نومك بين أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، فإن إرشادات وقت النوم تأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار لضمان حصولك على قسط كافٍ من الراحة.





مؤشر الضغط الوعائي

النوم نافذة أساسية تعكس الحالة الصحية العامة، نظراً لتأثيره المباشر على رفاهية الجسم والعقل. وتقوم ساعة ‘Galaxy’ خلال النوم بقياس مؤشر صحة الأوعية الدموية، وهو مقياس يوضح مدى الإجهاد الذي تتعرض له الأوعية الدموية أثناء النوم، باعتباره مؤشراً أساسياً لصحة القلب.



•ينقل الجهاز الوعائي الدم إلى مختلف أنحاء الجسم لتزويده بالأكسجين والمواد الغذائية والتخلص من الفضلات، ما يجعله مؤشراً مهماً لصحة القلب.

•من الطبيعي أن ينخفض الضغط على الجهاز الوعائي أثناء النوم، لكن التقلبات المفرطة قد تؤثر سلباً على صحة القلب والأوعية الدموية.

•كل ما عليك فعله هو ارتداء الساعة أثناء النوم، وستقوم بقياس هذا المؤشر تلقائياً وتقديم قراءات دقيقة حول مستوى الضغط على جهازك الوعائي.

•ونظراً لأن الصحة تعتمد على توازن عدة عوامل مترابطة، توفّر هذه الميزة أيضاً تحليلات حول نمط حياتك مثل جودة النوم، ومستوى النشاط البدني، والتوتر لمساعدتك على اتباع أسلوب حياة صحي وتبنّي عادات إيجابية.





مدرّب الجري

يُعدّ النوم جزءًا أساسياً للعناية بالصحة، والحفاظ على النشاط البدني لا يقل أهمية عنه. ويُعتبر الجري من أكثر التمارين شيوعاً وسهولة، وقد التزمت سامسونج دائماً بدعم العدّائين عبر ميزات مبتكرة تساعدهم على مواصلة نشاطهم البدني وتحقيق أهدافهم الرياضية.



•يعاني العديد من العدّائين من الإصابات الناتجة عن الجري بسرعة غير مناسبة، أو من ضعف الأداء بسبب عدم التدريب بالكثافة المطلوبة. وقد صُمّمت ميزة مدرّب الجري لمساعدتهم على إتمام سباقات الماراثون بأمان من خلال برامج تدريبية محسّنة تركّز على الوقاية من الإصابات، ما يجعلها مثالية للمبتدئين.

•وتوفّر هذه الميزة الجديدة التحفيز والإرشاد الفوري أثناء الجري، من خلال برنامج تدريبي ذكي يتم تصميمه خصيصاً بحسب مستوى لياقتك البدنية لمساعدتك على الوصول إلى أهدافك.

•فقط ارتدِ ساعتك وابدأ بالجري لمدة 12 دقيقة، وستقوم بتحليل أدائك وتحديد مستواك من 1 إلى 10. بعد ذلك، ستحصل على خطة تدريب مفصّلة لإكمال سباق 5 كلم، أو 10 كلم، أو نصف ماراثون، أو ماراثون كامل بحسب مستواك. وبمجرد إنهاء كل مرحلة تدريبية، ستنتقل إلى المستوى التالي وتفتح تحدّي الجري الجديد.





مؤشر مضادات الأكسدة

عند تبنّي نهج شامل للعناية بالصحة، من الطبيعي أن نركّز على أهمية التقدّم في العمر بطريقة صحية. ولكن بعض السلوكيات مثل تناول الكحول، التدخين، التعرّض للأشعة فوق البنفسجية، التوتر، وقلة النوم، قد تُسرّع من الشيخوخة عبر زيادة إنتاج الجذور الحرّة في الجسم، وهي جزيئات تؤدي إلى تلف الخلايا وتسريع الشيخوخة. أما مضادات الأكسدة، وهي عناصر غذائية موجودة في العديد من الأطعمة الصحية، فتقوم بتحييد تأثير هذه الجذور الحرّة، ما يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة ودعم مراحل التقدّم في العمر بصحة أفضل.