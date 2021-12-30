HUAWEI 4G Router 3 Pro: سرعة مميزة مع شبكة واي فاي ذكية قريبًا في الأردن

الوكيل الاخباري - بشكلٍ عام، فإنَّك تحتاج لاتصال بشبكة ألياف ضوئية )الفايبر) في جهاز الرواتر لتحصل على اتصال بشبكة الواي فاي.

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ولكن هذا يعني أيضًا أن الشبكة مرتبطة بموقعٍ معين، أي أن الاتصال بشبكة واي فاي مؤقتة ليس مُمكنًا بهذه الطريقة.

ولذلك، فإنَّ الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هو توفُّر اتصال شبكة منفصلة من الجيل الرابع 4G)) لكل جهاز تستخدمه، وهذا بالطبع أمر مُكلف ومُتعب.

وكما اعتدنا، فإن هواوي لديها الحل دائمًا! حيثُ يمكن حل هذه المشكلة بكل سهولة مع جهاز HUAWEI4GRouter3Pro الجديد في سلسلة هواوي لأجهزة الراوتر من الجيل الرابع، والذي سيتوفر قريبًا في الأردن.

وتم تطوير الجهاز فيما يتعلق بالمجمع متعدد النواقل، وسرعة الانتقال في الاتصال، وتغطية شبكة الواي فاي، واستقرار الاتصال، ومرونة استخدام البرمجية.

ويحتوي الجهاز على عدة خصائص مميزة منها خاصية الاتصال بالشبكة بسرعة فائقة مدعومة من خاصية LTECat7، واتصال واي فاي مدمج النطاق ومنفذ للاتصال بالشبكة بتردد AC1200 جيجابت.



HUAWEI 4G Router 3 Pro



الاتصال من خلال شريحة خط SIM



يدعم جهاز HUAWEI 4G Router 3 Pro خاصية التوصيل والتشغيل، ويأتي الجهاز بشريحة تدعم خدمتي 4G و3G؛ ممّا يسمح للمستخدمين الوصول لشبكة الواي فاي عريضة النطاق.

ويتميّز الجهاز المتوفر بحجم 7 إنش بقاعدة بالإمكان إزالتها بكل سهولة إذا أردت التمتُّع بخاصية النقل.



تصميم بسيط وسهولة الاندماج في بيئة المنزل



يتمتَّع جهاز HUAWEI 4G Router 3 Pro بذات التصميم البسيط والعصري الذي تُعرف به هذه السلسلة. وبزواياه المستديرة و6 هوائيات خفية؛ فإنَّ هذا الجهاز يضمن التوازن والانسجام بين الشكل والأداء ممّا يجعله يمتزج بسهولة مع بيئة وديكور المنزل.



وحدة معالجة مركزية ثنائية النواة بسرعة 4G LTE فائقة السرعة

يدعم جهاز HUAWEI 4G Router 3 Proطاقة التحميل القصوى وبمعدل 300 ميجابت في الثانية للأجهزة بخاصية .CAT7 LTE ويحتاج المستخدم لأقل من دقيقة واحدة لتنزيل فيلم بحجم 1 جيجابايت.

وتم تضمين معالج ثنائي النواة ولأول مرة في إحدى أجهزة السلسلة لدعم سرعة الاتصال والانتقال؛ حيثُ أن النطاق الأول مسؤول عن معالجة تطبيقات الخدمة، والآخر مسؤول عن معالجة بروتوكولات الاتصال.

وحين يعمل النطاقان معًا، فإنَّه يتم تقليل الوقت المطلوب لتبادل المعلومات داخل الراوتر بشكلٍ ملحوظ؛ ممّا يزيد من سرعة الوصول لشبكة الإنترنت ومعدل الانتقال بين السرعات.



اتصال واي فاي مدمج النطاق ومنفذ للاتصال بالشبكة بتردد AC1200جيجابت لاتصال أسرع



يدمج جهاز HUAWEI 4G Router 3 Pro بين الترددات ثنائية النطاق بتردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز في جهاز واي فاي واحد يدعم النطاق الثنائي بترددين.

ويصل مجموع الانتقال بين ترددات شبكة الواي فاي إلى1167 ميجابت في الثانية، أي أنه بإمكان 64 جهازًا الاتصال بالشبكة في آنٍ واحد.



أربعة منافذ RJ-45 GE لاتصالات أكثر



يوفّر جهاز HUAWEI 4G Router 3 Pro أربعة منافذ Gigabit Lan، من بينها المنفذ الذي يتصل لوحده بالشبكة والمعروف باسم GE LAN/WAN، أمَّا البقية فهي منافذ Gigabit Lan لاتصال أسرع بالشبكة.

وتساعد هذه المنافذ الأربعة المستخدمين على الاستمتاع بميزات شبكة Gigabit Lanعند استخدام شاشة التلفاز أو استخدام الحاسوب.



منصة واحدة لإدارة أجهزة الراوتر وغيرها من الأجهزة الذكية في المنزل بكفاءة

يستطيع المستخدمون التحكم بجهاز HUAWEI 4G Router 3 Pro وإدارة الشبكة في المنزل من خلال تطبيق HUAWEI AI Life.

ويستطيع المستخدمون التحكم بالأجهزة عن بُعد، وعرض حالة اتصال الأجهزة، وضبط شبكة الواي فاي، تحديد مدى الاستخدام لكل جهاز، وفصل الأجهزة عن الاتصال، وتحديد الضيوف على الشبكة، وتحديد وقت خاص للاتصال بالشبكة باستخدام تطبيق HUAWEIAILife، كما يدعم الجهاز التشخيص بواسطة نقرة واحدة.



ثلاث خصائص حماية وأمان ذكية



كون جهاز الراوتر هو بوابة الاتصال الرئيسية بالشبكة المركزية، فإنه له دور كبير في حماية خصوصية بيانات المستخدمين.

ويوفّر جهاز HUAWEI 4G Router 3 Pro ثلاث خصائص حماية وأمان مهمة لضمان خصوصية بيانات المستخدم والشبكة. ومع خاصية Brute Force Attack Prevention يستطيع الجهاز تحديد الهجمات الغاشمة ومعرفة ما إذا كان المهاجم يحاول اختراق كلمة المرور ليقوم حينها بحظر وصول المهاجم للشبكة.

ويدعم الجهاز كذلك أوضاع التشفير مثل WPA-PSK/WPA2-PSK لضمان حماية بيانات المستخدم. وبالإضافة لذلك، يستطيع المستخدمون فصل أي جهاز مجهولومتصل بالشبكة ومن خلال نقرة واحدة باستخدام تطبيق HUAWEI AI Life.

انتظروا هذا الجهاز الفريد من نوعه والذي سيتوفر قريبًا في الأردن بسعرٍ مميَّز؛ ليمنح المستخدمين تجربة اتصال مثالية وغير مسبوقة.