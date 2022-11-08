Galaxy Watch 5 Pro ساعة جديدة من سامسونج تقيس مؤشراتك الحيوية بدقة... وسماعاتGalaxy Buds Pro 2 اللاسلكية بتقنيات رائعة وألوان مبهرة

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة سامسونج أحدث ساعة ذكية (Samsung Galaxy Watch 5 Pro) والتي تأتي بمواصفات أعلى من نظيرتها (Samsung Galaxy Watch 5)، وجاءت الساعة مصنوعة من واجهة زجاجية من الكريستال الياقوتي مع إطار من التيتانيوم.



مزايا عصرية

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تتميز الساعة الأحدث من Samsung بمميزات عدة منها:



التوجيه الصوتي ومن خلال الاهتزازات لإزالة الحاجة إلى النظر للساعة أثناء الجري أو قيادة الدراجات.



مزودة بمستشعر BioActive الذي يقدم رقاقة إلكترونية واحدة تجمع بين ثلاثة مستشعرات صحية قوية، بما في ذلك معدل ضربات القلب وآخر لاستشعار إشارة القلب الكهربائية، بالإضافة إلى مستشعر لقياس نسبة الدهون في الجسم.



قياس معدل ضغط الدم.



إجراء مخطط كهربائي للقلب (رسم قلب ECG).



قياس معدل الأكسجين في الدم ومستوى الإجهاد.



أداة لقياس تكوين الجسم Body composition لمنحهم صورة كاملة للصحة العامة، مع تزويد المستخدمين بنهج مخصص لتحديد الأهداف وإرشادهم من خلال تدريبات خاصة، مع تتبع التقدم في تحقيق أهداف اللياقة البدنية.



تتبع فقدان العرق وتقديم توصيات مخصصة لشرب الماء.



مساعدة المستخدم في النوم أفضل، وذلك من خلال تتبع النوم وأنماطه المختلفة، بالإضافة إلى اكتشاف الشخير، ومستويات الأكسجين في الدم في أثناء النوم، بالإضافة لتوفير برنامج خاص للمساعدة على النوم أفضل

التكامل مع تطبيق SmartThings.



لتعيين الإضاءة والتحكم في الأجهزة الذكية المتصلة، وذلك لتوفير بيئة نوم مثالية.



اكتشاف السقوط التلقائي (بما في ذلك السقوط من السرير) تنبيه الأقارب والاتصال بالطوارئ.



واجهة جديدة كليا



أما عن واجهة One UI Watch 4.5

في الساعة فهي تقدم مزايا جديدة أبرزها:



تجربة شاملة للكتابة وطريقة أسهل لإجراء المكالمات والعديد من مزايا قابلية الوصول.



دعم بلوتوث 5.2 وواي فاي GPS و NFC وشبكات الجيل الرابع للمحمول.





أما بالنسبة لسماعة Galaxy Buds 2 Pro

بتصميم جديد مريح ومحكم ومناسب للاستخدام أثناء الحركة أو التمارين الرياضية تتوفر سماعات سامسونج اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds 2 Proبثلاثة ألوان تشمل الأبيض والأسود والأرجواني.



تأتي السماعات بوزن خفيف يصل الى حوالي 5.5 جرام وبحجم أصغر بنسبة 15 في المئة مقارنة مع الجيل السابق، كما تدعم السماعات الجديدة ميزة حجب الضوضاء ANCبالإضافة الى ميزة الصوت المحيطي.



أما البطارية في السماعات فهي توفر الاستماع إلى الصوت حتى 29 ساعة، 5 ساعات عند تفعيل وضع حجب الضوضاء وحتى 18 ساعة إضافية من خلال الحافظة المرفق داخلها السماعات، و 8 ساعات عند تعطيل الميزة وما يصل إلى 29 ساعة من خلال الحافظة.



يمكنك من خلال 5 دقائق من الشحن الاستماع عبر السماعات الجديدة لمدة ساعة، وهي تدعم الشحن اللاسلكي من خلال الحافظة المرفقة، بالإضافة الى دعم الصوت عالي الوضوح Hi-Fiبمعدل 24 بت.



وتدعم سماعات سامسونج اللاسلكية الجديدة جالاكسي بودز 2 برو أيضا مقاومة الماء بمعدل IPX7، يمكنكم أيضا التحكم في خيارات التشغيل من خلال اللمس على طرفي السماعات.



تمكنك السماعات من الانتقال السلس بين الأجهزة المتصلة، بحيث يمكن الرد بسهولة على مكالمة على الهاتف في أثناء مشاهدة فيلم أو مسلسل على التلفزيون أو تابلت سامسونج جالاكسي تاب اس 8، بالإضافة إلى ذلك يمكنك بكل سهولة العثور على السماعات عند فقدانها والتعرف على الموقع الجغرافي الدقيق الخاص بها من خلال دعم ميزة سامسونج SmartThings Find.







تجربة فريدة فقط مع سامسونج:





يقول ليث الوكيل المدير العام لموقع الوكيل الإخباري واصفا تجربته في سماعات Galaxy Buds 2 Pro إنها كانت تتميز بجودة الصوت عند اجراء المكالمات الهاتفية، وعزل الصوت عند العمل أو أثناء ممارسة الرياضة، وزنها مناسب للحمل وإبقاء الشحن 5 ساعات متواصلة من أبرز مزايا الساعة وأنه يمكن تشغيل السماعتين في الوقت نفسه لسماع الموسيقى والمقاطع الصوتية.



بدوره يقول هيثم الوكيل المدير التنفيذي لموقع الوكيل الإخباري واصفا تجربته في ساعة Galaxy Watch 5 Pro إنها تقوم بتتبع الأداء الرياضي وإعطاء نصائح لشرب كمية السوائل التي يحتاجها الجسم، وتتبع النوم وتحسينه مع الوقت من خلال عرض البيانات والمقارنة بين الأداء الماضي والحاضر، ويمكن إجراء المكالمات الهاتفية من خلالها وهي مقاومة أيضا للماء والغبار وضد الصدمات.

















