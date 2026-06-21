الأحد 2026-06-21 05:42 م

Grasen ترسم ملامح مستقبل التنقل الكهربائي في الأردن عبر شراكة استراتيجية معVolta Charge

Grasen ترسم ملامح مستقبل التنقل الكهربائي في الأردن عبر شراكة استراتيجية معVolta Charge
Grasen ترسم ملامح مستقبل التنقل الكهربائي في الأردن عبر شراكة استراتيجية معVolta Charge
الأحد، 21-06-2026 04:11 م

الوكيل الإخباري-   عمّان – الأردن ضمن توجهات دعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية وتوسيع شبكة خدمات الشحن في المملكة، وقّعت الشركة الوطنية العربية للسيارات، الوكيل الحصري لحلول شحن المركبات الكهربائية من العلامة العالمية Grasen في الأردن، اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة Volta Charge، بهدف تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على حلول النقل المستدام.

اضافة اعلان


وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركة الوطنية العربية للسيارات بتزويد محطة Volta Charge الجديدة في منطقة عبدون بأحدث حلول الشحن السريع وعالي القدرة من Grasen، ضمن مشروع متكامل يهدف إلى توفير تجربة شحن متطورة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والخدمات المساندة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.


حيث وقع الاتفاقية عن Grasen محمد عليان، الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقعها عن Volta Charge طارق خليفة، رئيس مجلس الإدارة.


كما تنص الاتفاقية على اعتماد الشركة الوطنية العربية للسيارات مزوداً رئيسياً لحلول وتقنيات الشحن من Grasen لصالح Volta Charge، بما يدعم خططها التوسعية المستقبلية ويعزز قدرتها على تقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية.


وتشمل الشراكة كذلك التعاون في تطوير مشاريع مستقبلية تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي المركبات الكهربائية، وتبادل الخبرات الفنية، واستكشاف فرص جديدة في مجالات الطاقة الذكية والبنية التحتية المستدامة.


ومن جانبه، أعرب مدير المبيعات والعمليات في Grasen، محمد غبس، أن الشراكة تعكس التزام الشركة بتقديم حلول شحن عالية الاعتمادية والكفاءة التشغيلية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتعزيز تجربة المستخدم، ويسهم في دعم نمو منظومة التنقل الكهربائي في الأردن.


وأكدت الشركتان أن هذه الاتفاقية تنسجم مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتبني حلول الطاقة النظيفة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع التنقل الكهربائي في الأردن، من خلال توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

gnews

أحدث الأخبار

الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز

عربي ودولي وصول أول سفينة حاويات إلى ميناء شهيد رجائي الإيراني بعد رفع الحصار الأمريكي

ب

فلسطين الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أميركا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز

البنك الأردني الكويتي يرعى احتفالية اليوم الوطني الأردني في روما بمناسبة الذكرى الثمانين للاستقلال

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي يرعى احتفالية اليوم الوطني الأردني في روما بمناسبة الذكرى الثمانين للاستقلال

ب

عربي ودولي ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط وكلاءها في لبنان

وزير العمل: مليون و792 ألف دينار لإنشاء فرع إنتاجي جديد في قضاء أذرح بمعان لتشغيل 400 أردني

أخبار محلية وزير العمل: مليون و792 ألف دينار لإنشاء فرع إنتاجي جديد في قضاء أذرح بمعان لتشغيل 400 أردني

منصة زين تدعو الطلبة للانضمام إلى برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO)

أخبار الشركات منصة زين تدعو الطلبة للانضمام إلى برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO)

ل

أخبار محلية إحالة أمين عام وزارة التربية والتعليم ومدير الخط الحجازي إلى التقاعد

الأكثر مشاهدة