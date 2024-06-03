GamerG من الأردن تفوز بالمركز الأول في النسخة الأولى لمبادرة "Visa في كل مكان 2024" في دول المشرق العربي

الوكيل الاخباري - أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية (والمُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V)، والبنك المركزي الأردني عن الفائزين بجوائز النسخة الأولى من مبادرة "Visa في كل مكان" لمنطقة المشرق العربي - وهو برنامج عالمي مفتوح للابتكار ومسابقة تتنافس فيها شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على إيجاد حلول فعالة لتحديات المدفوعات والتجارة.

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شاركت في نسخة منطقة المشرق العربي من مبادرة "Visa في كل مكان" شركات التكنولوجيا المالية في الأردن ولبنان والعراق وفلسطين. وأقيمت المسابقة النهائية في العاصمة الأردنية عمّان في 2 يونيو 2024، وتنافست فيها خمس شركات – كانت قد تأهلت للتصفيات النهائية من بين ما يزيد على 100 شركة من البلدان الأربعة - للفوز بجوائز قيّمة تشمل فرص التمويل والتوجيه والإرشاد، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من شركاء Visa في القطاعات المصرفية والتجارية والحكومية. وحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات البنك العربى و بنك الاتحاد و الاستثماري و Orange Money كرعاة وداعمين لهذا الحدث.







تضمنت نسخة منطقة المشرق العربي من مبادرة "Visa في كل مكان" جائزة اختيار الجمهور؛ وفازت بها شركة GamerG الأردنية، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية، والتي حصلت كذلك على جائزة نقدية قدرها 10,000 دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس ومدير منطقة المشرق العربي في Visa: "يسرنا الإعلان عن الفائزين بمبادرة ’Visa في كل مكان‘ لمنطقة المشرق العربي، ونتطلع قدماً إلى الدور الذي ستلعبه حلولهم المبتكرة في الارتقاء بمشهد المدفوعات بالمنطقة." وأضاف مكاري: "تتمتع شركات التكنولوجيا المالية في دول المشرق العربي بإمكانات هائلة تؤهلها لتعزيز المدفوعات الرقمية وتحسين المشهد الاقتصادي للمنطقة عموماً، لكنها تواجه العديد من التحديات التي تعيق تقدمها. وهنا يأتي دور اللاعبين الرئيسيين في القطاع مثل Visa. وتؤكد مبادرة ’Visa في كل مكان‘ التزامنا بدعم النمو والابتكار لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المشرق العربي".



من جانبه، قال عطوفة السيد زياد غنما، نائب محافظ البنك المركزي ،الأردني : "نفخر بهذه الشراكة مع Visa والتي تكللت بدعم مبادرة ’Visa في كل مكان‘ لمنطقة المشرق العربي والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة في نسختها الأولى في المنطقة. لقد وفرت هذه المبادرة فرصة استثنائية أمام شركات التكنولوجيا المالية في منطقتنا لعرض حلولها المبتكرة للعديد من التحديات التي يواجهها القطاع المالي. وتجسد هذه المبادرة التزام Visa بدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وتتوافق بشكل تام مع رؤيتنا للتكنولوجيا المالية في سبيل تطوير منظومة مالية ديناميكية وشاملة. نقدم خالص التهاني للفائزين، ونثق تماماً بأن مساهماتهم ستُثري مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة بشكل كبير".

وستشارك GamgerG في التصفيات النهائية الإقليمية القادمة لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 23 يوليو 2024 (والتي سيتم بثها مباشرة على "تك كرانش").



تم أيضاً تكريم eDamana من الأردن بجائزة المركز الثاني في نهائيات مبادرة "Visa في كل مكان" لمنطقة المشرق العربي، وحصلت على جائزة مالية قدرها 15,000 دولار أمريكي. فيما حققت Simma من العراق المركز الثالث، وحصلت على مكافأة قدرها 10,000 دولار. وشهدت قائمة شركات التكنولوجيا المالية اللاتي وصلت إلى القائمة النهائية في المسابقة كلاً من Purpl وMatensa من لبنان.



وكانت كل شركة من المرشحين النهائيين قد قدمت حلولها لمواجهة التحديات المستقبلية لقطاع المدفوعات أمام لجنة تحكيم ضمت كلاً من سعيد مراد، الشريك في مجموعة "جلوبال فينتشرز": ومنتصر دوّاس، الرئيس التنفيذي للبنك ‏الاستثماري؛ ومها البهو، الرئيس التنفيذي لشركة "جوباك"؛ و لمى فواز، المدير التنفيذي لـ "أويسس500"؛ ؛ و حسن كاظمي، رئيس الشراكات الرقمية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Visa.



وللوصول إلى فهم أفضل للتحديات والفرص التي تواجهها شركات التكنولوجيا المالية في منطقة المشرق العربي، كلّفت Visa بإجراء دراسة مستقلة بين شركات التكنولوجيا المالية و الخبراء في المجال حددت موضوعات التمكين الرئيسية. وفيما يلي الموضوعات الرئيسية التي كشفت عنها دراسة "فهم مشهد التكنولوجيا المالية - المشرق العربي":



المشهد العام: التوجهات الناشئة

•تبرز المحافظ الرقمية كخيارات رئيسية للدفع مع إمكانات كبيرة لتعزيز الشمول المالي، وتأتي مدفوعةً بالحاجة إلى الأمن والكفاءة في عمليات الدفع.

•ترى شركات التكنولوجيا المالية أن زيادة الرقمنة (83%) وجاهزية السوق (78%) هما المحركان الرئيسيان للنمو في منطقة المشرق العربي.



•يتوقع المشاركين خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL) إلى تحقيق نمو سريع، حيث يتراوح معدل انتشارها الحالي بين 5% إلى 10% في أسواق الأردن ولبنان والعراق.



•تلعب تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في المشرق العربي، ولكنها لا تزال في مراحلها التأسيسية.



فهم الثغرات

•يرى 70% من المشاركين في دراسة Visa أن المتطلبات التنظيمية والحاجة إلى الامتثال تشكل عائقاً رئيسياً أمام نموهم. وتتطلع بعض شركات التكنولوجيا المالية بجدّية إلى التأسيس في دول أخرى تتمتع ببيئة تنظيمية أكثر دعماً.

•يعتبر الحصول على التمويل أولوية قصوى، حيث يظل الائتمان المصرفي مصدراً مهماً للتمويل بنسبة 17% بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية في المشرق العربي.



•تعتقد واحدة من كل ثلاثة شركات للتكنولوجيا المالية أن العثور على الكوادر المتمرسة والاحتفاظ بها يشكل تحدياً رئيسياً.



•يرى المشاركين ان النظام المصرفي يعمل بشكل منفصل في بلدان المشرق العربي، وينظر إلى شركات التكنولوجيا المالية غالباً من منظور تنافسي.

النمو الجغرافي



•تسعى 70% من شركات التكنولوجيا المالية المشمولة بالاستطلاع في منطقة المشرق العربي إلى التوسع الجغرافي كجزء من خططها للنمو.



•تتجلى ديناميكية الحركة عبر الحدود بين منطقتي دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي.



•تسعى شركات التكنولوجيا المالية في العراق ولبنان والأردن إلى التوسع خارج أسواقها المحلية، وتستهدف بشكل خاص دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يتيح لها ذلك سهولة أكبر في الحصول على التراخيص والتمويل.



ومنذ إطلاقها في عام 2015، ساعدت مبادرة "Visa في كل مكان" ما يزيد على 15,000 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة في الحصول على تمويلات يتجاوز مجموعها 48 مليار دولار. لمزيد من المعلومات عن مبادرة Visa” في كل مكان”، يُرجى الضغط هنا.



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