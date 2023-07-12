Globitel تبدأ عصراً جديداً يتسم بالازدهار والريادة في مقرها الرئيسي الجديد الواقع في مجمع الملك الحسين للأعمال

الوكيل الإخباري - شركة Globitel الرائدة في مجال توفير حلول الاتصالات للعملاء، تدخل عصراً جديداً في التاريخ بافتتاح مقرها الجديد في مجمع الملك الحسين للأعمال، وجاء قرار الشركة بالانتقال إلى إحدى المناطق التجارية الأكثر حيوية في عمان تماشيًا مع جهودها المستمرة لتعزيز عملياتها والتكيف مع واقع التطور الجاري في عالم الأعمال الحديث.



مرّ أكثر من عقد والشركة تعمل بجهود دؤوبة في موقعها الرئيسي السابق، بعد ذلك انتقلت Globitel رسميًا إلى مرافقها الجديدة، مع استمرارها في تحديث وإضافة ميزات متنوعة في مكان العمل، لتحظى مع كل ذلك بموقع أكثر استراتيجية ومكاتب أكثر حداثة، وبهذا ستكون Globitel قادرة على تلبية متطلبات العمل للموظفين بالشكل المدمج (عن بعد أو في المكاتب) وبطريقة أكثر فعالية، وخاصة أن العمل بتلك الطريقة بدأ خلال جائحة كورونا وأثبت فعاليته الاستراتيجية على المدى الطويل، عبر مساهمته في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الرضا لدى الموظفين.

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إن تواجد الشركة داخل مجمع أعمال حيوي يساهم بشكل فعال في تحفيز النمو والتقدم والابتكار عبر جميع مراحل أعمال Globitel، بما في ذلك الشركات المتواجدة ضمن محفظتها الاستثمارية؛ كمثال على ذلك، ساهمت Globitel مؤخرًا في عملية نقل شركة Wasslz إلى مجمع الملك الحسين للأعمال، وشركة Wasslz هي شركة ناشئة تعمل في مجال إنترنت الأشياء بدعم وبتمويل من شركة Globitel، وذلك الانتقال يهدف إلى تمكين كادر الشركة من حصد أقصى فائدة من العمل في أحد المراكز الرئيسية للابتكار في المدينة.



وتعليقًا على افتتاح الشركة لمقرها الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة Globitel، شريف نابلسي، "منذ ما يزيد عن 25 عامًا وما زلنا نتصدر الريادة في السوق، لطالما أعطت Globitel الأولوية لغرس بيئة عمل تقود إلى التفكير الإبداعي، ونظرًا لتطور شركتنا والعالم من حولنا، فقد كنا حريصين كل الحرص على تزويد أعضاء فريقنا بمكان عمل يساعد على تحفيز التقدم والإبداع. كما ونحرص في Globitel من مقرنا الجديد في قلب مجمع الملك الحسين للأعمال، على البدء بعصر جديد من الابتكار، ضمن بيئة تشجع على بناء الفريق بشكل أوسع، بالإضافة إلى ازدهار الأفكار وزيادة الإنتاجية"



لقد أتاح المقر الجديد استيعاب فريق العمل المتنامي لشركة Globitel، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كشريك تثق به شركات الاتصالات والبنوك والشركات العاملة في قطاعات أخرى لا حصر لها سواء في الأردن أو العالم.