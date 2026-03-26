Geely EX2 تتصدر عالميًا كأكثر السيارات الكهربائية مبيعًا

05:44 م

الوكيل الإخباري- في إنجاز يعكس التحول المتسارع نحو التنقل الكهربائي، نجحت شركة Geely Auto في ترسيخ مكانتها العالمية عبر طرازها الكهربائي بالكامل EX2، الذي حصد لقب السيارة الأكثر مبيعًا عالميًا في فئتي A/B لعام 2025، إلى جانب تصدره السوق الصيني كأكثر السيارات مبيعًا عبر جميع الفئات.





وسجلت EX2 أداءً استثنائيًا بمبيعات سنوية بلغت 465,775 وحدة خلال عام واحد، فيما تجاوزت عمليات التسليم التراكمية حاجز 500 ألف سيارة خلال 14 شهرًا فقط من إطلاقها، في واحدة من أسرع وتائر النمو التي يشهدها قطاع السيارات الكهربائية في الصين خلال الأعوام الأخيرة.



يعكس نجاح EX2 فلسفة جيلي القائمة على تقديم قيمة متكاملة، حيث تجمع السيارة بين تصميم عصري جذاب يتميز بواجهة أمامية ديناميكية وهوية شبابية متطورة، مع مقصورة داخلية رحبة توفر مستوى راحة عالٍ.



وتبرز السيارة بتفوق عملي واضح ضمن فئتها، من خلال حلول تخزين ذكية تشمل صندوقًا أماميًا بسعة 70 لترًا – وهو عنصر نادر في هذا القطاع – إضافة إلى مساحات تخزين متعددة ومرنة تلبي احتياجات الاستخدام اليومي والعائلي.



وعلى صعيد الأداء، ترتكز EX2 على منصة GEA المتطورة، وتنفرد ضمن فئتها بنظام دفع خلفي مع تعليق متعدد الوصلات، ما يمنحها توازنًا دقيقًا بين الثبات ومتعة القيادة، إلى جانب نظام دفع كهربائي متكامل يعزز كفاءة استهلاك الطاقة دون المساومة على الأداء.



تعزز EX2 حضورها التكنولوجي عبر نظام Flyme Auto للمقصورة الذكية، الذي يوفر تجربة استخدام سلسة ومتصلة، إلى جانب شاشة مركزية عالية الدقة، تُعد الأكبر في فئتها، مدعومة بمجموعة متكاملة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة التي ترفع مستويات الأمان والراحة.



وفي جانب السلامة، تولي جيلي أهمية قصوى لحماية الركاب، حيث تم تزويد السيارة بهيكل قفصي عالي الصلابة، وست وسائد هوائية، بالإضافة إلى نظام بطارية مبردة بالسائل مدعوم بتقنيات أمان متقدمة، ما يوفر حماية شاملة في مختلف ظروف القيادة.



لم يقتصر تميز EX2 على الأداء التجاري، بل امتد ليشمل التقدير العالمي، حيث حصدت السيارة جوائز تصميم مرموقة، من بينها الجائزة البرونزية في IDA International Design Awards 2024، وجائزة “أفضل تصميم” ضمن European Product Design Award 2024، إلى جانب تتويجها كأفضل سيارة كهربائية مدمجة في Brazil Trend Car Award 2025.



وعلى صعيد التوسع الدولي، سجلت EX2 انطلاقة قوية في أسواق مثل البرازيل، إندونيسيا، وتايلاند، حيث حققت في البرازيل المركز الثاني في مبيعات السيارات الكهربائية خلال فترة وجيزة من إطلاقها، ما يعكس قدرتها على التكيف مع متطلبات الأسواق المختلفة.



ومع خطط لدخول أسواق جديدة، تواصل جيلي تعزيز حضورها العالمي، مستفيدة من الزخم الذي يحققه هذا الطراز الاستراتيجي.

